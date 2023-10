Les analystes politiques réagissent à l’attaque meurtrière du Hamas

Des enfants sont vus dans une maison détruite après les attaques israéliennes dans la ville de Gaza, Gaza, le 7 octobre 2023. Mustafa Hassona | Agence Anadolu | Getty Images

Qu’il s’agisse du « 11 septembre en Israël » ou du point culminant d’une « bombe à retardement de 50 ans », les analystes politiques réagissent au conflit Israël-Hamas et envisagent ce qui se passera ensuite alors que les combats s’étendent sur une deuxième journée. Samedi à l’aube, le groupe militant palestinien Hamas a lancé une infiltration en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne. L’attaque a eu lieu quelques heures après qu’un barrage de roquettes ait été envoyé depuis Gaza vers Israël. L’offensive s’est produite pendant une grande fête juive, et un jour après 50e anniversaire de la guerre du Kippour. L’attaque « n’est certainement pas tombée de nulle part », a déclaré Dan Steinbock, fondateur du cabinet de conseil international Difference Group.

Attaques massives des dirigeants du Hamas contre Israël… Ce n’est rien de moins que le 11 septembre en Israël. Ian Bremmer Président du Groupe Eurasie

« La guerre entre Israël et le Hamas est le résultat logique de 50 ans de politiques militaires ratées », a déclaré Steinbock dans un courriel adressé à CNBC. Il a ajouté que cette attaque marquait le premier conflit direct majeur sur le territoire israélien depuis la fondation du pays. « Cela change la donne dans le conflit israélo-palestinien », a ajouté Steinbock. Au moment de la publication, au moins 250 Israéliens auraient été tués et plus de 1 860 blessés, selon NBC News. Le ministère palestinien de la Santé a quant à lui enregistré 256 morts et 1 790 blessés à Gaza.

Le 11 septembre en Israël ?

« Attaques massives des dirigeants du Hamas contre Israël… Ce n’est rien de moins que le 11 septembre en Israël », a déclaré le président du groupe EurasiaIan Bremmer, en référence à l’ampleur de l’attaque. Israël se trouve dans sa « position géopolitique la plus forte » depuis des décennies, dit Bremmer dit dans une analyse vidéo, élaborant sur la normalisation des relations entre Israël et diverses nations. Bremmer a cité le Accords d’Abraham, qui a ouvert des relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis, ainsi qu’avec le Maroc et Bahreïn. Plus récemment, des discussions sur une éventuelle normalisation des relations entre l’Arabie saoudite et Israël étaient envisagées. « Et si vous êtes la direction du Hamas, refusant d’accepter le droit d’Israël à exister… regarder la politique de la région se retourner contre vous… Eh bien, c’est certainement en partie la raison pour laquelle le Hamas aurait décidé de s’engager dans ce niveau de frappes sans précédent. contre Israël », a conclu Bremmer.

« Échec massif du renseignement »

L’attaque a également marqué un « échec massif en matière de renseignement et de défense pour Israël », a souligné Bremmer, affirmant qu’il s’agissait d’un oubli résultant des nouvelles réformes judiciaires du gouvernement. d’Israël système de défense est caractérisé par son « Dôme de Fer », un système de défense aérienne anti-roquettes qui protège ses zones densément peuplées depuis 2011. Le dôme prétend avoir une 96% de taux de réussiteToutefois, certaines roquettes du Hamas ont contourné les défenses et touché des bâtiments à l’intérieur d’Israël.

Des roquettes lancées vers Israël depuis le nord de la bande de Gaza et la réponse du système de défense antimissile israélien connu sous le nom de Dôme de Fer laissent des traces dans le ciel le 14 mai 2021 dans la ville de Gaza, Gaza. Fatima Chbair | Getty Images

Depuis des mois, Israël est en proie à des troubles politiques suite aux réformes judiciaires controversées poussées par le gouvernement de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Et cela, selon Bremmer, « a clairement distrait les renseignements israéliens. Cela a également distrait l’armée israélienne », a-t-il déclaré, dont beaucoup ont déclaré qu’ils n’étaient pas disposés à servir dans l’armée si la refonte judiciaire se poursuivait.

Normalisation saoudo-israélienne ?

Et que signifient les combats pour les relations des deux parties avec leurs homologues du Moyen-Orient ? D’une part, les analystes s’attendent à ce que le conflit faire dérailler une négociation négociée par les États-Unis entre Israël et l’Arabie saoudite visant à établir des relations formelles entre eux. « La violence a certainement refroidi la possibilité d’un processus de normalisation israélo-saoudien accéléré et a rappelé à la communauté internationale que la question de la Palestine nécessite une gestion urgente du conflit et une médiation », a déclaré Sanam Vakil, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord de Chatham House. .

D’après ce que nous voyons jusqu’à présent… [this] est une guerre entre Gaza et Israël. Jusqu’à présent, rien n’indique que l’Iran et le Hezbollah envisagent de les rejoindre. Tant que cela reste le cas, l’impact global reste limité. Zvi Eckstein professeur émérite d’économie à l’Université de Tel Aviv

Il y a quelques semaines à peine, l’Arabie saoudite avait fait part à l’administration Biden de sa décision de geler les efforts de normalisation des relations avec Israël. Selon le journal saoudien Elaphun responsable israélien avait attribué la suspension au refus du gouvernement israélien de faire la moindre concession aux Palestiniens. « L’accord israélo-saoudien, qui était sur le point d’être conclu, est désormais terminé », a déclaré Bremmer. « Si quelque chose que le Hamas souhaitait était accompli, ce serait la chose la plus importante », a-t-il déclaré. L’Arabie saoudite a déclaré qu’elle ne soutenait pas les attaques et s’est jointe aux appels mondiaux en faveur d’une désescalade. « Le royaume rappelle ses avertissements répétés sur les dangers d’une explosion de la situation en raison de la poursuite de l’occupation, de la privation du peuple palestinien de ses droits légitimes et de la répétition des provocations systématiques contre ses valeurs sacrées », a déclaré le ministère saoudien des Affaires étrangères. a déclaré dans un communiqué Samedi.

Le conflit s’étend-il ?

« D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent… [this] est une guerre entre Gaza et Israël. Jusqu’à présent, rien n’indique que l’Iran et le Hezbollah envisagent de les rejoindre. Tant que tel est le cas, l’impact mondial est limité », a déclaré à CNBC Zvi Eckstein, ancien gouverneur adjoint de la Banque d’Israël, par courrier électronique. Eckstein, qui est actuellement professeur émérite d’économie à l’Université de Tel Aviv, a déclaré qu’il ne voit pas d’impact mondial comparable à celui de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.