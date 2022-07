Les analystes disent acheter des actions comme Bank of America et Marvell

Matt Murphy, PDG, Marvell Technology Scott Mlyn | CNBC

Les investisseurs semblent accueillir la dernière saison des résultats avec un nouvel optimisme malgré les inquiétudes persistantes concernant l’inflation, la récession et la hausse des taux d’intérêt. En effet, les solides résultats trimestriels d’un certain nombre d’entreprises clés ont contribué à propulser les principales moyennes des actions vers des gains hebdomadaires. Cela étant dit, identifier les bonnes opportunités d’investissement ne se limite pas à observer l’évolution d’une action. Les investisseurs ayant une perspective à long terme doivent regarder au-delà du bruit immédiat. Voici cinq entreprises que les meilleurs pros de Wall Street ont choisies pour la création de valeur à long terme, selon TipRanks, qui classe les analystes en fonction de leurs performances.

Transport Knight-Swift

Entreprise de camionnage Transport Knight-Swift (KNX) n’est pas étranger à la congestion de la chaîne d’approvisionnement qui afflige les industries depuis le début de la pandémie. Cela s’est également reflété dans ses résultats du deuxième trimestre récemment publiés. La faiblesse de la fluidité du réseau a maintenu son activité intermodale – qui implique le transport de marchandises par rail dans des conteneurs et d’autres équipements de remorquage – sous pression. Néanmoins, l’analyste de Cowen Jason Seidl s’attend à ce que les volumes intermodaux se rétablissent au second semestre de cette année, conformément à ce qu’ont déclaré les pairs de Knight, JB Hunt (JBHT) et CSX (CSX). (Voir Activité de négociation de fonds spéculatifs de Knight Transportation sur TipRanks) De plus, ses autres segments d’exploitation, à savoir ses activités de chargement complet (TL) et de chargement partiel (LTL), ont fait preuve d’une résilience et d’une force immenses. Seidl a souligné la solide surperformance des deux segments, malgré les tarifs spot de l’activité de chargement complet. Il s’agit de paiements effectués par un expéditeur pour acheminer une expédition au prix du marché du fret. L’activité de chargement partiel de Knight, qui s’est renforcée avec ses acquisitions de AAA Cooper et Midwest Motor Express l’année dernière, a particulièrement renforcé la confiance de Seidl dans l’entreprise. “KNX s’attend à ce que la demande de LTL reste forte, les rendements s’améliorant également, ce qui devrait aider à compenser la faiblesse de TL. La confiance dans le LTL est satisfaite par l’expansion continue des terminaux, le nombre de portes de KNX dépassant désormais les 4 300”, a déclaré Seidl. L’analyste, qui est classé n ° 4 parmi les près de 8 000 analystes suivis sur TipRanks, a maintenu une note d’achat sur Knight, avec un objectif de cours de 55 $. “Nous voyons la diversité des activités de KNX atténuer la pression sur la faiblesse anticipée de TL en 23”, a-t-il déclaré. Seidl a réalisé des notations d’actions réussies 73 % du temps, chaque notation rapportant un rendement moyen de 26,1 %.

Financière truiste

Financière Truist (TFC) est la sixième plus grande banque commerciale aux États-Unis, formée après la fusion de deux grandes banques, BB&T et SunTrust, en 2019. Truist intègre habilement les actifs des deux banques tout en apportant de la valeur aux actionnaires. De plus, l’environnement de taux d’intérêt plus élevés s’avère bénéfique pour Truist sous la forme d’un revenu d’intérêts plus élevé. Analyste RBC Marchés des Capitaux Gérard Cassidy pense que Truist pourra se concentrer entièrement sur l’élévation de la banque une fois l’ensemble du processus d’intégration terminé. “De plus, lorsque la fusion sera achevée et que TFC tirera sur huit cylindres, son objectif de 20+% de ROTCE (Return on Tangible Common Equity) devrait être atteignable de manière cohérente”, a déclaré l’analyste. (Voir Date et historique des dividendes de Truist Financial sur TipRanks) Les résultats du deuxième trimestre récemment publiés par la banque reflètent les solides avantages de la hausse séquentielle des revenus d’assurance, ainsi que les revenus robustes de la hausse des frais liés aux cartes et aux paiements. Cependant, une baisse du revenu hypothécaire résidentiel a été un frein. Cela dit, Cassidy a reconnu que les solides normes de souscription et la qualité de crédit élevée de Truist aideront ses mesures de crédit à “surperformer son groupe de pairs au cours des 24 prochains mois”. Cassidy a réitéré une note d’achat sur Truist avec un objectif de prix de 70 $. Classé n ° 26 parmi près de 8 000 analystes suivis sur TipRanks, les notes de Cassidy ont un taux de réussite de 68% et un rendement moyen par note de 22,5%.

Banque d’Amérique

Un autre des choix d’actions préférés de Cassidy est le géant des services financiers Banque d’Amérique (BAC), dont l’activité diversifiée l’aide à tenir le coup en ces temps difficiles. Inutile de dire que l’entreprise prospère dans un environnement de taux d’intérêt plus élevés. Les résultats du deuxième trimestre de l’entreprise ont montré que la hausse des taux d’intérêt a entraîné la croissance de sa marge nette d’intérêt. De plus, la qualité du crédit reste solide, ce qui est un autre facteur qui a incité Cassidy à maintenir une note d’achat sur les actions BAC. L’analyste anticipe toutefois une baisse du volume des rachats d’actions dans les prochains trimestres. Par conséquent, il a réduit l’objectif de prix à 40 $ au lieu de 45 $. (Voir Investisseurs en actions de Bank of America sur TipRanks) Néanmoins, Cassidy est optimiste quant à la croissance des dépôts de BAC. Notamment, le total des dépôts a atteint 1,98 billion de dollars au deuxième trimestre. L’analyste prédit que l’entreprise surpassera ses pairs pendant le ralentissement actuel, en termes de qualité de crédit et de rentabilité. “Nous prévoyons que le BAC transformé et “dérisqué” résistera à toute tempête économique qui se présentera au cours des 12 à 24 prochains mois bien mieux que la crise financière”, a déclaré Cassidy. De plus, l’analyste a mis en lumière les offres mobiles de l’entreprise. “De plus, nous pensons que les offres mobiles de l’entreprise sont parmi les meilleures du secteur, et à mesure que l’utilisation augmente, nous prévoyons que BAC verra une augmentation de sa rentabilité et de ses bénéfices”, a déclaré Cassidy.

GlobalFoundries

Fonderie de semi-conducteurs GlobalFoundries (SFP) n’a pas été à l’abri des problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Néanmoins, la demande croissante de puces devrait continuer à stimuler les activités de l’entreprise. (Voir Graphique de l’action Global Foundries sur TipRanks) Récemment, l’analyste de la Deutsche Bank Ross Seymore a déclaré qu’il pensait que l’ensemble de l’industrie des semi-conducteurs traversait une phase de “purgatoire” au cours de cette saison des résultats, au cours de laquelle les investisseurs préfèrent rester à l’écart malgré l’attente d’une solidité fondamentale des revenus et des résultats par action. L’analyste s’attend à ce que l’entreprise soit parmi celles qui sont susceptibles de bénéficier d’un assouplissement des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, les avantages du côté de l’offre devraient être contrebalancés par un ralentissement de la demande pour le reste de 2022, incitant Seymore à réduire son objectif de prix pour Global Foundries à 55 $ contre 70 $. Cependant, Seymore estime que GlobalFoundries et ses pairs devraient être en mesure de répondre à la “demande toujours forte” de l’amélioration de l’offre, “fournissant un vent arrière pour la croissance du 2T22 tout en signalant qu’un équilibre pourrait être à l’horizon”. Seymore a réitéré une note d’achat sur les actions GFS, en gardant à l’esprit ses solides perspectives à long terme. L’analyste occupe la 16e place parmi près de 8 000 analystes de la base de données TipRanks. Il a réussi sur 74% de ses notes, générant un rendement de 24% par note en moyenne.

Technologie Marvell