Les analystes voient l’IA comme une épée à double tranchant pour 3 grandes valeurs technologiques. Nous sommes plus optimistes

Alors que Wall Street se tourne vers l’avenir, l’intelligence artificielle devrait être un facteur majeur qui pousse nos noms technologiques à méga-capitalisation vers le haut sur le long terme. Lundi, un certain nombre d’appels d’analystes ont examiné l’impact des travaux actuels sur l’IA chez Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN) et Meta Platforms (META) sur leurs activités, à la fois positives et négatives. « Les progrès de l’IA arrivent plus vite que nous ne l’avons jamais vu », a déclaré lundi à CNBC l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt. « Avant, je pensais que cela prendrait 20 ans. Maintenant, je pense que c’est entre 5 et 10 ans. » La performance globale du marché cette année en dit long. Le Nasdaq, riche en technologies, a progressé de 28 % depuis le début de l’année, surperformant le gain de 13 % du S&P 500 au cours de la même période. « Il y a des gens qui veulent tuer l’intelligence artificielle et tous ses futurs succès. Mais ils n’ont pas le pouvoir d’arrêter l’IA. » Jim a dit dans sa chronique du dimanche. Voici les appels des analystes de lundi et notre point de vue également. Alphabet La nouvelle: Les analystes d’UBS ont abaissé leur note sur Alphabet à neutre à l’achat, mais ont augmenté leur objectif de cours à 132 $ par action contre 123 $. La rétrogradation de l’entreprise découle de la crainte que les réponses génératives de l’IA aux demandes de recherche Google ne remplacent les résultats traditionnels contenant des publicités. Les analystes ont déclaré que la société pouvait trouver comment monétiser son nouveau moteur de recherche au fil du temps, mais pour l’instant, ils voient un « risque de revenus à moyen terme ». Les actions d’Alphabet lundi ont chuté de plus de 3% à moins de 119 $ chacune. Performances cumulées de l’action GOOGL YTD Mountain Alphabet depuis le début de l’année. L’avis du Club : Nous comprenons l’inquiétude d’UBS quant au fait que la nouvelle technologie alimentée par l’IA pourrait remettre en cause les annonces de recherche. Cependant, il est difficile de dire si ce sera le cas. Dans la note, les analystes semblent prendre les deux côtés de l’argument en disant qu' »avec le temps, GenAI pourrait étendre l’engagement et débloquer de nouvelles opportunités de monétisation, mais la visibilité ici reste faible aujourd’hui et pourrait voir des vents contraires à court terme ». À long terme, l’IA générative devrait être un atout pour Google et Alphabet dans son ensemble. Nous avons pris des bénéfices sur Alphabet début mai, mais il en reste encore beaucoup. Nous ne cherchons pas à vendre plus maintenant, mais nous n’achèterions pas non plus à ces niveaux élevés. Nous préférons attendre que le stock arrive plus. Le procès antitrust du ministère de la Justice concernant la domination de Google sur le marché de la publicité en ligne a été un surplomb sur le stock en plus de la concurrence du nom du club Microsoft (MSFT), qui a mené la charge en IA cette année. Meta Platforms La nouvelle : UBS a également relevé son objectif de cours sur les Meta Platforms à 335 $ contre 300 $ tout en conservant une note d’achat sur les actions. Les analystes s’attendent à ce que l’utilisation de l’IA générative par l’entreprise soit la «prochaine étape des actions», et son utilisation des outils d’IA devrait aider l’entreprise «à être considérée comme un gagnant de l’IA». Meta a intégré l’IA de génération sur ses plates-formes pour augmenter le temps passé par les utilisateurs sur ses applications. UBS met également en évidence les prochaines versions de Meta de plus de chatbots ou « assistants IA » qui aideront les utilisateurs à créer plus de contenu et à interagir avec le public et les entreprises. Les analystes prédisent que les chatbots pourraient augmenter les revenus de 7,5 milliards de dollars pour l’année 2024 si l’entreprise ne monétise que 5 % des requêtes de recherche sur Facebook uniquement. Meta reste un premier choix chez UBS, car la poussée de l’IA de génération du géant de la technologie dans la publicité offre une énorme proposition de valeur à ses clients publicitaires. META YTD performance de l’action Meta de montagne depuis le début de l’année. Le point de vue du club : le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a tout misé sur l’IA au cours de son année d’efficacité. Il a utilisé une technologie alimentée par l’IA pour contrer habilement l’impact des changements de confidentialité d’Apple (AAPL). En conséquence, il y a eu une énorme accélération des publicités et une augmentation de l’activité des utilisateurs sur Facebook et Instagram alors que Reels (la réponse de Meta à TikTok) sont poussés vers le public des médias sociaux. Zuckerberg a également tenu à réduire les coûts avec plusieurs séries de licenciements cette année et des réductions de dépenses dans le métaverse. Ce sont deux facteurs qui devraient améliorer ses résultats financiers au cours des prochains trimestres. Ces mouvements d’efficacité ont également été des gains majeurs pour l’action, qui a gagné 134 % en 2023. Bien que les actions Meta aient chuté de 3,5 % à 278 $ chaque lundi. Nous voyons également la sortie lundi par le géant de la technologie de Meta Quest+, son nouveau service d’abonnement à la réalité virtuelle, comme un autre point positif. Nous aimons les services d’abonnement pour leurs revenus récurrents car ils sont prévisibles et faciles à prévoir. C’est ce que nous apprécions dans l’écosystème du nom du club Apple, qui a récemment sorti son premier casque de réalité mixte : Vision Pro. Amazon Les nouvelles: Roth MKM a nommé Amazon comme son choix de méga-cap n ° 1, dans une note de recherche lundi, suivi de Meta et Alphabet. Les trois méga-capitalisations, a déclaré l’analyste, bénéficieront de la « vague GenAI en cours ». La société a augmenté son objectif de cours sur les actions AMZN à 155 $ contre 130 $ sur la base d’une évaluation de la somme des pièces (SOTP). Il a conservé sa cote d’achat. La réaccélération de la croissance des revenus de l’unité cloud d’Amazon, Amazon Web Services (AWS) au quatrième trimestre de cette année, devrait être un catalyseur pour le titre, ont déclaré les analystes. Ils ont également qualifié les marges d’exploitation de détail d’Amazon de sous-estimées en raison des réductions de coûts et des réductions d’effectifs. Les actions d’AMZN ont chuté de 1,5 % pour atteindre un peu plus de 127 $ chacune. Performances cumulées de l’action AMZN YTD Mountain Amazon depuis le début de l’année. L’avis du Club : tout en sortant d’une année cycliquement plus faible, l’activité AWS d’Amazon devrait s’accélérer vers la fin de l’année en raison de ses progrès en matière d’IA. Le méga plafond à multiples facettes s’améliorera pour augmenter l’efficacité grâce à des mesures de réduction des coûts dans l’ensemble de ses activités dans des domaines qui n’ont pas une vision claire du retour sur investissement. Nous nous attendons également à ce que le levier d’exploitation s’améliore à mesure que l’entreprise se développe dans la capacité excédentaire d’entrepôt et de logistique qui a été construite pendant la pandémie de Covid lorsque la demande de commerce électronique était hors des graphiques. Comme les analystes de Roth, nous prévoyons également une réaccélération de la croissance d’AWS l’année prochaine, ce qui devrait rendre le titre plus précieux. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long GOOGL, META, AMZN, NVDA, MSFT, AAPL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim fait un commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Une photo montre les logos de la principale marque de communication également nommée GAFAM (pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) à Mulhouse, le 2 juin 2023. Sébastien Bozon | AFP | Getty Images