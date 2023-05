Les ancêtres du roi Charles ont encouragé la traite des esclaves et la recherche vise à montrer ce qu’ils savaient

Ce n’est un secret pour personne qu’une succession de monarques britanniques ont enrichi l’ancien empire – et eux-mêmes personnellement – ​​des maux de la traite transatlantique des esclaves.

Ce qui est moins évident – ​​et intéressant pour le débat très chargé d’aujourd’hui sur les liens de la monarchie avec l’esclavage – c’est ce qu’ils savaient de la pratique, ce qu’ils ressentaient à l’idée d’y participer et leur niveau d’enthousiasme à son égard.

Il y a 360 ans, le roi Charles II considérait-il la traite des êtres humains la même chose que le commerce des défenses d’éléphants ? Son frère, le futur Jacques II, avait-il des scrupules moraux à diriger la société de traite des esclaves la plus notoire au monde ?

Les premières réponses aux deux questions, glanées en examinant un seul document, semblent « oui » à la première et « non » à la seconde – et il existe des collections et des bibliothèques remplies de centaines, voire de milliers de documents qui doivent encore être approfondis. sur.

CBC News a récemment visité les Archives nationales de Grande-Bretagne, où Camilla de Koning, doctorante à l’Université de Manchester, a soigneusement ouvert et examiné attentivement les pages jaunes fanées de la charte de la Compagnie Royale Africaine.

Camilla de Koning, doctorante à l’Université de Manchester, est présentée aux Archives nationales britanniques en train d’examiner des documents alors qu’elle mène des recherches sur les liens entre la monarchie et la traite coloniale des esclaves. (Stephanie Jenzer/CBC)

« Ce que je recherche, c’est que [the research] concerne la famille royale en tant qu’individus. Il s’agit de leurs pensées personnelles, de leurs choix et idées personnels », a déclaré de Koning, 28 ans, qui travaille sous la supervision d’Edmond Smith, professeur agrégé à l’université.

Plus remarquable encore, le roi Charles lui-même a explicitement soutenu ses recherches.

Les liens de la monarchie avec l’esclavage sous le microscope

La semaine du couronnement de la Grande-Bretagne, qui a vu le couronnement du roi Charles III samedi, a attiré l’attention non seulement sur l’avenir de la monarchie, mais sur son passé. La question des rois et reines britanniques et leur lien avec l’esclavage a créé des moments inconfortables.

Il y a eu des appels répétés des nations africaines et caribéennes pour des excuses et des réparations, et un groupe d’anciennes familles britanniques de trafiquants d’esclaves demande que le gouvernement britannique expie son rôle historique dans le transport de plus de trois millions d’esclaves africains à travers l’océan Atlantique.

Le prince Charles, à gauche, est accueilli par la présidente du Ghana, Nana Akufo-Addo, à Accra, la capitale du pays, le 2 novembre 2018. Charles, qui est maintenant roi, a parlé de « l’épouvantable atrocité de l’esclavage ». (The Associated Press)

Le roi Charles a parlé fréquemment et avec émotion de son horreur de la traite des esclaves, y compris lors d’une visite au Ghana en 2018lorsqu’il parlait de « l’épouvantable atrocité de l’esclavage ».

Il est allé plus loin le mois dernier en soutenant ouvertement les travaux de recherche de de Koning, offrant un accès à la collection royale et aux archives royales.

« Je ne peux pas décrire la profondeur de mon chagrin personnel face à la souffrance de beaucoup, alors que je continue d’approfondir ma compréhension de l’impact durable de l’esclavage », a déclaré un communiqué du palais de Buckingham citant le roi d’un discours qu’il a prononcé au Rwanda l’année dernière.

« C’est un peu intimidant. Je veux dire, tout d’un coup, j’étais dans les nouvelles nationales liées au roi Charles », a déclaré de Koning.

La Royal African Company a expédié près de 200 000 esclaves d’Afrique à travers l’Atlantique vers des colonies d’Amérique du Nord, centrale et du Sud sur une période de 60 ans.

Écrit en calligraphie élégante au nom du dernier roi appelé Charles, le roi Charles II, de Koning a déclaré que la charte ne laisse aucun doute sur les motivations et les désirs du monarque, qui a régné en tant que roi d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande de 1660 à 1685.

La charte de la Royal African Company, accordée en 1663 par le roi Charles II. Le document fournissait un schéma directeur de la manière dont la traite des esclaves britannique devait être menée. (Stephanie Jenzer/CBC)

« Les esclaves étaient très importants et dans ce [document] étaient … répertoriés sous les produits de base. Ils n’étaient donc pas considérés comme des personnes mais comme des « bons » », a-t-elle déclaré.

Plus loin, le document montre que Charles II a oint son frère James, le duc d’York, un futur roi, avec le pouvoir de diriger la Royal African Company et de prendre les décisions importantes au jour le jour.

« Le roi … accorde ce très grand privilège à son frère … et ces objectifs étaient les objectifs de la famille royale », a déclaré de Koning.

REGARDER | Le roi Charles soutient la recherche sur les liens de la monarchie avec l’esclavage : Le roi Charles soutient la recherche sur les liens esclavagistes de la monarchie Pour la première fois, le palais de Buckingham a publiquement exprimé son soutien à la recherche sur le lien de la Couronne avec la traite transatlantique des esclaves, y compris les bénéfices de la monarchie. Le roi Charles a même donné aux chercheurs l’accès aux archives pour creuser les liens historiques.

Tout cela suggère fortement que non seulement les monarques étaient complices de la traite des esclaves, mais que dans certains cas, la famille royale était même impliquée dans la prise de décision au jour le jour sur la manière dont la traite était effectuée, a-t-elle déclaré.

« C’était vraiment l’entreprise de James. Il lui a donné sa touche personnelle, ses idées et son entreprise », a déclaré de Koning.

Bristol, haut lieu de la traite des esclaves

La charte de la Royal African Company a été largement étudiée dans le passé, mais maintenant, avec le soutien du roi, on s’attend à ce qu’au cours des trois prochaines années de ce projet, il y ait beaucoup plus de révélations à partir de nouveaux documents qui ne sont généralement pas disponibles.

L’évolution de Charles sur la question de l’esclavage et l’élan qu’elle a pris ces derniers temps peuvent être attribués en grande partie à une série d’événements qui ont commencé à Bristol, une ville du sud-ouest de l’Angleterre, en juin 2020.

La ville a un lien particulièrement viscéral avec la traite des esclaves.

Les gens sont assis devant un immeuble sur Colston Avenue à Bristol, en Angleterre. La rue porte le nom d’Edward Colston, un homme d’affaires du XVIIe siècle, philanthrope et marchand d’esclaves notoire. Bien que son nom ait été retiré de nombreux lieux, il reste dans certaines rues principales. (Stephanie Jenzer/CBC)

La Bristol Historical Association estime que près d’un demi-million d’esclaves ont transité par le port de la ville aux XVIIe et XVIIIe siècles, dont beaucoup sous les auspices de l’homme d’affaires local Edward Colston, qui était secrétaire de la Royal African Company.

Considéré par beaucoup comme un philanthrope et un bienfaiteur de la ville, Colston a utilisé la richesse générée par la traite des esclaves pour créer des écoles, des hôpitaux et des installations publiques. À la fin du XIXe siècle, une statue de bronze a été érigée en son honneur sur un socle près du front de mer de la ville, non loin de l’endroit où les navires négriers auraient accosté.

Mais au fil des décennies, à mesure que les origines de la richesse de Colston devenaient plus connues, la pression pour retirer la statue augmenta. Elle a abouti à une manifestation de masse en juin 2020, alors que des manifestations associées à Black Lives Matters ont eu lieu dans le monde entier.

Un une foule en colère a détruit l’hommage de Colstonen le traînant au bord de l’eau et en le déversant dans le port.

Une statue érigée au XIXe siècle pour honorer Colston tombe dans le port après que des manifestants à Bristol l’ont abattue lors d’une manifestation contre les inégalités raciales, le 7 juin 2020. (Keir Gravil/Reuters)

« C’était un peu comme un moment du mur de Berlin », se souvient Edson Burton, un universitaire de Bristol qui a étudié en profondeur les liens de la ville avec la traite transatlantique des esclaves.

« Cela a soulevé la conscience d’une manière radicalement percutante, et cela a un effet d’entraînement que je n’ai jamais vu auparavant de ma vie. »

Débat sur les réparations pour l’esclavage

Au lendemain du renversement de la statue, la question de savoir si le gouvernement britannique devait payer des réparations pour l’esclavage a été placée en tête de l’agenda politique de la nation.

La traite des esclaves a été officiellement interdite au début du XIXe siècle et le gouvernement britannique a offert une compensation, mais uniquement aux entreprises qui ont perdu leur activité, et non à celles qui ont été réduites en esclavage.

« Nous sommes maintenant en 2023, et le roi Charles examine l’implication du monarque dans la traite transatlantique des esclaves, ce qui, je ne pense pas, aurait été possible sans la campagne Black Lives Matter et la statue qui tombe », a déclaré Burton.

L’historien de Bristol Edson Burton, qui a fait des recherches sur la traite transatlantique des esclaves, dit qu’il pense que le roi Charles a donné un certain élan à l’objectif de réconciliation. (Stephanie Jenzer/CBC)

« Cela ressemble à une manière responsable et progressiste de faire avancer cette discussion », a-t-il déclaré à CBC News.

D’autres, cependant, veulent que Charles aille plus loin en offrant des excuses complètes et une compensation aux descendants d’esclaves, tant en Grande-Bretagne qu’à l’étranger.

« Je pense que pour moi, il s’agit d’uniformiser les règles du jeu et d’équité », a déclaré Cleo Lake, un militant des réparations à Bristol qui a déjà fréquenté un lycée de la ville qui porte toujours le nom de Colston gravé sur la porte.

Elle a dit que Charles avait pris des mesures importantes, mais qu’il devait puiser dans la richesse de la famille royale pour arranger les choses.

Cleo Lake, militante de Bristol, se tient devant un lycée qu’elle a fréquenté et qui porte le nom de Colston. L’école a un nouveau nom, mais son nom reste gravé sur la porte principale. (Stephanie Jenzer/CBC)

« Ce seraient mes ancêtres qui seraient morts pour créer cette richesse qu’ils [the Royal Family] et d’autres en profitent maintenant. Je pense que cela doit être dispersé », a déclaré Lake.

UN récent sondage réalisé pour Yahoo suggère que le sentiment public s’est rapproché du soutien aux réparations, 44 % apportant leur soutien. L’enquête a également révélé, cependant, qu’il existe d’énormes différences entre les jeunes, qui sont favorables aux réparations, et ceux de plus de 65 ans, qui ne le sont pas. Les Noirs étaient également beaucoup plus enclins à soutenir les réparations que les Blancs, soulignant les sensibilités politiques de la question.

Edson Burton, l’historien de Bristol, attribue à Charles la capacité de faire avancer la question de manière « progressive » tout en évitant certaines des « polarités » qui ont existé.

Il a déclaré qu’il soutenait « l’idée que le monarque doit sentir qu’il est en phase avec une nouvelle nation, et pas seulement la conservation d’une ancienne identité. Alors, comment arrivons-nous au consensus d’une identité à l’avenir? »