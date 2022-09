Les analystes se battent pour Apple, mais nous soutenons le fabricant d’iPhone

Le Club s’est réveillé en duel avec les notes de recherche de Wall Street sur Apple (APPL) jeudi matin à la suite d’un rapport selon lequel le géant de la technologie pourrait annuler ses plans d’augmentation de la production de son iPhone 14 naissant. Malgré les prises contradictoires, nous ne sommes pas trop inquiets sur la capacité de production d’Apple et continuer à soutenir le stock . Ce que dit Bank of America D’une part, Bank of America a rétrogradé les actions Apple à neutre à l’achat, réduisant leur objectif de prix à 160 $ ​​contre 185 $ en raison de l’affaiblissement de la demande des consommateurs. Outre le risque d’un cycle plus faible de l’iPhone 14, la note signale un ralentissement des revenus des services, une baisse attendue de la marge brute au cours des prochains trimestres, un retour aux niveaux de demande d’avant Covid pour les iPad et partiellement pour les Mac, et le négatif l’impact d’un dollar fort sur la demande internationale. “Ce que nous constatons, c’est que les dépenses de consommation commencent à vraiment ralentir … la demande ralentit et c’est la principale préoccupation”, a déclaré jeudi à CNBC l’analyste de BofA, Wamsi Mohan. L’action Apple, qui a baissé de plus de 19 % depuis le début de l’année, s’échangeait en baisse de près de 5 % jeudi après-midi. Les actions ont terminé mercredi en baisse de seulement 1,2% mais avaient été beaucoup plus basses plus tôt dans la session. L’action a fait une véritable course à ses sommets de début janvier lors du rallye estival qui a commencé à la mi-juin et s’est terminé à la mi-août. Ce que dit Rosenblatt Rosenblatt Securities a mis à niveau les actions Apple pour acheter du neutre, augmentant leur objectif de prix à 189 $ contre 160 $. Les analystes de Rosenblatt ont cité l’enquête de la banque auprès de plus de 1 100 adultes américains, qui a montré un “intérêt substantiel” pour la nouvelle montre iPhone 14 Pro Max et Ultra de la société. S’agissant de la composition de la demande haut de gamme, les analystes ont noté que les deux tiers des répondants avaient l’intention de choisir les modèles Pro Max (40%) ou Pro (26%). Peut-être plus important encore pour l’investisseur à plus long terme préoccupé par la capacité d’Apple à augmenter ses revenus de services, l’enquête Rosenblatt a révélé que “18% des répondants Android ont déclaré qu’ils avaient déjà acheté ou s’attendaient à acheter un iPhone 14 au cours des 12 prochains mois”. En ce qui concerne les montres, 23% des personnes interrogées “en avaient déjà commandé une ou prévoyaient de le faire au cours des 12 prochains mois”, tandis que 47% “de celles qui prévoient d’acheter l’un des appareils ont déclaré qu’elles prévoyaient Ultra”. C’est une évolution très positive qui pourrait entraîner une augmentation significative du prix de vente moyen de la montre haut de gamme. “Ces appareils sont quelque chose que les consommateurs veulent vraiment, sur la base de notre travail d’enquête”, a déclaré jeudi à CNBC Barton Crockett, analyste de Rosenblatt, ajoutant qu’Apple était la “crème de la crème de ce que les consommateurs veulent dépenser dans cet environnement”. L’avis du club Nous pensons que Bank of America a raison de souligner qu’un dollar fort constitue un risque réel pour la demande internationale. Mais cela dit, même les analystes de BofA ont admis que leur préoccupation concernait davantage la valorisation à court terme que les perspectives à plus long terme de l’entreprise. “Bien que les perspectives à long terme d’Apple restent favorables, nous voyons un risque supplémentaire pour les bénéfices et la valorisation à court terme”, indique la note. En effet, c’est pourquoi il n’y a aucun changement dans notre opinion selon laquelle, quelle que soit l’évolution de la demande absolue pour l’iPhone 14, les investisseurs feraient bien de posséder Apple sur le long terme, plutôt que d’essayer d’échanger le cycle. La création de valeur à plus long terme est davantage liée à la croissance globale de la base installée qu’au nombre de téléphones qu’Apple peut vendre au lancement. Nous pensons que la base installée continuera probablement de croître à mesure que l’écosystème d’Apple continuera de se renforcer. De plus, la stratégie de « trésorerie nette neutre dans le temps » de la direction devrait soutenir la croissance des bénéfices même si la croissance du chiffre d’affaires stagne pendant un certain temps. Dans ce marché baissier brutal, il convient de garder à l’esprit que plus le cours de l’action d’Apple baisse à court terme, plus la société peut racheter d’actions avec son programme d’autorisation de rachat – et, par conséquent, plus l’investisseur patient sera propre de l’ensemble de l’entreprise à long terme. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long APPL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Des clients font la queue au magasin Apple Fifth Avenue pour la sortie de l'Apple iPhone 14 à New York, le 16 septembre 2022. Andrew Kelly | Reuter

