Les anciennes stars de la WWE Mandy Rose et Tino Sabbatelli se marient

Les anciennes stars de la WWE Amanda « Mandy Rose » Saccomanno et Sabatino « Sabby » Piscitelli l’ont finalement officialisé en disant « oui » le 2 novembre lors d’une cérémonie romantique au Park Chateau Estate & Gardens à East Brunswick, New Jersey.

Entouré de 215 amis et membres de la famille, dont des noms de la WWE comme Sonya Deville, Indi Hartwell et CJ Perry, le couple a célébré son amour en grand, avec des hommages sentimentaux, un décor époustouflant et un groupe de 11 musiciens qui a fait danser les invités. étage toute la nuit.

Mandy, qui portait deux robes Dream Couture personnalisées pour son grand jour, a partagé sa joie avec PERSONNESen disant, «Je rêvais de marcher dans l’allée. Cela valait la peine d’attendre. Tino aussi, a partagé son enthousiasme, notant, « Épouser l’amour de ma vie était un rêve devenu réalité… Mandy est une femme si forte et indépendante. »

Le couple s’est rencontré pour la première fois en 2015, s’est fiancé en septembre 2022 et a fait face à son lot de hauts et de bas – des défis qui, selon eux, les ont rapprochés.. « Sabby et moi avons vécu beaucoup de choses ensemble, et beaucoup de membres de notre famille et de nos amis à la WWE savent à quel point nous avons traversé de nombreuses épreuves et tribulations. » Mandy a révélé.

Les invités ont eu droit à un cocktail, un dîner gastronomique et un gâteau élaboré à cinq étages orné de dentelle et de fleurs en sucre. La soirée comportait des touches spéciales en l’honneur du défunt frère de Mandy, notamment une table commémorative et un siège réservé à sa mémoire.

Alors que les jeunes mariés embarquent pour une lune de miel aux Maldives, ils attendent avec impatience le prochain chapitre : fonder une famille. «Nous sommes prêts à franchir la prochaine étape et à fonder une famille», a déclaré Mandy. « Nous avons beaucoup sacrifié au cours de notre carrière sportive professionnelle, mais nous savons maintenant que cela en valait la peine pour la vie que nous vivons ensemble aujourd’hui. »

Alors qu’ils commencent leur nouvelle vie ensemble, Mandy et Tino sont enthousiastes à l’idée de construire un avenir rempli d’amour, de famille et de nouvelles aventures. En réfléchissant à leur voyage, ils conviennent tous les deux que cela valait la peine d’attendre et de relever les défis. Alors qu’ils envisagent de fonder une famille, il semble que tout soit possible pour ce couple puissant.

