Les anciennes grottes bouddhistes de Chine menacées par le changement climatique

L’évolution des conditions météorologiques dans le nord-ouest de la Chine met en danger les anciennes peintures murales et statues des grottes de la route de la soie, selon de nouvelles recherches, soulignant à quel point le réchauffement de l’atmosphère menace certains des artefacts historiques les plus précieux du pays.

Une étude de Greenpeace, qui doit être publiée cette semaine, a révélé que les œuvres d’art bouddhistes dans les grottes de la province du Gansu sont de plus en plus attaquées par les éléments alors que la région devient plus chaude, plus humide et plus sujette aux averses soudaines.