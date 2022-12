Les anciennes plaques de hibou étaient peut-être des jouets, pas des reliques religieuses

Depuis la fin du XIXe siècle, les archéologues sont tombés sur des tas de plaques miniatures en forme de hibou à travers la péninsule ibérique, nichées dans des tombes, des fosses et des crevasses. Mais pendant des décennies, personne n’a été en mesure de s’entendre pleinement sur ce que ces petits trésors d’ardoise auraient pu représenter autrefois.

Certains ont dit qu’il s’agissait d’artefacts religieux, servant peut-être un but symbolique pour leurs créateurs. D’autres ont soupçonné qu’il s’agissait d’idoles de déesses, priées en temps de détresse. Et d’autres encore ont soutenu que ces répliques de hiboux n’étaient pas du tout des objets mystiques, mais plutôt faites en l’honneur des morts. Maintenant, jeudi, une équipe d’archéologues a publié un document dans la revue Scientific Reports avec ce qui pourrait être la supposition la plus adorable à ce jour.

Peut-être que ces plaques de hibou n’étaient que de jolis jouets pour enfants.

Après avoir analysé 100 plaques datant de 5 000 ans, ce qui tombe à l’âge du cuivreet les a évalués en fonction de la façon dont leurs traits étaient hiboux – des catégories comme la plume, les motifs de couleur, les becs, etc. – l’équipe a réalisé que les anciennes reliques ressemblaient terriblement à 100 images modernes de hiboux dessinées par des enfants entre les âges de 4 et 13.

“Les gravures de hiboux auraient pu être exécutées par des jeunes, car elles ressemblent à des hiboux peints aujourd’hui par des élèves du primaire”, écrivent les auteurs de l’étude. “Cela suggère également que les dessins schématiques sont universels et intemporels.”

Rapports scientifiques



De manière fascinante, l’équipe a également reconnu à quel point la « beauté » des dessins d’enfants modernes s’améliorait naturellement à mesure que la personne qui dessinait vieillissait, ce qui « peut aider à expliquer au moins en partie pourquoi il existe tant de types de plaques et pourquoi certains sont plus évocateurs. de hiboux que d’autres », écrivent les chercheurs dans leur article.

Selon l’étude, de nombreuses plaques avaient même deux perforations au sommet, ce qui, selon les auteurs, aurait pu être l’endroit où de véritables plumes de hibou ont été insérées pour une ressemblance ultime.

“Si des jouets en pierre ont été fabriqués à la fin de l’âge de pierre, les outils en métal des périodes suivantes ont sûrement facilité la sculpture de figurines en bois, qui ne laisseraient guère de traces dans les archives archéologiques”, écrivent les auteurs. “De même, les morceaux de peau ou de textile se désintégreraient assez rapidement. Par conséquent, les objets ressemblant à des hiboux fabriqués en pierre fournissent peut-être l’un des rares aperçus du comportement de l’enfance dans les archives archéologiques des anciennes sociétés européennes.”

Rapports scientifiques



Les humains veulent juste s’amuser

En pensant à la façon dont les enfants auraient pu jouer avec leurs jouets hiboux, les chercheurs suggèrent que les hiboux auraient pu être des pièces dans un jeu plus vaste, un peu comme la chaussure, la voiture et le dé à coudre dans Monopoly, sauf que chaque enfant aurait pu avoir un plaque unique.

Cette unicité pourrait expliquer pourquoi certains des modèles ont été trouvés dans des tombes. Les enfants décédés ont peut-être été enterrés aux côtés de leur petit ami inanimé, ou à tout le moins, les adultes ont peut-être considéré les personnages comme suffisamment importants pour être utilisés dans les rituels funéraires pour des raisons sentimentales. Cela rendrait plus compréhensible pourquoi quelque chose en ardoise – un matériau surabondant à l’époque – serait utilisé pour les pratiques funéraires où les pierres précieuses opulentes et l’or faisaient généralement la différence.

Rapports scientifiques



“La façon dont les ardoises exfolient fait [it] des plaques ressemblant à des chouettes faciles à fabriquer », écrivent les auteurs. « La fabrication et la conception des plaques étaient simples et n’exigeaient pas de compétences élevées ni de travail intensif, comme l’ont démontré les expériences de réplication.

Une autre hypothèse est que les reliques de la chouette auraient pu être qualifiées de poupées. Certaines des plaques semblaient être peintes et habillées de textiles.

“On ne peut écarter le fait que certaines ‘idoles’ étaient en fait des objets avec juste une valeur récréative, littéralement des poupées qui ont pu divertir à la fois leurs créateurs et les plus jeunes membres de la communauté dans des activités ludiques ou comme des activités d’apprentissage”, indique le journal.

Le concept indéniablement réconfortant de l’équipe est renforcé par l’idée que même les objets qui avaient une valeur religieuse auraient également pu avoir des objectifs amusants, il y a des milliers d’années. En ce sens, les scientifiques croient également qu’il est possible le plus tout le monde avec une théorie sur ces figures de hiboux pourrait être juste – les décorations auraient pu servir un double, voire un triple objectif. Il y a des siècles, la frontière entre l’art, le rituel et le jeu était peut-être assez floue.

Et enfin, en ce qui concerne la raison pour laquelle les enfants ont joué avec des jouets de hibou plutôt qu’avec des chiens, des chats ou peut-être des chauves-souris – les chiens et les chats étant particulièrement célèbres pour leur parenté avec les humains – les auteurs disent que cela pourrait être dû à la relation spéciale de l’oiseau avec les gens pendant l’âge du cuivre et au-delà.

Tout d’abord, de nombreuses espèces de hiboux ont tendance à vivre très près des gens, et deuxièmement, il est très possible que les sociétés considèrent les hiboux comme des aides, car ils élimineraient les souris et autres créatures embêtantes des zones où l’agriculture se poursuivrait.

“Notre hypothèse selon laquelle les plaques d’ardoise de la péninsule ibérique au Chalcolithique étaient des jouets inspirés des hiboux qui auraient pu avoir, au moins à l’origine, un usage récréatif, est basée sur la fascination transculturelle des humains pour les hiboux depuis des temps immémoriaux”, écrivent les auteurs. .

“De plus, en appliquant le rasoir d’Ockham, notre hypothèse est plus simple que l’alternative consistant à recourir à un monde symbolique complexe avec des déesses de la fertilité représentées par des idoles ou des dispositifs mnémoniques héraldiques … dont il n’y a de toute façon aucune preuve.”