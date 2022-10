Les anciennes stars de Coronation Street se réunissent pour un nouveau mystère de meurtre sur Channel 5

DEUX anciennes stars de Coronation Street se réunissent pour un nouveau mystère de meurtre sur Channel 5.

Le drame, actuellement intitulé The Good Ship Murder, se déroule à bord d’un paquebot de croisière de luxe visitant les points chauds de vacances méditerranéens préférés de tous, bouillonnant d’intrigues, de rivalités, de glamour, d’argent et de divisions de classe.

Mais son nouveau chanteur de cabaret, l’ancien détective Jack Grayling, découvre bientôt qu’il y a aussi des éléments plus sinistres sous la surface.

Le détective devenu chanteur sera joué par Shayne Ward, qui est apparu dans Corrie de 2015 à 2018 en tant qu’Aidan Connor.

Il sera rejoint par son ancien amour à l’écran sur le feuilleton ITV, Catherine Tyldesley, qui a joué Eva Price.

Catherine, 39 ans, jouera le premier officier Kate Woods et le duo improbable s’unit pour résoudre la vague de meurtres.

Féroce et ambitieuse, Kate est une femme dans un monde d’hommes qui a beaucoup à prouver. Après qu’un passager a été retrouvé assassiné dans leur premier port d’escale, le rêve de Kate de son propre commandement est mis en péril et

Jack se retrouve replongé dans son ancienne vie de détective.

Ce qui suit est une vague de mystères de meurtre – chacun se déroulant dans le contexte d’une destination côtière étonnante différente où le navire a jeté l’ancre.

Shayne, 38 ans, a déclaré: “Je suis vraiment ravie d’assumer ce rôle passionnant dans ce tout nouveau drame.

« Me permettant de combiner mes deux passions : la musique et le théâtre. C’est vraiment un rêve devenu réalité ! Retravailler aux côtés de ma bonne amie Catherine a été magique, et tout en naviguant

le méditéranéen …. paradis.





“J’ai hâte que tout le monde rencontre Jack Grayling et son équipe improbable

et monter à bord du Good Ship Murder »

Catherine a ajouté: “J’ai adoré jouer le rôle de Kate et garder Jack à sa place en mer.

“Être réuni avec Shayne lors d’une croisière en Méditerranée a été tellement amusant et cette série a été une joie à faire et je suis sûr que ce sera une joie à regarder – qui n’aime pas une croisière?”

Les acteurs ont joué le couple Aidan Connor et Eva Price dans Coronation Street[/caption]