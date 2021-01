WASHINGTON – Une branche militaire de la communauté du renseignement achète des bases de données disponibles dans le commerce contenant des données de localisation à partir d’applications pour smartphones et les recherche sans mandat pour les mouvements passés des Américains, selon une note non classée obtenue par le New York Times.

L’utilisation par le gouvernement de bases de données commerciales d’informations de localisation fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux. De nombreuses applications pour smartphones enregistrent les emplacements de leurs utilisateurs, et les fabricants d’applications peuvent regrouper les données et les vendre à des courtiers, qui peuvent ensuite les revendre, y compris au gouvernement.

M. Wyden a clairement indiqué qu’il avait l’intention de proposer une loi pour ajouter des garanties pour la vie privée des Américains en ce qui concerne les données de localisation disponibles dans le commerce. Dans un discours du Sénat cette semaine , il a dénoncé les circonstances «dans lesquelles le gouvernement, au lieu d’obtenir une commande, sort simplement et achète les dossiers privés des Américains à ces courtiers en données commerciales louche et non réglementés qui sont tout simplement au-dessus de la loi.

Le journal de Wall Street rapporté l’année dernière à propos des services répressifs utilisant ces données. En particulier, il a constaté que deux agences du Département de la sécurité intérieure – Immigration et application des douanes, et Douane et protection des frontières – ont utilisé les données pour patrouiller à la frontière et enquêter sur les immigrants qui ont ensuite été arrêtés.

En octobre, BuzzFeed fait état de l’existence d’une note juridique du Department of Homeland Security, estimant qu’il était légal pour les forces de l’ordre d’acheter et d’utiliser les données de localisation de smartphone sans mandat. L’inspecteur général du ministère a a ouvert un examen interne.

L’armée est également connue pour utiliser parfois des données de localisation à des fins de renseignement.

En novembre, Le blog technologique de Vice’s Motherboard a rapporté que Muslim Pro, une application musulmane de prière et de Coran, avait envoyé les données de localisation de ses utilisateurs à un courtier appelé X-Mode qui les vendait à son tour à des entrepreneurs de la défense et à l’armée américaine. Muslim Pro a alors dit cela arrêterait de partager des données avec X-Mode, Apple et Google ont dit qu’ils interdiraient les applications qui utilisent le logiciel de suivi de l’entreprise à partir de téléphones exécutant leurs systèmes d’exploitation mobiles.

La nouvelle note de service de M. Wyden, rédigée en réponse aux demandes de renseignements d’un assistant de confidentialité et de cybersécurité de son bureau, Chris Soghoian, ajoute à cette mosaïque émergente.

La Defense Intelligence Agency semble acheter et utiliser principalement des données de localisation pour des enquêtes sur des étrangers à l’étranger; une de ses principales missions est de détecter les menaces pesant sur les forces américaines stationnées dans le monde.

Mais, indique le mémo, le ou les courtiers non identifiés auprès desquels le gouvernement achète des données de localisation de smartphone en vrac ne séparent pas les utilisateurs américains et étrangers. La Defense Intelligence Agency traite plutôt les données au fur et à mesure qu’elles arrivent pour filtrer les enregistrements qui semblent se trouver sur le sol national et les place dans une base de données distincte.

Les analystes de l’agence ne peuvent interroger cette base de données distincte des données des Américains que s’ils reçoivent une approbation spéciale, indique le mémo, ajoutant: «L’autorisation d’interroger les données de localisation des appareils américains a été accordée cinq fois au cours des deux dernières années et demie à des fins autorisées. «