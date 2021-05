Les analystes recommandent des actions comme Lyft et Jack in the Box

Une sélection de plats au menu du Jack in the Box sur Campus Drive à Irvine, en Californie. Glenn Koenig | Los Angeles | Getty Images

La saison des résultats du premier trimestre est bien engagée, avec plusieurs poids lourds de la technologie rapportant leurs résultats financiers pour le trimestre le plus récent de la semaine dernière. Mais il y a plus à venir. De nombreuses entreprises se préparent à publier leurs chiffres trimestriels. En avance sur ces publication des résultats à venir, Les analystes de Wall Street font le point sur les noms qu’ils couvrent, mettant en évidence des pièces qui semblent convaincantes. Les actions notées à l’achat mentionnées ci-dessous ont été jugées exactement cela, par des analystes ayant fait leurs preuves en matière de succès. Le service de prévision des analystes de TipRanks tente d’identifier les analystes les plus performants de Wall Street. Ces analystes ont obtenu le rendement moyen par note et le taux de réussite les plus élevés, en tenant compte du nombre de notes attribuées par chaque analyste. Voici les meilleurs choix d’actions des analystes les plus performants en ce moment:

Paiements mondiaux

Avant la publication de ses résultats du premier trimestre le 4 mai, l’analyste de Deutsche Bank Bryan Keane reste optimiste quant à Perspectives de croissance à long terme de Global Payment. Dans cet esprit, l’analyste cinq étoiles a réitéré une note d’achat le 26 avril. Reflétant un signal haussier supplémentaire, il a repoussé l’objectif de cours à 235 $ (potentiel de hausse de 8%). Il convient de noter qu’en raison du «conservatisme de Merchant», Keane a réduit ses estimations du premier trimestre, l’analyste appelant désormais à un chiffre d’affaires de 1,754 milliard de dollars et un BPA de 1,76 $. Cela dit, il a laissé ses prévisions pour toute l’année 2021 telles quelles. Pour l’année entière, la croissance des revenus devrait se situer à environ 12% à taux de change constant, et la hausse pourrait éventuellement provenir de l’amélioration des dépenses et de la facilité des comps au cours de l’année. «Avec plus de 60% de l’activité provenant de l’activation technologique, nous s’attendre à ce que GPN profite de l’amélioration des volumes et les tendances dans les activités des marchés intégrés et verticaux ainsi que la vigueur continue de l’eComm / omnicanal, qui représente environ 25% du chiffre d’affaires total. GPN devrait également bénéficier de nouvelles victoires et de la montée en puissance de partenariats tels que Truist et AWS / GOOG, ainsi que de fortes synergies de revenus entre les activités », a expliqué Keane. En plus de cela, les prévisions de la société ne tiennent pas compte des avantages du dernier plan de relance, « qui pourrait conduire à la hausse avec des rachats accélérés et un potentiel d’acquisitions relutives », de l’avis de Keane. Avec un taux de réussite de 78% et un rendement moyen de 24,8% par note, Keane est classé 182e sur plus de 7 000 analystes financiers suivis par TipRanks.

Lyft

Lyft a annoncé le 26 avril que, comme son homologue Uber, il laissait son unité de voiture autonome, niveau 5, dans le rétroviseur, le revendant pour 550 millions de dollars à une filiale de Toyota. Pour Jake Fuller de BTIG, cet accord est un atout majeur pour la société de covoiturage. En tant que tel, le meilleur analyste a maintenu une note d’achat avant de publier ses résultats le 4 mai. l’objectif de prix un ascenseur, le chiffre passant de 70 $ à 80 $ (potentiel de hausse de 26%). « La poursuite des voitures autonomes a été un frein à la rentabilité du covoiturage et il n’était pas clair qu’Uber ou Lyft étaient positionnés pour absorber l’investissement qu’il faudrait pour atteindre la ligne d’arrivée », a commenté Fuller. En ce qui concerne les implications de l’accord, la vente de Level 5 devrait éliminer environ 100 millions de dollars d’OpEx, selon la société. Cela a incité Fuller à donner un coup de pouce à ses estimations d’EBITDA 2021, l’analyste s’attendant maintenant à ce que Lyft dégage un bénéfice d’EBITDA de 7 millions de dollars au 3T21 (par rapport à l’estimation précédente de 23 millions de dollars). En plus de cela, Fuller a augmenté ses estimations de réservations de 9,6 milliards de dollars à 10,1 milliards de dollars pour 2021 et de 14,3 milliards de dollars à 14,9 milliards de dollars pour 2022. Expliquant l’augmentation des estimations, Fuller a noté: «Nous sommes entrés dans la récession en supposant une reprise nettement plus lente que celle de la rue. Cela s’est avéré être le bon choix pour 2020, mais nous prévoyons maintenant que les manèges seront de retour proches des niveaux de 2019 d’ici le début. 2022. Avec un rebond plus rapide du haut de la page, une vente de niveau 5 et une réduction du seuil de rentabilité de Lyft, nous sommes maintenant bien en avance sur le consensus sur l’EBITDA 2022 (682 millions de dollars contre 298 millions de dollars). « Selon les données de TipRanks, Fuller suit actuellement un taux de réussite de 68% et un rendement moyen de 24,6% par note.

Jack dans la boîte

Chaîne de restauration rapide depuis le début de l’année Jack in the Box est en hausse de 27%, par rapport au gain de 11% du S&P 500. Malgré cette surperformance, Brian Bittner d’Oppenheimer affirme que «l’action est toujours sous-évaluée». « Nous pensons que la décote de valorisation d’environ 30% par rapport aux pairs sous-estime les fondamentaux supérieurs à la moyenne de JACK, la puissance bénéficiaire élevée et la trajectoire identifiable d’accélération de la croissance des unités. À notre avis, cela augmente le risque / rendement de l’action aux niveaux actuels et nous augmentons les estimations via F22E, « Bittner a écrit dans une note du 26 avril. Compte tenu de cela, Bittner a conservé sa note d’achat telle quelle. De plus, l’analyste a augmenté l’objectif de prix de 115 $ à 135 $, portant le potentiel de hausse à 14%. Bittner pense que Wall Street néglige deux facteurs clés en ce qui concerne JACK. D’abord et avant tout, l’analyste dit aux clients que l’entreprise puissance EPS annuelle est passé d’environ 4,50 $ avant le début de la pandémie à environ 6,50 $, «avec des jambes pour des révisions continues». Dans la perspective de la publication des résultats du deuxième trimestre le 12 mai, Bittner estime que JACK affichera un EBITDA de 67,6 millions de dollars. Quant à la seconde, Bittner voit un cas pour la croissance des unités en cours de construction. Sur la base des calculs de l’analyste, en 2020, l’EBITDA franchisé par unité a augmenté de plus de 29%. «Ceci, combiné à des coûts de construction inférieurs de 18% à 23% et à de nouvelles capacités de développement, renforce la confiance de la direction que les marchés existants peuvent ajouter de 950 à 1 200 unités, par rapport à sa base d’environ 2 200. De nouveaux territoires représenteraient un avantage supplémentaire, exposant une configuration attrayante, comme Street modèles à seulement 1% de croissance de l’unité en plus [compound annual growth rate] »A déclaré Bittner. En ce qui concerne la situation de trésorerie de la société, Bittner s’attend à 285 millions de dollars de rachats d’actions via F22E, ce qui soutiendrait un solde de trésorerie de plus de 100 millions de dollars et suggérerait que « l’autorisation de rachat actuelle de 200 millions de dollars pourrait être facilement épuisée / reconstituée. » L’analyste a ajouté: « En supposant le taux d’exécution actuel de l’EBITDA, la dette nette est inférieure à 4x et [free cash flow] continue de surpasser le BPA, car nous pensons que FCF / action pourrait dépasser 7,50 $ l’année prochaine (ce qui implique un rendement de 6,5%). « Analyste de premier plan du secteur des services, Bittner a atteint un taux de réussite impressionnant de 69%.

Technologies SailPoint

Compte tenu des vérifications positives des partenaires qui ont montré un déplacement et des ventes incitatives hérités au sein de sa clientèle, l’analyste de RBC Capital Matthew Hedberg est s’attend à ce que SailPoint Technologies batte les estimations du consensus (chiffre d’affaires de 91,2 millions de dollars et BPA de 0,00 $) lors de la publication de ses résultats du premier trimestre le 10 mai. Ainsi, avec SAIL restant l’une des «idées SMID-cap préférées» de Hedberg, le meilleur analyste a laissé sa note d’achat et son objectif de cours de 71 $ inchangés. Sur la base de cet objectif, les actions pourraient grimper de 41% dans l’année à venir. Hedberg reconnaît que le sentiment s’est détérioré chez le fournisseur de solutions de gouvernance d’identité d’entreprise après la publication de ses résultats du quatrième trimestre, mais note que les marées pourraient tourner. «On s’attend à ce que 2021 soit une année de transition, car la direction réoriente l’entreprise pour qu’elle se concentre sur la tarification basée sur les abonnements, quels que soient les déploiements. [software as a service] reste évaluable, nous devrions également voir des quantités croissantes de contrats à terme », a commenté Hedberg. En 2020, 33% des nouvelles ventes d’IdentityIQ étaient à terme, la société s’attendant à ce que cela passe à 50% en 2021 et à environ 100% en 2022. Il convient de noter que le pipeline actuel et les ventes incitatives auront une « option perpétuelle » pour l’instant », selon l’analyste. « L’impact de la transition est un vent contraire de 12 points sur la croissance des revenus en 2021 et de 10 à 11 points en 2022 avec des attentes de normalisation de la croissance après trois ans avec des avantages à long terme, notamment des marges brutes SaaS de premier ordre et 25%. -plus de marges d’exploitation. La direction a également souligné ses capacités d’IA / ML pour étendre sa proposition de valeur par rapport à ses concurrents et investit dans l’opportunité, y compris les investissements GTM, pour tirer parti des avantages des transformations de la sécurité, la direction ayant noté la capacité à une croissance normalisée du chiffre d’affaires de 20% à 30% avec des aspirations internes plus élevées », a ajouté Hedberg. En plus de ses résultats trimestriels, les investisseurs surveilleront les informations de l’équipe de direction de SAIL sur l’incursion d’Okta dans l’IGA en 2022. Pour Hedberg, un taux de réussite de 73% et un rendement moyen de 30,2% par note se traduisent par un classement n ° 54 sur la liste TipRanks.

Systèmes d’alimentation monolithiques