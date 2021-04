Un panneau est affiché devant le siège de NVIDIA le 10 mai 2018 à Santa Clara, en Californie. Justin Sullivan / Getty Images

Avec la recrudescence des cas de COVID-19 dans le monde et les inquiétudes croissantes concernant la réouverture économique, naviguer dans le paysage financier actuel peut être difficile. Dans ce cas, la clé est de rechercher des actions qui non seulement semblent sous-évaluées, mais qui sont également prêtes à réaliser des gains à l’avenir. Les noms mentionnés ci-dessous correspondent à la facture et bénéficient du soutien d’analystes dotés d’impressionnantes capacités de sélection de titres. Le service de prévision des analystes de TipRanks identifie les analystes les plus performants de Wall Street, ou les analystes ayant le taux de réussite et le rendement moyen par note les plus élevés. Ces mesures prennent en compte le nombre de notes que chaque analyste a publiées. Voici les analystes les plus performants meilleurs choix d’actions en ce moment:

La société Lovesac

Suite à des résultats 4Q « résolument optimistes », la thèse optimiste de l’analyste d’Oppenheimer Brian Nagel sur La société Lovesac reste très intacte. En tant que tel, il a réitéré une note d’achat sur le fabricant de meubles. Dans une nouvelle démonstration d’optimisme, l’analyste a fait passer l’objectif de prix de 60 $ à 85 $ (potentiel de hausse de 18%). En regardant l’impression, la société a affiché un BAIIA ajusté de 25,9 millions de dollars, dépassant facilement l’estimation consensuelle de 12,6 millions de dollars. De plus, la marge brute a augmenté de 900 points de base à 57,9%, contre 49% au trimestre de l’année précédente. «Pendant un certain temps, nous avons mis en avant Lovesac comme un outil numérique convaincant et encore largement négligé opportunité de croissance à petite capitalisation, dans le domaine de l’ameublement et du consommateur, au sens large. Les actions ont rebondi et ont récemment franchi notre objectif précédent », a commenté Nagel. La direction n’a donné aucune orientation formelle pour FY21 en raison de l’incertitude persistante, mais des estimations ont été fournies pour la notoriété spontanée de la marque pour l’entreprise et ses produits. À seulement 2%, Nagel dit aux investisseurs qu’il existe «encore d’importantes opportunités de ventes et de parts de marché à court et à long terme pour Lovesac, d’autant plus que le leadership améliore davantage la portée et l’efficacité du marketing». Expliquant l’opportunité à venir, Nagel a déclaré: «À notre avis, un redémarrage des investissements clés au cours des prochains trimestres, combiné à des contrôles opérationnels désormais améliorés et à une position de vent arrière toujours saine dans le secteur, LOVE bien pour la poursuite de l’expansion démesurée du chiffre d’affaires en 2022 et au-delà . « Dans cet esprit, les actions LOVE «sous-apprécient significativement les perspectives à court et à long terme», de l’avis de Nagel. Un taux de réussite de 79% et un rendement moyen de 38,4% par note de plus que le classement n ° 6 de Nagel sur la liste TipRanks.

RingCentral

L’analyste de Bank of America Securities, Daniel Bartus, vient de rétablir la couverture de RingCentral étant donné qu’il a les «bons partenaires au bon moment». En plus d’attribuer une note d’achat, il a également fixé un objectif de prix de 450 $, ce qui place le potentiel de hausse à 38%. Bien que l’objectif de prix de Bartus soit basé sur 23x CY22E EV / S, ce qui reflète une prime au logiciel en tant que groupe de services de 18x à 19x, l’analyste estime que cela est « justifié ». Notant que « RingCentral est le leader du marché UCaaS à un point d’inflexion clé pour l’industrie », Bartus souligne le fait que la société a conclu des accords avec Avaya, ALE et Atos / Unify, les principaux fournisseurs de communications unifiées, pour être leur partenaire cloud exclusif . UCaaS est l’abréviation de «communications unifiées en tant que service». «Nous pensons que le calendrier de ces accords s’aligne bien sur le fait que COVID joue le rôle de catalyseur majeur du cloud parmi les anciennes entreprises clientes. En plus des antécédents de RingCentral de 30% plus croissance du chiffre d’affaires 2017-2020, nous pensons que l’inflexion du marché et les contributions des partenariats devraient conduire à une hausse de l’objectif de croissance de 25% de la direction en 2021. Notre modèle de partenariat montre également une trajectoire vers un chiffre d’affaires de 10 milliards de dollars en 30 CY par rapport à notre estimation de 1,5 milliard de dollars en CY21, soutenant un potentiel de hausse au-delà de notre prix objectif », expliqua Bartus. Arguant que «COVID n’a pas créé de vent arrière de courte durée pour les fournisseurs d’UCaaS, mais ajoute plutôt une dynamique pluriannuelle à un marché déjà sain», l’analyste souligne deux autres avantages concurrentiels pour RNG. D’abord et avant tout, Bartus estime que RNG bénéficie d’une «téléphonie supérieure, qui reste critique». En plus de cela, l’offre xCaaS est «plus holistique» et comprend désormais des réunions vidéo et une intégration CCaaS plus étroite. XCaaS signifie «toute communication en tant que service», tandis que CCaaS est l’abréviation de «centre de contact en tant que service». Selon les données de TipRanks, Bartus a obtenu un rendement moyen de 86,2% par note.

Nvidia

Le 19 avril, le secrétaire d’État britannique au numérique, à la culture, aux médias et aux sports a annoncé qu’il ordonnerait une enquête sur NvidiaL’acquisition de 40 milliards de dollars du concepteur de puces Arm, invoquant des préoccupations liées à la sécurité nationale. Pour prendre cette décision, le secrétaire d’État a suivi les conseils de responsables de l’ensemble de la communauté de la sécurité des investissements. Désormais, l’Autorité de la concurrence et des marchés a jusqu’au 30 juillet pour préparer un rapport qui détaille les éventuels problèmes de sécurité nationale ou antitrust liés à l’accord, qui avait été initialement annoncé en septembre. Hans Mosesmann, de Rosenblatt Securities, ne s’attendait pas à ce que le gouvernement britannique intervienne. « Cette intervention est une surprise pour nous, et étant donné le siège social d’ARM et les fondations ancestrales au Royaume-Uni, elle a un poids significatif qui pourrait influencer d’autres pays clés, dont la Chine, voter contre ou intervenir contre l’accord », a déclaré l’analyste. Cependant, Mosesmann reste optimiste quant aux perspectives globales de Nvidia. Gardant cela à l’esprit, l’analyste cinq étoiles a laissé son Note d’achat et objectif de cours de 800 $ comme si. Compte tenu de cet objectif de cours, les actions pourraient bondir de 30% dans l’année à venir. « Nous continuons à aimer l’histoire de Nvidia et, malgré cette intervention, cela ne dissuade pas que l’histoire à plus long terme de l’IA et de l’informatique accélérée soit la voie à suivre et le prochain cycle », a déclaré Mosesmann aux clients. En plus de cela, Nvidia vient de dévoiler son processeur Grace, qui a été conçu pour répondre aux exigences informatiques des systèmes de supercalcul de l’IA, de traitement du langage naturel et de recommandation. Dans cet esprit, Mosesmann a noté, « Notre propre position a été que l’accord était une proposition 50-50, et étant donné l’annonce soudaine de Grace la semaine dernière, la feuille de route du processeur Plan B de Nvidia sans l’acquisition d’ARM est sur la table. » Gagner la 107e place sur la liste des analystes les plus performants de TipRanks, Mosesmann enregistre un taux de réussite de 68% et un rendement moyen de 25,8% par note.

Coinbase

Plateforme de trading crypto Coinbase vient de faire ses débuts sur le marché public via une cotation directe le 14 avril. Après avoir initié la couverture de l’action avec une note d’achat et un objectif de cours de 500 $ (potentiel de hausse de 60%) le lendemain matin, l’analyste de BTIG Mark Palmer s’est entretenu avec plusieurs investisseurs institutionnels au sujet de COIN. Prenant ces retours en considération, l’analyste a réitéré la note et l’objectif de prix le 18 avril. Palmer souligne le fait que si certains investisseurs ont analysé la société avant son introduction en bourse et compris les différentes composantes de la plateforme, « il est devenu clair que d’autres étaient moins au courant des offres non commerciales de la société, et de sa plateforme de prime brokerage institutionnel en particulier. » De plus, on craint que le taux de prise au détail de COIN ne baisse alors que d’autres acteurs tentent de gagner des parts de marché en offrant des frais de négociation plus bas. « Sur la base de nos discussions avec les investisseurs, nous pensons que les progrès de COIN dans la mise en place d’une plate-forme de courtage de premier ordre unique axée sur les investisseurs institutionnels en cryptographie ont été largement négligés et sous-estimés. introduction en bourse traditionnelle qui aurait été précédé d’un road show complet au cours duquel ses capacités institutionnelles auraient pu être mises en évidence », a écrit Palmer. Il convient également de noter que Coinbase n’a annoncé l’acquisition de l’infrastructure blockchain et du fournisseur de services de jalonnement Bison Trails que le 19 janvier. Expliquant les implications de cet accord, Palmer a commenté: « Nous pensons que l’acquisition a fourni à la société une offre institutionnelle différenciée … Alors que Bison Trails n’a été que très rarement mentionné dans la couverture médiatique de la cotation directe de COIN, nous pensons que son rôle dans la fourniture de crypto évolutif l’infrastructure et le jalonnement offrent un complément significatif aux services de garde de l’entreprise et à d’autres offres institutionnelles. » Parmi les 160 meilleurs analystes suivis par TipRanks, les appels de Palmer génèrent en moyenne un retour de 20,8%. De plus, son taux de réussite est de 66%.

