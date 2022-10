Les analystes du renseignement ont mis en garde contre l’influence des “adversaires étrangers” sur la manifestation des convois

Alors que la police se déplaçait pour dégager le convoi de protestation qui paralysait le centre-ville d’Ottawa l’hiver dernier, un rapport de renseignement confidentiel de la police a averti que les manifestations de mouvement pour la liberté constituaient une menace à long terme pour la sécurité et que des « adversaires étrangers » pourraient avoir tenté de tirer parti de la manifestation.

Dans un rapport du 19 février du Bureau du renseignement des opérations provinciales de la Police provinciale de l’Ontario, des analystes ont évoqué le spectre d’une influence étrangère dans la manifestation.

“Les informations disponibles suggèrent que des adversaires étrangers ont peut-être tenté de tirer parti des blocus et des manifestations des mouvements de liberté pour protéger ou renforcer leurs propres intérêts économiques et politiques stratégiques”, ont écrit des analystes dans le rapport de 12 pages, rendu public par l’enquête examinant le gouvernement fédéral. décision d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre fin à la manifestation.

“Des reportages précédents ont noté des personnalités politiques controversées aux États-Unis exprimant leur soutien aux blocus à Ottawa et à Windsor, et un financement étranger du blocus d’Ottawa, en grande partie par les États-Unis. Le récent rapport concernant l’utilisation possible de faux comptes de médias sociaux par des acteurs étrangers à l’étranger promouvoir le blocus suggère une autre influence extérieure dans les affaires intérieures.”

Les détails du document de l’OPP ont été rapportés pour la première fois par Global News.

Les analystes ont également prédit que de tels efforts d’influence étrangère pourraient se poursuivre.

“Ces acteurs continueront probablement à exploiter et à aggraver la dissidence nationale existante”, ont-ils écrit. “Si c’est le cas, leurs activités pourraient représenter une menace permanente pour la sécurité du Canada.”

Le rapport de renseignement de l’OPP, normalement partagé uniquement avec des “unités d’application de la loi sélectionnées”, brosse un tableau très différent d’un résumé – également rendu public par l’enquête – d’une conférence téléphonique du 6 février à laquelle participait David Vigneault, directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. (SCRS).

“Il (n’y a) aucun acteur étranger identifié à ce stade soutenant ou finançant ce convoi”, a déclaré Vigneault lors de la réunion, ajoutant que le SCRS ne voyait pas non plus de financement pour la manifestation provenant d’États étrangers.

« Acteurs étrangers » est le terme généralement utilisé par les agences de renseignement pour décrire les pays étrangers ou ceux qui travaillent en leur nom, par opposition aux individus qui vivent dans un autre pays.

Le rapport du 19 février n’était pas la première fois que les analystes du renseignement de l’OPP signalaient l’influence potentielle de personnes à l’extérieur du Canada sur la manifestation du convoi.

Le soutien étranger “contribue à renforcer la détermination des manifestants”, selon un rapport

Dans un rapport du 8 février, les analystes ont décrit la situation à Ottawa comme “volatile” et ont déclaré que les actions de soutien aux manifestations à travers l’Ontario semblaient augmenter.

“Le soutien idéologique et financier étranger contribue à renforcer la détermination des manifestants et de leurs partisans, et valide le récit de la portée excessive du gouvernement”, ont écrit les analystes.

Dans un autre rapport un jour plus tard, les analystes du renseignement de l’OPP ont signalé une entrevue qu’un député provincial de l’Ontario et partisan du convoi a donnée à RT.

“RT, anciennement RUSSIA TODAY, serait une plate-forme contrôlée par le gouvernement russe pour diriger la désinformation vers l’Occident au profit des objectifs stratégiques de politique étrangère. [of the] État russe », ont-ils écrit.

Dans le rapport du 19 février, les analystes ont déclaré que le Congrès américain s’impliquait dans la question de savoir si certaines activités de Facebook soutenant le convoi provenaient de l’extérieur du Canada.

“Les médias indiquent que le Congrès américain a demandé des informations à Facebook concernant la mesure dans laquelle les comptes Facebook obsolètes de l’étranger ont facilité la messagerie concernant les manifestations du convoi au Canada”, ont-ils écrit.

“La requête aurait été motivée par le fait que Facebook avait découvert que certains groupes en ligne faisant la promotion des convois avaient été créés avec des profils d’utilisateurs” factices “mis en place en Asie et en Europe de l’Est.”

Des travailleurs utilisent de l’équipement lourd pour enlever les clôtures temporaires et les fournitures du secteur de la Colline du Parlement à Ottawa le 23 février 2022. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Les analystes ont prédit que les blocages et les manifestations des mouvements de liberté “représenteraient une menace à long terme pour la sûreté et la sécurité publiques au niveau national”.

“Les actions en cours et futures en faveur du mouvement de liberté plus large et contre les mesures d’application prises lors du blocus d’Ottawa sont presque certaines”, ont-ils écrit dans le rapport du 19 février. “Les cibles potentielles incluent le personnel et les bâtiments policiers, ainsi que les élus, en particulier ceux qui représentent le Parti libéral fédéral ou qui appuient l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence.”

Les analystes ont déclaré que les fonctionnaires provinciaux et municipaux pourraient être en danger ainsi que les personnes et les entreprises qui se sont publiquement opposées au blocus.

“Le soutien des élus et des chefs religieux, ainsi que la désinformation en ligne, continueront d’alimenter, de valider et de renforcer les idéologies et les théories du complot qui semblent sous-tendre certains des griefs et des motivations des manifestants.”

À ce jour, l’enquête a rendu publics plus de 1 300 documents.