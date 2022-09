Les analystes discutent des taux d’intérêt américains, du dollar et de la crise financière asiatique

L’économie mondiale pourrait être confrontée aux conditions observées lors de la crise financière asiatique de 1997, à savoir des hausses agressives des taux d’intérêt américains et un raffermissement du dollar américain. Mais il est peu probable que l’histoire se répète, ont déclaré les analystes, bien qu’ils avertissent que certaines économies de la région sont particulièrement vulnérables aux dévaluations monétaires qui rappellent l’époque. Mercredi, la Réserve fédérale américaine a procédé à une nouvelle hausse des taux d’intérêt de 75 points de base. La dernière fois que les États-Unis ont augmenté les taux d’intérêt de manière aussi agressive dans les années 1990, les capitaux ont fui l’Asie émergente vers les États-Unis. Le baht thaïlandais et d’autres devises asiatiques se sont effondrés, déclenchant la crise financière asiatique et entraînant une chute des marchés boursiers. Cette fois, cependant, les fondations des marchés asiatiques émergents – qui se sont transformés en économies plus matures 25 ans plus tard – sont plus saines et mieux à même de résister aux pressions sur les taux de change, ont déclaré les analystes. Par exemple, comme il y a moins de détentions étrangères d’actifs locaux en Asie, toute fuite de capitaux infligerait moins de difficultés financières cette fois-ci, a déclaré Tan Teck Leng, directeur exécutif d’UBS Global Wealth Management pour Asia-Pacific FX et stratège macro, à l’émission “Squawk” de CNBC. Box Asia” jeudi.

“Je pense que cela rappelle des souvenirs de la crise financière asiatique, mais d’une part, le régime de taux de change a été beaucoup plus flexible dans le contexte actuel, par rapport à l’époque”, a-t-il déclaré. “Et juste en termes de participations étrangères dans les actifs locaux, je pense qu’il y a aussi le sentiment que les participations ne sont pas élevées.” “Donc, je ne pense pas que nous soyons sur le point d’un effondrement pur et simple de la monnaie.” “Mais je pense que beaucoup dépend du moment où la Fed a atteint un point d’inflexion.”

Les plus vulnérables d’Asie

Tan a toutefois déclaré que parmi les devises les plus risquées, le peso philippin était l’une des plus vulnérables, compte tenu de la faiblesse du compte courant des Philippines. “Et je pense que les lignes de bataille dans les devises asiatiques sont vraiment tracées dans le sens – dans le contexte de taux américains plus élevés – des déficits de financement externe comme les Philippines et l’Inde, la Thaïlande. Ce seraient en fait les devises les plus sujettes à une faiblesse à court terme en Asie.”

L’épisode actuel n’est pas comparable au carnage auquel ils ont été confrontés lors de la crise asiatique Manishi Raychaudhuri Stratège BNP Paribas

Jeudi, cependant, la banque centrale des Philippines a également relevé son principal taux directeur de 50 points de base supplémentaires et a signalé qu’elle mettrait en œuvre de nouvelles hausses dans la foulée. La réduction de la disparité des devises avec le dollar américain réduit les risques de fuites de capitaux et d’effondrement des taux de change. En revanche, les économies avec des politiques monétaires plus accommodantes – c’est-à-dire celles qui n’augmentent pas les taux d’intérêt en tandem avec les États-Unis – comme le Japon, pourraient également risquer un nouvel affaiblissement de leurs devises, a déclaré Louis Kuijs, économiste en chef pour l’Asie-Pacifique chez S&P Global Ratings. Il a averti que les pressions à la baisse sur les devises asiatiques pourraient augmenter, en particulier à la lumière des attentes selon lesquelles la Fed continuera de relever les taux jusqu’au premier semestre 2023. Néanmoins, lui non plus n’anticipe pas une nouvelle crise financière asiatique.

Une Asie “en meilleure santé”

“Heureusement, les régimes politiques des marchés émergents asiatiques sont plus solides maintenant et les décideurs mieux préparés. Les banques centrales ont maintenant des régimes de taux de change beaucoup plus flexibles”, a-t-il déclaré à CNBC.

“Ils laissent largement les taux de change absorber la pression extérieure, plutôt que de soutenir la monnaie en vendant des réserves de change.” “Aussi, asiatique [emerging market] les gouvernements ont mené des politiques macroéconomiques plus prudentes ces dernières années qu’avant la crise de 1997. » Manishi Raychaudhuri, stratège actions asiatiques chez BNP Paribas, a déclaré que “l’épisode actuel n’est pas comparable au carnage auquel ils ont été confrontés pendant la crise asiatique”, principalement en raison de bilans plus sains et de réserves de change plus importantes. L’épuisement des réserves de change a déclenché le flottement et le krach du baht thaïlandais lors de la crise de 1997. Certaines économies asiatiques enregistrent également des excédents de balance des paiements et des réserves de change plus saines, améliorées par des efforts tels que la multilatéralisation de l’initiative de Chiang Mai en 2010, un accord multilatéral d’échange de devises entre les membres de l’ASEAN + 3, a déclaré Bert Hofman, directeur de l’East Asian Institute au Université nationale de Singapour. Néanmoins, Vishnu Varathan, responsable de l’économie et de la stratégie de la Mizuho Bank, a déclaré que les turbulences des changes pour l’Asie émergente resteront importantes et provoqueront probablement des détresses similaires à celles de la crise de 2013 – lorsque le marché a fortement réagi à la tentative de la Fed de ralentir les mesures quantitatives. assouplissement par la vente d’obligations et d’actions.

“La panique à propos d’une crise financière imminente et l’effondrement concomitant des marchés des changes asiatiques émergents sont sans doute exagérés … mais cela dit, la menace de turbulences persistantes des changes n’est pas non plus évitée”, a-t-il déclaré. “Ainsi, de nouveaux risques de baisse des taux de change ne peuvent pas être écartés avec insouciance sur le refrain” cette fois, c’est différent “.”

le yuan chinois