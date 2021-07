Les analystes sur les perspectives du brut après un premier semestre solide

LONDRES — Les prix du pétrole ont bondi de plus de 45% au cours des six premiers mois de 2021, atteignant 80 dollars le baril pour la première fois en plus de deux ans et demi.

Les analystes de Wall Street pensent qu’il est possible que les marchés du brut grimpent encore plus haut dans les mois à venir, même si tout le monde n’est pas convaincu que ce soit le cas.

Vendredi, les contrats à terme sur le brut Brent de référence internationale s’échangeaient à 75,76 $ le baril, en baisse d’environ 0,11%. Le contrat pétrolier a enregistré des gains de plus de 45% jusqu’à fin juin, après s’être établi à 51,80 $ le 1er janvier.

Les contrats à terme US West Texas Intermediate se sont négociés à 74,28 $ lors des premières transactions à Londres, soit près de 0,1% de moins. Le WTI a affiché des gains de plus de 51,4% au cours des six premiers mois de l’année.

Les contrats à terme sur le Brent ont augmenté de plus de 8 % en juin tandis que le WTI a grimpé de plus de 10 %, atteignant son plus haut niveau depuis octobre 2018.

Les analystes attribuent la hausse des prix du pétrole à une combinaison de facteurs, notamment le déploiement des vaccins Covid-19, un assouplissement progressif des mesures de verrouillage et des réductions de production massives de l’OPEP et des non-membres de l’OPEP – une alliance énergétique connue sous le nom d’OPEP +.