SHARON Osbourne a reçu l’amour et le soutien des hôtes de The Talk Amanda Kloots et Carrie Ann Inaba après la disparition de son «précieux» chat.

Les mots de réconfort surviennent après que la personnalité de la télévision de 68 ans ait quitté l’émission à la suite d’allégations de racisme et d’une vilaine bagarre à l’antenne.

Après Sharon a révélé vendredi qu’elle chat Momo avait disparu pendant des jours, elle a été accueillie avec un élan de soutien de la part de ses amis et fans, y compris ses anciennes co-stars.

Carrie Ann, qui avait accueilli aux côtés de la star britannique pendant trois saisons, a écrit: «N’abandonnez pas. Le chat de ma mère se cachait d’elle pendant des mois … et elle était à proximité … nous l’avons finalement trouvée.

«Oubliez la nourriture et l’eau…. et appelez-la lors des promenades du soir. Je t’envoie tellement d’amour…. Je suis vraiment désolé… garde la foi.

Le discours La nouvelle venue Amanda, qui a fait ses débuts en tant qu’animatrice plus tôt dans l’année, a dit à Sharon qu’elle alerterait un de ses amis qu’elle avait dans la région afin que plus de gens soient à l’affût de l’animal.

Ses anciennes co-stars de The Talk, Carrie Ann Inaba et Amanda Kloots, ont envoyé son soutien[/caption]

Amanda a déclaré à la personnalité de la télévision britannique qu’elle demanderait à son amie de la région de garder un œil sur[/caption]

Elle a ajouté: « Désolé Mme !! »

Pour annoncer que son chat avait disparu, Sharon a posté quelques photos du doux félin, dont une de ses câlins et embrassant Momo.

Elle a déclaré dans la légende: «Momo, mon précieux chat Scottish Fold a disparu depuis 3 jours. Si quelqu’un près de la région de Larchmont l’a vue ou connaît quelqu’un qui l’a vu, merci de m’envoyer un message. »

Une récompense a été promise à quiconque pourrait aider à ramener le chat à la maison en toute sécurité.

Sharon a ajouté: «Elle est ébréchée mais ne porte pas de collier. Elle est TRÈS sympathique et câline mais pas intelligente de la rue. C’est un chat d’intérieur «

Les deux hôtes de Talk ont ​​envoyé de l’amour pendant que le chat était porté disparu et plus tard des acclamations après la découverte du félin[/caption]

Sharon a annoncé le retour de son chat « précieux » quelques heures après avoir publié un article sur sa disparition[/caption]

Quelques heures plus tard, Sharon a annoncé le retour en toute sécurité de Momo et a célébré la nouvelle avec une photo du chat sur Instagram et dans toutes les lettres majuscules et l’écriture colorée, «ELLE EST À LA MAISON !!!!!

Elle a ajouté dans la légende: «Momo est de retour à la maison! Merci à tous pour vos aimables paroles et vos conseils, cela signifiait le monde pour moi !!!!! «

Voyant l’heureuse mise à jour, Amanda a commenté: «Omg YAY !!!! Tellement heureux pour toi », tandis que Carrie Ann a dit:« Ouais !!!!!! Ce sont de bonnes nouvelles!!!! »

Sharon a quitté The Talk le mois dernier après son combat explosif en ondes avec la co-animatrice Sheryl Underwood pour sa défense des critiques de l’ami Piers Morgan sur Meghan Markle.

Le soutien de certains de ses anciens collègues vient après que Sharon ait quitté The Talk après plus de 10 ans dans l’émission[/caption]

Elle est partie après un combat à l’antenne avec l’animatrice Sheryl Underwood et après diverses allégations de racisme.[/caption]

Elle a quitté le spectacle après avoir prétendu qu’elle avait été mise en place par la production pour se battre avec Sheryl, comme The Sun l’a précédemment révélé.

Le spectacle a pris un pause d’un mois pour effectuer un examen interne après le combat, et CBS plus tard a annoncé que Sharon avait quitté la série avant de revenir plus tôt ce mois-ci.

L’émission met actuellement en vedette Carrie Ann, Sheryl, Amanda et Elaine Welteroth.

Carrie Ann a aurait été «stressé» depuis que Sharon a quitté la série, et une source a affirmé qu’elle et Sheryl «ne s’aiment pas non plus».





L’initié a déclaré au Sun en exclusivité: « Ils l’ont simulé à l’antenne, mais Sheryl a une énergie chaude et froide, et a rendu le travail de Carrie Ann très difficile. »

Une source a précédemment déclaré que le personnel de The Talk pensait «quittera l’émission».

Ils ont ajouté: «Il y a de fortes chances que Carrie Ann ne réussisse pas cette saison. Elle n’a pas encore dit qu’elle partait, mais c’est ce que ressentent les membres du personnel. »