Les anciennes Nest Cams de Google fonctionnent désormais avec l’application Google Home

Dans les semaines à venir, vous devriez voir des options dans l’application Google Home pour toutes les caméras intérieures Nest que vous avez dans votre maison intelligente depuis l’exécution originale de 2015. Enfin, toutes mes caméras de sécurité Nest sont accessibles et gérées depuis la même application. . Google a annoncé il y a quelque temps qu’il finirait par désapprouver l’application Nest pour ses générations précédentes de caméras de sécurité et déplacez toutes les fonctionnalités vers l’application Google Home. L’entreprise officiellement déclaré le moment est venu sur ses forums communautaires Nest.

Google indique que tous les utilisateurs éligibles de Nest Cam Indoor recevront un e-mail une fois que tout le monde y aura accès. Notez que cette fonctionnalité est techniquement encore en phase de test. Il n’est disponible que via l’aperçu public de l’application Home, que vous pouvez toujours s’inscrire car si vous sentez que vous manquez quelque chose.

La mise à jour vous permet de parcourir l’historique des flux de l’ancienne caméra Nest, ce que vous ne pouviez pas faire auparavant dans l’application Google Home. Cela contribuera à réduire la dépendance à l’égard de l’application Nest, même si certaines fonctionnalités clés manquent encore, comme la création et le téléchargement de clips vidéo personnalisés. Google affirme qu’il ne modifie pas l’ancienne application Nest et que vous pouvez continuer à l’utiliser comme avant, mais l’écriture est sur le mur : l’application Nest est liée pour le billot.

Il y a une mise en garde : une fois que vous passer à l’application Google Home, vous ne pouvez plus accéder à la caméra via l’application Nest. Cependant, vous pouvez vous désinscrire de l’aperçu public et inverser le processus si vous n’êtes pas prêt à vous engager dans un changement. Google prévoit de suivre les mises à jour d’autres modèles d’appareils photo plus anciens. La caméra Nest Cam Outdoor est la prochaine sur la liste, avec des promesses de « plus à venir ».

Je me souviens facilement de quelques fois où j’ai manqué des notifications de sécurité parce que j’avais ouvert l’application Google Home au lieu de celle de Nest. Même si cela a pris du temps, je suis heureux de voir ma première génération et caméras de nouvelle génération consolidé. À tout le moins, Google n’a pas complètement abandonné ceux qui investissent depuis longtemps dans l’écosystème Nest. Espérons que cela perdure même au démarrage de la maison intelligente. grésillant.