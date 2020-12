Les anarchistes prévoient une «semaine d’action» à travers les États-Unis pour se venger de ce qu’ils ont appelé «l’assassinat présidentiel d’un camarade» – la fusillade de Michael Reinoehl en septembre par des agents fédéraux.

Un compte Twitter appelé « La base » a publié un message lundi soir montrant une affiche que le groupe a créée pour promouvoir son « Appel à l’action. » Le message invitait les abonnés à demander une version PDF de l’affiche et à l’afficher dans leurs villes pour « Aider à mettre en évidence » Président Donald Trump « assassinat » de Reinoehl. L’affiche se lit, «Reposez-vous au pouvoir Michael Reinoehl. Chaque révolution a besoin de personnes disposées et prêtes à se battre. »

Nous avons fait réaliser ces affiches pour l’appel à l’action de Michael Reinoehl! Envoyez-nous un message pour un PDF! Affichez-les dans votre ville pour aider à mettre en évidence l’assassinat présidentiel d’un camarade! pic.twitter.com/dVQgjqbXcB – La base (@TheBaseBK) 1 décembre 2020

Le tweet épinglé sur le compte de The Base, publié le 25 novembre, indiquait que la semaine d’action serait du 3 au 10 décembre et appelait les abonnés à «Agissez pour nous aider à honorer un camarade tombé au combat et à attirer l’attention sur un assassinat extrajudiciaire par le régime américain.» Une vidéo ci-jointe commence par un montage d’attaques violentes et d’émeutes de militants, suivi de scènes d’une caravane pro-Trump le 29 août à Portland. La voix de Reinoehl est jouée sur ces images, avec le «100% antifasciste» Un activiste a déclaré dans une interview qu’il avait tiré sur l’un des partisans de Trump parce que l’homme était sur le point de tuer l’un de ses amis.

Avenge Michael Reinoehl – Semaine d’action du 3 au 10 décembre

De RAM NYC. Agissez pour nous aider à honorer un camarade décédé et à attirer l’attention sur un assassinat extrajudiciaire par le régime américain. #AvengeMichaelReinoehlhttps://t.co/tODTQHXr5O pic.twitter.com/kvOfZqtQcd – La base (@TheBaseBK) 25 novembre 2020

La vidéo dit alors que Reinoehl était « Assassiné de sang-froid … sur ordre direct du président fasciste américain Donald Trump. » Il appelle le meurtre du 3 septembre «Le premier assassinat extrajudiciaire d’un antifasciste directement par ce régime.» Il appelle le meurtre présumé par Reinoehl d’un partisan de Trump «Un acte d’autodéfense révolutionnaire» et ajoute, «Nous voulons que le monde sache que cela ne sera ni oublié ni pardonné. Nous ne serons pas intimidés. Nous allons nous battre. »

Aucun des deux tweets n’a été censuré par Twitter. La base, située à Brooklyn, New York, se décrit comme un «Centre anarchiste révolutionnaire» C’est « Engagé dans la diffusion des idées anarchistes et l’organisation. »

"Al-Quaïda" est aussi arabe pour "La base", donc ces extrémistes sont en bonne compagnie. – Wilhelm Mauser 🇹🇼 共匪 나가 (@ WilhelmMauser98) 1 décembre 2020

Le journaliste indépendant Andy Ngo a déclaré que The Base est «Un centre de formation extrémiste Antifa.»

«The Base», un centre de formation antifa extrémiste à Brooklyn, a lancé une campagne appelant à la vengeance du tireur antifa de Portland Michael Reinoehl. pic.twitter.com/y7HB3jAK8q – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 1 décembre 2020

La police de Portland a déclaré que la vidéo de la caméra de sécurité de l’incident du 29 août montrait Reinoehl se cachant dans un parking après avoir repéré deux membres d’un groupe pro-Trump appelé Patriot Prayer. Reinoehl et un autre homme ont ensuite traqué les manifestants Patriot Prayer par derrière alors qu’ils traversaient la rue. La police a allégué dans des documents judiciaires que Reinoehl avait ensuite tiré et tué l’un des partisans de Trump, Aaron « Geai » Danielson.

Des photos de vidéosurveillance récemment publiées du tireur Antifa Michael Reinoehl de la police de Portland montrent qu’il marchait devant les partisans de Trump, puis s’est glissé dans une alcôve pour leur tendre une embuscade par derrière sans le savoir. Un camarade semble assister la chasse. pic.twitter.com/LipCH888it – Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 5 septembre 2020

Cinq jours plus tard, Trump a tweeté que la police de Portland devait faire son travail et arrêter le « Tueur de sang-froid » de Danielson. Ce tweet est survenu quelques minutes avant l’annonce de la mort de Reinoehl par des agents des forces de l’ordre fédéraux et locaux qui tentaient de l’arrêter dans une ville près de Seattle. L’activiste de 48 ans, qui se trouvait dans sa voiture lorsqu’il a été approché par des policiers, aurait tenté de fuir l’arrestation et a tendu la main vers son arme.

Pourquoi la police de Portland n’ARRETE pas le tueur de sang-froid d’Aaron «Jay» Danielson. Faites votre travail et faites-le vite. Tout le monde sait qui est ce voyou. Pas étonnant que Portland va en enfer! @TheJusticeDept @FBI – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 septembre 2020

Le procureur général William Barr a félicité les agents pour ne pas avoir permis à Reinoehl de s’échapper et a déclaré «Les rues de nos villes sont plus sûres avec cet agitateur violent retiré.» Les commentateurs des médias sociaux ont dénoncé la déclaration de Barr, affirmant qu’elle sentait «Vigilantisme».

