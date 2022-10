Les analystes discutent s’ils sont optimistes sur le marché émergent

“La réalité est que l’Inde bénéficie à la fois d’une économie aberrante et d’un lieu où les capitaux vont, cela aussi peut changer avec le temps. Mais pour le moment, je peux comprendre pourquoi l’Inde est un marché attractif pour de nombreux investisseurs institutionnels étrangers. .”

“Il est maintenu en termes de croissance, en termes de robustesse et attire également l’argent parce que l’argent peut aller ailleurs, n’est-ce pas ? Je veux dire, vous avez retiré beaucoup de marchés de la table, l’argent doit aller quelque part. “

“L’économie indienne a mieux résisté que la plupart des autres économies du monde”, a déclaré Aswath Damodaran, professeur de finance à la Stern School of Business de la NYU, à “Street Signs Asia” de CNBC la semaine dernière.

Mais la recherche montre également que l’Inde a encore un long chemin à parcourir pour construire des infrastructures et adopter des réformes susceptibles d’attirer les investisseurs étrangers, dont beaucoup ont encore du mal à faire des affaires dans le pays.

L’Inde est devenue la destination de choix pour de nombreux investisseurs – et c’est en partie parce qu’elle se porte mieux que nombre de ses pairs en période de volatilité économique, selon les économistes et les analystes.

Les prévisions de croissance du PIB pour l’Inde pour 2022 ont continué de baisser, tombant à environ 6 % à la lumière des vents contraires mondiaux tels que la hausse des taux d’intérêt, qui augmentent la perspective d’une récession.

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a déclaré que la croissance du PIB de l’Inde ralentirait à 5,7 % en 2022, après avoir atteint 8,2% pour 2021. Pour 2023, il prévoit un taux de croissance plus faible de 4,7 %. La Banque mondiale a également réduit ses prévisions de croissance du PIB 2022-23 pour l’Inde à 6,5 %, contre une estimation antérieure de 7,5 %.

Bien qu’abaissées, les prévisions de croissance de l’Inde sont toujours plus élevées que celles d’autres régions de l’Asie-Pacifique. L’ASEAN + 3 (qui comprend la Chine, le Japon et la Corée du Sud), par exemple, devrait croître de 3,7 % cette année, a rapporté la semaine dernière le Bureau de recherche macroéconomique de l’ASEAN + 3, tandis que les économistes ont abaissé les prévisions de croissance de la Chine à 2 % et 4 %.