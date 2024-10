Les (anciennes) vraies femmes au foyer de New York

Photo-illustration : par The Cut ; Photos : Getty Images

Les vraies femmes au foyer de New York revient sur Bravo ce soir pour sa 15e saison – ou sa deuxième, selon à qui vous demandez. L’année dernière, la série a été complètement remaniée, abandonnant l’ensemble de son casting vétéran pour un changement de nom et une nouvelle génération de femmes. Et même si nous sommes reconnaissants d’avoir Jessel Taank sur nos écrans décrivant Tribeca comme « prometteur » et étant horrifiés que le vrai nom de Jenna Lyons soit Judith, nous voulons toujours des caméras sur l’OG et l’héritage de la franchise. Des femmes au foyer, dont nous suivons certaines depuis plus d’une décennie. Nous avons rencontré certains membres de ce « cercle fabuleux » de femmes pour tout savoir de ce que nous verrions si elles étaient encore dans la série et comment elles se sont depuis adaptées à la vie sans caméra.

Le début de l’automne signifie une chose : Dorinda Medley décore Blue Stone Manor. «J’ai mis en place un citrouille gonflable de 26 pieds chaque année. En fait, cela a explosé l’année dernière et j’ai reçu un appel des pompiers. Ils disaient : « Une citrouille de 26 pieds s’est envolée de votre propriété et se trouve sur le toit de la maison de votre voisin » », a-t-elle déclaré au téléphone plus tôt ce mois-ci. La propriété est devenue une sorte de personnage dans le Bravoverse, à tel point qu’elle développe un nouveau spin off car Peacock était assis là. Entre ça et son prochain allumage Les traîtreselle est la preuve qu’il y a plus d’endroits que jamais où les Bravolebrities peuvent atterrir après avoir quitté leur vaisseau mère. « C’est une transition difficile au début, car cela devient votre monde. Mais cela ne disparaît jamais vraiment ; vous faites partie d’une famille. Et elle a constaté que la série se poursuit avec ou sans caméras, surtout lorsqu’elle est avec ses anciens camarades de casting. «Je suis allé à Cabaret à Broadway avec Luann – c’était littéralement une rencontre entre cabaret Cabaret. Je me suis dit : « S’il vous plaît, ne montez pas sur scène. » Elle dit : « Chéri, je ne ferais jamais ça… même si je serais fantastique dans ce domaine. »

Le visage de Scary Island a probablement connu le tournant de carrière le plus brutal depuis son départ RHONY en 2011 : entrée dans le monde de l’immobilier de luxe. « Beaucoup de gens pensaient que j’avais décidé de m’y lancer au hasard parce qu’il y avait des émissions qui y étaient associées, mais la vérité est que ma mère est tombée malade et j’ai dû obtenir mon permis pour vendre notre maison familiale », me dit Bensimon, ce qui a finalement conduit à à sa conclusion d’un contrat monumental de 42 millions de dollars au centre-ville. Depuis, elle s’est replongée dans le monde de la réalité avec une saison de Voyage ultime entre fillesmais cette formule ne lui convient peut-être plus. « Femmes au foyer est fondamentalement Île d’amour sans le sexe. C’est « Discutons » toute la journée. Ce sont 21 épisodes de discussions dans des restaurants, des bars, des maisons. Ils discutent seulement.

Fait intéressant, même si la perception durable de Scary Island aurait pu la mécontenter, Bensimon ne ressent aucun besoin de corriger les idées fausses et rejette même la notion de mauvais montage. « La plus grande chose qui me soit arrivée à la télé-réalité, c’est d’être traitée de folle. Parce que depuis, j’ai passé chaque jour à m’éduquer, à subvenir aux besoins de mes enfants et à me présenter. J’étais comme, c’est parti. Traitez-moi de fou à longueur de journée, mais je réussis tout simplement à merveille.

Tinsley Mortimer a échangé sa pomme contre une pêche, a déménagé à Augusta, en Géorgie, en 2022 et a épousé Robert Bovard, le président d’Augusta Iron & Steel Works, en novembre 2023, faisant d’elle la belle-mère de trois jeunes enfants. Peut-être qu’une bonne paire de cils peut vraiment tout réparer ?

Oubliez le redémarrage – la plus grande fin d’une époque pour RHONY était la vente de la maison de Sonja Morgan. Elle a été vendue aux enchères pour 4,45 millions de dollars, soit près de la moitié du prix pour lequel elle avait été achetée en 1998, et Morgan affirme que décharger enfin la propriété est un poids sur ses épaules. «Je n’ai jamais été attachée à la maison de ville comme symbole de richesse», me dit-elle. «Je l’ai toujours considéré comme une maison. Nous vivions principalement dans le Connecticut, sur notre île privée, mais la maison de ville était notre petit pied-à-terre », explique-t-elle. « Ensuite, c’est devenu un endroit pour donner de la stabilité à ma fille, où nous pouvions être entourés au dîner de stagiaires, de designers, de drag queens, de stylistes, de responsables des relations publiques. » Aujourd’hui, elle parcourt le pays avec sa tournée Sonja in Your City, avec bien sûr du caburlesque (« un mot que j’ai inventé »). Quant à son spin-off Bienvenue au lac Crappie? « Nous devions tourner en septembre dernier, mais il y a eu la grève des scénaristes. Avec le temps, nous avons perdu notre opportunité », explique-t-elle. « Mais j’ai reçu des appels de gens qui m’appréciaient en tant que comédien du groupe… essentiellement le floozy arrosé. »

Mon appel avec Jill Zarin a commencé par un aparté détaillé sur le calme avec lequel elle a géré un problème de service client à l’aéroport, démontrant à quel point elle a grandi. « Cela aurait été une superbe scène sur Femmes au foyer Il y a 20 ans, parce que j’aurais fait une crise », rigole-t-elle. Mais maintenant, en partie grâce aux médicaments contre l’anxiété, elle dit qu’elle est comme une personne différente. « En vieillissant, votre vie s’améliore », mais cette vie serait toujours une bonne télévision (et pourrait encore un jour). Elle dit que son petit ami, Gary Brody, serait « Platine TV » et que sa fille Ally vient de se fiancer. «Donc, si vous me regardiez dans la série, vous verriez la préparation de la fête, les combats – son fiancé veut un mariage casher parce que son père est casher. Alors pour une personne, est-ce que je vais organiser un mariage entièrement casher ? » Elle ferme la marque Jill & Ally lancée pendant la pandémie pour se concentrer plutôt sur Jill Zarin Home et une nouvelle bougie sur laquelle elle travaille depuis deux ans (récemment saluée par Bethenny Frankel sur Tik Tok). De plus, son Bossi de Poméranie vient de marquer sa propre ligne à TJ Maxx.

Zarin dit qu’elle a été approchée lorsque le réseau développait son réseau, abandonné depuis Héritage mais on lui a offert une « somme dérisoire » par rapport aux autres femmes, alors elle a fait pression pour un accord de nations favorisées où toutes les femmes au foyer seraient payées de manière égale, à la manière de Amis casting. Cette négociation s’est déroulée en «Page six», où il était sous-entendu que certaines femmes demandaient Amis argent. « Bravo a publié une histoire selon laquelle je demandais un million de dollars par épisode », ce qu’elle nie. « Ils voulaient me donner une mauvaise image, ce qui n’était pas gentil. » Lorsque Luann de Lesseps a tenté de la convaincre de s’inscrire, Zarin a déclaré qu’elle avait suggéré à la chaîne de faire plutôt la série en tant que Voyage ultime entre filles – c’est exactement ce qui s’est passé, mais sans elle. « Ils voulaient me punir, alors ils ne m’ont pas invité. Mais en réalité, la punition était pour les fans. Entre cela et son accusation selon laquelle Bravo a filmé les funérailles de son défunt mari Bobby sans sa permission, elle a fermé la porte au réseau. « Je ne ferai plus jamais une émission de télévision sur laquelle je n’ai aucun contrôle. »

Même si elle a vendu sa société de shapewear Yummie, Heather Thomson est plus que jamais « entrepreneuse ». En plus d’un podcast, ses activités incluent le nouveau Hapbee (un appareil technologique portable qui émet des fréquences recréant les signaux magnétiques de votre corps dans différents états pour encourager naturellement le sommeil ou la vigilance), ses retraites d’aventure en haute altitude (« J’ai pris 19 les femmes sur le toit de l’Afrique ; nous avons gravi le Kilimandjaro »), et la société de suppléments Beyond Fresh. Cette dernière est née après avoir étudié la nutrition tout en luttant contre les problèmes de santé de son jeune fils dans l’émission. Maintenant, ce fils part à l’université avec sa sœur non loin derrière, laissant Thomson sur le point de devenir un nid vide. Quant à son temps passé sur RHONYelle s’estime chanceuse d’être là quand elle l’était. « C’est comme un jardin : même s’il y a de belles fleurs, si vous ne les désherbez pas, les mauvaises herbes domineront les fleurs. Parfois, on ne s’en rend compte que lorsqu’on a trop de mauvaises herbes. Mais le plus grand changement depuis la dernière fois que nous l’avons vue est peut-être que sa maison dans les Berkshires est désormais climatisée. « Dès que je suis arrivée à la ménopause, la climatisation s’est mise en marche. Je rendrai le crédit là où il est dû. »

Nous savons tous ce que fait Bethenny Frankel. Grâce à TikTok, nous la voyons d’une manière ou d’une autre plus maintenant que jamais lorsqu’elle était sur nos écrans de télévision – généralement en train d’examiner des produits de beauté, de préparer des déjeuners ou se plaindre qu’une épicerie fine des Hamptons ne l’a pas reconnue malgré la promotion en ligne de sa salade de poulet. Sa relation avec la série qui l’a rendue célèbre est peut-être la plus tendue, après avoir lancé un « calcul de la réalité » et recruté d’autres stars méprisées contre la chaîne – une campagne qui semble avoir été en grande partie abandonnée l’année dernière.

Seule membre de la distribution à rester dans la série à plein temps tout au long de sa diffusion originale, Ramona Singer affirme que sa vie n’a fait que s’améliorer depuis la panne des caméras. « Le tournage représente beaucoup de pression ; vous ne vous en rendez compte que lorsque vous arrêtez », dit-elle. «Je n’ai jamais été aussi belle. Les gens disent que j’ai perdu dix ans. J’ai l’air plus jeune que jamais. Sa fille Avery, que nous avons rencontrée à l’âge de 12 ans et qui critiquait la mode de sa mère, a depuis fondé la société d’organisation de fêtes BachBoss et reste la « meilleure amie et sœur » de sa mère. La chanteuse vient également de célébrer son deuxième anniversaire avec son petit ami, le financier Bill Luby, qu’elle n’aurait peut-être pas rencontré sans la fin de RHONY. « C’était une bénédiction qu’ils aient décidé de se débarrasser de nous car une porte se ferme, une autre s’ouvre. J’ai pu être réceptive à lui et aux autres », dit-elle. « Les gens se moquent de mes 50 amis, mais maintenant j’en ai plus que ça. »

On a l’impression que la vie de la comtesse n’a fait que s’agrandir depuis qu’elle a quitté nos écrans, qu’elle a tourné son spectacle de cabaret partout dans le monde, qu’elle a séjourné au château de Tilda Swinton et qu’elle a joué devant un public massif au festival Mighty Hoopla. « J’étais comme une pop star là-bas, leur réaction a été bouleversante », dit-elle par e-mail, à la Beyoncé, puisqu’elle est actuellement occupée à filmer la nouvelle émission de rencontres Bravo. Hôtel d’amour. « En fait, j’écris une nouvelle chanson pour Hôtel d’amour. Je suis inspiré par les hommes de ce voyage.

Il s’avère que la tristement célèbre proclamation de Carole Radziwill en 2015 selon laquelle il ne lui reste que cinq bons étés n’était pas un fait. «C’était génial», dit-elle à propos de l’été dernier, au cours duquel elle a notamment vu Taylor Swift. La vie de Radziwill a également connu des époques : journaliste, princesse, auteur et vraie femme au foyer. Elle revient sur ce dernier chapitre de manière plus positive au fil du temps, en disant : « Cela m’a vraiment amené à me concentrer sur ma vie d’une manière que je ne l’avais pas vraiment fait auparavant. Il y avait ces étranges opportunités que je n’aurais pas nécessairement saisies sans le spectacle » – comme être la reine du défilé des sirènes ou courir un marathon. «J’aime penser à ces choses-là au lieu de m’attarder sur les relations sombres», me dit-elle. « Il y avait quelques bonnes leçons que je pensais devoir apprendre sur la dynamique des amitiés féminines. »

En participant à une émission de téléréalité, vous vous habituez également à reconnaître ce qui ferait une bonne télévision. « Nous allons dîner et je dirai : ‘J’aurais pu filmer ça et faire un segment de sept minutes, vous avez tous l’air fous' », rit-elle. Mais sans les caméras, dit-elle : « Ma vie maintenant est un reflet plus authentique de qui je suis, et c’est agréable. » Cela inclut son travail avec le Moth, comme son histoire « La malédiction Cartier » sur la montre potentiellement maudite de Jackie Kennedy, qui faisait à l’origine partie d’un nouveau mémoire sur lequel elle travaille. « En fin de compte, je suis vraiment un conteur. Qu’il s’agisse d’écriture, de création orale ou même d’histoires que j’ai racontées à travers la série, j’apprécie vraiment ça.

Ironiquement, les femmes au foyer qu’elle rencontre maintenant appartiennent au nouveau casting plutôt qu’au sien. « Je me suis assis à côté d’Erin [Lichy] lors d’un dîner, et elle a dit : « Bonjour, c’est vraiment un plaisir de vous rencontrer. » Et j’ai dit : « Est-ce que vous regardez l’émission ? Je me sentais vraiment idiote », rit-elle. Ayant elle-même rejoint la série lors d’un quasi-reboot (l’exode massif de la saison cinq), elle a une perspective unique sur cette relève de la garde. « Ma première saison, ils avaient viré la moitié des acteurs, et je me souviens avoir entendu les audiences être terribles, ‘nous voulons que les anciens acteurs reviennent’, tout le monde était nostalgique des saisons trois et quatre », dit-elle. « Il faut donner une chance aux nouveaux acteurs car c’est vraiment difficile d’avoir cette alchimie instantanée. Cela prend quelques saisons.

