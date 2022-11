Les analystes expliquent comment les résultats pourraient affecter le secteur technologique

Le président américain Joe Biden lors d’une réunion virtuelle avec le président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche en novembre 2021. Le mois dernier, les États-Unis ont annoncé des contrôles à l’exportation restreignant l’accès de la Chine à des types spécifiques de puces semi-conductrices avancées, une décision qui restreint l’accès des entreprises chinoises à technologie clé. Alex Wang | Getty Images Actualités | Getty Images

Les élections américaines de mi-mandat pourraient conduire à des “changements perturbateurs” dans les politiques technologiques américaines si les républicains prennent le contrôle du Congrès, selon un analyste. Bien que les candidats républicains et démocrates s’engagent à adopter une approche dure à l’égard de la Chine dans le but de gagner des électeurs qui considèrent la Chine comme une menace pour la sécurité nationale et de l’emploi, les républicains adopteront probablement une position plus belliciste. “Ce sur quoi les républicains et les démocrates sont complètement alignés, c’est une approche dure à l’égard de la Chine. Un domaine sur lequel ils sont moins alignés est de faire en sorte que les partenaires multilatéraux s’entendent [on the stance toward China]”, a déclaré mercredi Martin Chorzempa, chercheur principal au Peterson Institute for International Economics, sur “Squawk Box Asia” de CNBC, lorsqu’on lui a demandé comment le résultat des élections de mi-mandat pourrait affecter les relations américano-chinoises. “Beaucoup de républicains pensent que c’est une perte de temps. Ils veulent peut-être faire cavalier seul, mais cela crée alors beaucoup de frictions avec les alliés américains et pourrait conduire à des changements plus disloquants et perturbateurs dans les politiques technologiques”, a déclaré Chorzempa, qui a cité le “techno-nationalisme” comme une question brûlante.

Pas plus tard que le mois dernier, les États-Unis ont annoncé des contrôles à l’exportation restreignant l’accès de la Chine à des types spécifiques de puces semi-conductrices avancées, une décision qui restreint l’accès des entreprises chinoises aux technologies clés. Les entreprises auront besoin d’une licence si elles utilisent des outils américains pour produire certains semi-conducteurs informatiques avancés ou des équipements de fabrication connexes destinés à la vente en Chine. L’un des grands défis auxquels le secteur technologique est confronté est la friction entre les États-Unis et la Chine, qui “attire les entreprises dans des directions différentes et fracture potentiellement l’Internet mondial, les entreprises multinationales qui veulent faire des affaires aux États-Unis et en Chine”, a déclaré Chorzempa. .

Bénéficiaires potentiels

Mais les sociétés de semi-conducteurs à Taïwan et en Corée du Sud pourraient bénéficier d’un balayage du Congrès républicain, selon le cabinet d’études Natixis. “Il y a beaucoup d’incertitudes quant à savoir s’il y aura un changement si les républicains prennent la maison ou à la fois le Sénat et la Chambre”, a déclaré l’économiste principal de Natixis, Gary Ng, lors de l’émission de CNBC “Squawk Box Asia” mercredi.