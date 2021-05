Les analystes disent continuer à acheter des actions DoorDash & Verra Mobility

Un livreur de Doordash fait du vélo sous la pluie pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) dans l’arrondissement de Manhattan à New York, New York, États-Unis, le 13 novembre 2020.

L’économie américaine est en train de rouvrir, mais à l’avenir, le tableau à long terme est tout sauf clair. Les investisseurs surveillent de près la Réserve fédérale, craignant de plus en plus que la banque centrale ajuste sa politique monétaire accommodante.

De plus, Fitzgerald souligne le fait que «DASH a les meilleurs KPI en matière de livraison de repas, de bonnes divulgations et un effort de communication efficace», ce qui l’amène à croire que de nombreux «investisseurs marginalisés pour initier de nouvelles positions longues affichent des résultats».

D’abord et avant tout, «contre des effets de base extrêmes», les prévisions de la direction pour le T2 GOV impliquent une croissance de 57% d’une année sur l’autre. En plus de cela, la société a augmenté ses prévisions pour le GOV pour une année complète, suggérant que DoorDash augmentera à deux chiffres d’une année sur l’autre au second semestre.

Expliquant sa thèse haussière, Fitzgerald a déclaré: «Nous pensons que le battement et l’augmentation de DASH sont suffisamment importants pour compenser la rotation vers la« valeur »qui a affecté les actions de« croissance »depuis le début de l’année. est désormais durable dans le contexte de notre activité principale de restauration, un TCAC de valeur de commande brute (GOV) de 15% jusqu’en 2028, et probablement bon marché pour les investisseurs désireux de garantir une croissance supplémentaire de GOV à partir de nouveaux secteurs verticaux (TCAC de 23% tout compris jusqu’en 2028). «

InMode est une entreprise de technologie médicale qui produit des produits médicaux esthétiques mini-invasifs.

Pour l’analyste de Needham Mike Matson, les perspectives de croissance du marché de l’esthétique l’ont incité à initier une couverture avec une note d’achat et à fixer un objectif de prix de 94 $. Cet objectif met le potentiel de hausse à 22%.

Selon les estimations de Matson, le marché mondial de l’esthétique est évalué à environ 86 milliards de dollars, avec une croissance de 10% CAGR. En regardant les procédures esthétiques dans leur ensemble, l’analyste estime que l’espace «connaît une combinaison d’augmentation de la demande et de l’offre».

Expliquant cela, Matson a commenté: «Nous pensons qu’une population vieillissante, une obésité croissante, la croissance des médias sociaux et de la vidéoconférence, la disponibilité croissante de procédures non invasives et mini-invasives et l’intérêt croissant des hommes stimulent tous une demande croissante pour l’esthétique. De même, nous pensons que les médecins sont de plus en plus intéressés à offrir des procédures esthétiques et autres procédures de style de vie qui sont payées de leur poche. «

L’analyste de Needham souligne également qu’InMode se concentre principalement sur les procédures mini-invasives, dont la récupération est plus rapide et moins douloureuse.

«La plupart des procédures esthétiques actuelles sont non invasives ou invasives, tandis que les produits de l’INMD comblent le large fossé entre ces deux catégories. Les produits de l’INMD utilisent l’énergie radiofréquence (RF) qui pénètre profondément dans la graisse sous-cutanée et fournit un remodelage du tissu adipeux. Les procédures de l’INMD nécessitent peu ou pas les incisions, sont effectuées en ambulatoire, ne nécessitent généralement pas d’anesthésie générale et sont généralement moins coûteuses que les procédures plus invasives », a déclaré Matson.

De plus, la marge brute de la société était de 85,3% en 2020, dépassant facilement les 65% -75% de ses pairs, l’INMD affichant également des marges d’exploitation plus élevées que ses concurrents. Ces marges d’exploitation élevées permettent un flux de trésorerie d’exploitation élevé, dit Matson.

Tout ce qui précède a conduit Matson à conclure que les prévisions de revenus de l’INMD pour 2021 de 270 millions de dollars à 280 millions de dollars, ce qui impliquerait une croissance de 31% à 36%, sont «prudentes».

En moyenne, les appels de Matson génèrent des rendements de 15,5%, le meilleur analyste en technologie médicale affichant également un taux de réussite de 66%.