Les anciennes stars de la WWE Amanda Saccomanno et Sabby Piscitelli sont mariées ! (Exclusif)

Les anciennes stars de la WWE Amanda Saccomanno et Sabatino « Sabby » Piscitelli ont troqué l’anneau de lutte contre des alliances !

Le couple s’est marié le samedi 2 novembre au Parc Château Domaine & Jardins à East Brunswick, NJ, rejoints par 215 invités, dont l’ancien secondeur de la NFL Ray Lewis, le combattant de MMA Rashad Evans et d’autres lutteurs de la WWE Sonya Deville, CJ Perry, Indi Hartwell, Cora Jade, Jacy Jayne et Roxanne Perez.

Saccomanno, qui a joué sous le nom de ring de Mandy Rose, dit à PEOPLE qu’elle attendait avec impatience le jour de son mariage d’aussi loin qu’elle se souvienne et qu’elle avait toujours eu de grandes visions pour son grand jour. « Je rêvais de marcher dans l’allée, j’ai créé des tableaux Pinterest et des tableaux de vision, etc. », dit-elle.

Amanda Saccomanno et Sabby Piscitelli posent lors de leur mariage.

Capture silencieuse



Mais lorsqu’il s’agissait de planifier ses noces avec Piscitelli, elle s’est retrouvée à se concentrer sur un objectif simple. « J’ai réalisé que ce qui compte vraiment, c’est que les personnes qui nous entourent lors de notre mariage sont celles qui sont absolument les plus importantes pour nous. La vie est trop courte et nous devons chérir ces moments spéciaux car nous n’avons qu’une seule vie à vivre. , » le Divas totales explique l’ancien.

Pour profiter au maximum de la rare opportunité de réunir tous leurs proches au même endroit, Saccomanno et Piscitelli — qui ont travaillé avec l’organisateur d’événements Marguerite Rose – a opté pour « un long week-end pour célébrer notre amour et réunir nos familles et nos amis », dit la mariée.

Les festivités ont débuté vendredi soir par un dîner de bienvenue intimiste suivi d’un cocktail au restaurant Terrasse du verger au Château Grande Hôtel. La cérémonie de mariage, présidée par le père John O’Sullivan, s’est déroulée samedi au Park Chateau.

Amanda Saccomanno porte une robe bustier Dream Couture.

Capture silencieuse



Pour sa marche vers l’autel, la mariée portait une robe Dream Couture de Boutique et mariage de Laura à Carmel, New York, avec « un magnifique couvre-chef couture » de Styles de mariée à Brooklyn, New York, Saccomanno s’est ensuite transformée en une autre robe Dream Couture – ce qui a été une surprise totale pour elle de la part de la propriétaire de la boutique Laura Rudovic – pour l’afterparty.

Saccomanno dit que c’était une boucle bouclée en travaillant avec Rudovic, car elle a un lien spécial avec son magasin. « Laura est une créatrice extraordinaire dans la ville où mon père avait une entreprise de charcuterie depuis plus de 30 ans. J’adore donc soutenir les petites entreprises », explique-t-elle.

Véronique Anahella coiffé les cheveux de Saccomanno, tandis que MUA Lisa G. Beauté a supervisé son glamour le jour de son mariage.

Amanda Saccomanno et Sabby Piscitelli se tiennent la main le jour de leur mariage.

Capture silencieuse



Pour compléter leur lieu formel, Saccomanno et Piscitelli – qui se sont rencontrés pour la première fois en 2015 et se sont fiancés en septembre 2022 – se sont penchés sur le thème d’un « château français » avec le décor et ont choisi une palette de couleurs « d’automne féminin » de mauve, nu, blush doux et tons blancs. Fleuriste Pivoines pour peindre des éclats rempli l’espace de superbes compositions florales, et Socialement scénarisé créé une signalétique et une papeterie personnalisées.

Après un cocktail avec musique live par un trio de jazz, les jeunes mariés et leurs invités ont dégusté un dîner à l’assiette composé d’une salade burrata avec vinaigrette balsamique vieillie, ainsi que de bœuf châteaubriand, de bar chilien et de poulet château.

Amanda Saccomanno et Sabby Piscitelli posent devant leur lieu de mariage.

Capture silencieuse



Le couple a choisi un gâteau de mariage à cinq étages de la boulangerie de Staten Island Vincenzo Salvatore avec trois saveurs différentes : classique noir et blanc, mascarpone vanille miel gingembre et expresso chocolat noisette. Le gâteau était décoré d’une cascade de fleurs en sucre faites à la main et de détails en dentelle.

Tout au long de son mariage, Saccomanno a inclus plusieurs touches spéciales pour montrer son amour à sa famille. En l’honneur de son frère aîné Richie, décédé il y a deux ans, elle a installé une table commémorative ainsi qu’un « siège réservé » lors de la cérémonie. « Richie était dans nos esprits et dans nos pensées, mais nous savons qu’il était là en esprit », a déclaré Saccomanno.

Amanda Saccomanno et Sabby Piscitelli s’embrassent lors de leur mariage.

Capture silencieuse



Au cours de sa danse père-fille, elle a surpris son père en affichant des vidéos et des photos sentimentales sur un écran de projection. « Je suis la plus jeune fille [in a family with] trois frères, donc je serai toujours ‘la petite fille à papa' », déclare Saccomanno, co-fondateur de la ligne de soins de beauté Amarose.

Au lieu du traditionnel lancer de bouquet, la mariée a présenté les fleurs à sa mère.



Lors de la réception, Manhattanun groupe de 11 musiciens du Compagnie de musique Jordan Khana joué et a fait danser tout le monde. Saccomanno et Piscitelli – qui, en plus de son passage à la WWE, ont également joué dans la NFL pendant plusieurs années – ont partagé leur première danse en tant que mari et femme sur « Nervous » de John Legend.

Amanda Saccomanno et Sabby Piscitelli se promènent dans les jardins le jour de leur mariage.

Capture silencieuse



En réfléchissant à leur expérience de mariage, Saccomanno dit que « cela valait la peine d’attendre ».

« Sabby et moi avons vécu beaucoup de choses ensemble, et beaucoup de membres de notre famille et de nos amis à la WWE savent à quel point nous avons traversé beaucoup d’épreuves et de tribulations », explique-t-elle. « Mais Dieu savait que nous étions ensemble, donc à la fin, c’était destiné, et je sais que cela semble cliché, mais ‘tout arrive pour une raison.’ »

Piscitelli dit à PEOPLE que « épouser l’amour de ma vie était un rêve devenu réalité », soulignant les nombreuses qualités qu’il admire chez sa femme. « J’aime sa passion, sa détermination et les mêmes valeurs morales que nous partageons », dit-il. « Mandy est une femme si forte et indépendante dont je suis immédiatement tombé amoureux et j’ai su qu’elle était celle avec qui je voulais passer le reste de ma vie. »

Amanda Saccomanno et Sabby Piscittelli partagent un doux moment lors de leur mariage.

Capture silencieuse



Après une lune de miel aux Maldives, le couple a hâte de continuer à construire leur vie ensemble – et cela inclut « d’avoir des bébés », dit Saccomanno.

« Nous sommes prêts à franchir la prochaine étape et à fonder une famille », partage-t-elle. « Nous avons tous les deux vécu beaucoup de choses au cours de notre carrière sportive professionnelle, nous avons donc beaucoup sacrifié au fil des années et nous savons maintenant que cela en valait la peine pour la vie que nous vivons ensemble aujourd’hui. »

« Il n’y a aucune limite pour nous deux », ajoute Piscitelli.