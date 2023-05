Les anciennes marques de juges de X Factor montrent ‘b **** y’ et insiste sur le fait que ‘c’est incroyable que j’aie survécu’

DANNII Minogue a qualifié The X Factor de « b **** y » et insiste sur le fait que c’était « incroyable que j’aie survécu ».

La chanteuse et star de la télévision australienne a été juge sur la version britannique de The X Factor de 2007 à 2010 sur quatre séries.

Polycopié

Dannii Minogue a qualifié The X Factor de « b **** y »[/caption] Rex

Dannii, 51 ans, s’est assise aux côtés du créateur de l’émission Simon Cowell, Louis Walsh et Sharon Osbourne lors de sa première saison avant que Sharon ne soit remplacée par la chanteuse de Girls Aloud, Cheryl.

Parlant de son passage dans l’émission, Dannii a déclaré : « Que vous soyez juge ou candidate, vous avez l’impression d’être dans un sèche-linge.

« Je ne sais pas comment un candidat a pu s’éloigner du spectacle et dire : ‘C’était facile.’ Tu n’es pas venu ici pour que ce soit facile. C’était comme: nous allons nous assurer que vous vous améliorez chaque semaine.

Elle a poursuivi dans The Guardian : «[It was] le moment le plus intense de la télévision, de la célébrité, au Royaume-Uni.

C’est en partie pour cette raison qu’elle a décidé de s’en aller en 2010, admettant que c’était un « mouvement culotté » alors que la série continuait d’attirer en grand nombre.

Cependant, elle a senti que l’ambiance avait changé dans l’émission, en disant: « J’avais l’impression que ça devenait très garce, très méchant.

« J’ai dit : ‘C’est bon. Si les gens veulent le regarder et si vous voulez le faire, c’est bien. C’est juste assez pour moi.

Tout au long de son passage dans la série, Dannii a été harcelée par des informations selon lesquelles elle « se disputait » avec Sharon ou Cheryl.

Malheureusement, c’était quelque chose auquel elle s’était résignée, ayant dû faire face à être comparée à sa sœur aînée et à sa collègue chanteuse Kylie toute sa vie.

Dannii a déclaré: «Les comparaisons avec ma sœur, beaucoup sur mon poids et les querelles supposées entre moi et ma sœur – c’étaient les choses les plus déchirantes. C’est incroyable que j’aie survécu.

Bbc

Dannii est maintenant l’hôte de l’émission de rencontres BBC Three, I Kissed A Boy[/caption]

Dannii anime une nouvelle émission de rencontres, I Kissed A Boy, qui commence sur BBC Three et BBC iPlayer le 14 mai.