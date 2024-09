Les analystes discutent de la PlayStation 5 Pro

GamesBeat Next met en relation la prochaine génération de leaders du jeu vidéo. Et vous pouvez nous rejoindre les 28 et 29 octobre à San Francisco ! Profitez de notre offre « achetez-en un, obtenez-en un gratuit ». La vente se termine ce vendredi 16 août. Rejoignez-nous en vous inscrivant ici .

La semaine dernière, Sony a annoncé l’avenir du matériel PlayStation sous la forme de la PlayStation 5 Pro. La mise à jour de mi-génération présente de nombreuses similitudes avec la PlayStation 4 Pro de 2016 dans sa stratégie, s’adressant aux consommateurs peu sensibles au prix et désireux du matériel de jeu le plus récent et le plus performant. Mais à un prix élevé de 699,99 $, de nombreuses questions restent ouvertes sur la console et sa place dans le salon moyen.

GamesBeat a demandé à plusieurs analystes du secteur — Mat Piscatella de Circana, Daniel Ahmad de Niko Partners et Rhys Elliot de Midia Research — leurs avis sur la PlayStation 5 Pro et son avenir potentiel, à la fois en tant que console individuelle et sur le marché plus vaste des consoles. La nouvelle console de Sony a-t-elle la puissance nécessaire pour porter la dynamique de la marque PlayStation vers l’avant ou est-ce trop tard ?

Comme pour tout produit, il faut se demander s’il existe un public enthousiaste qui est immédiatement enthousiasmé par la console. En tant que rafraîchissement de milieu de génération plus coûteux, Sony est chargé au minimum de créer et de vendre un produit qui doit absolument posséder la console pour ses capacités plus puissantes. Le simple fait d’être une meilleure option est discutable si ce n’est pas une option excitante et meilleure. Alors, ce public est-il là ?

« Bien sûr. Mais c’est un petit groupe », explique Piscatella. « Il y a un groupe d’hyper-enthousiastes de la PlayStation qui ne sont pas sensibles au prix et qui ont besoin d’avoir la dernière et la meilleure PlayStation, quel que soit le prix. Et c’est à eux que s’adresse vraiment cette console. C’est un moyen de garder ce public engagé et de faire connaître la marque, tout en lui donnant une raison d’acheter un autre matériel au cours de la génération. Cette console ne s’adresse certainement pas aux acheteurs du marché de masse. La PlayStation 5 de base reste une excellente console qui répondra aux besoins et sera achetée par plus de 85 % des acheteurs de PlayStation 5 à l’avenir. »

Dans une déclaration ouverte, Daniel Ahmad remet en question le message légèrement plus confus de la PS5 Pro par rapport à son prédécesseur. « La PS5 Pro de Sony, une mise à niveau de milieu de génération de la PS5 au prix de 699 $, s’appuie sur sa stratégie de rafraîchissement de milieu de génération introduite pour la première fois avec la PS4 Pro en 2016. Cependant, alors que la PS4 Pro avait un point d’entrée de 399 $ et un message marketing simple en termes de graphismes 4K et HDR, la PS5 Pro est un peu plus difficile à vendre compte tenu de son prix élevé et de son message marketing moins simple, optant pour un message plus nuancé en termes de graphismes améliorés, de raytracing avancé et de mise à l’échelle pilotée par l’IA. Dans les deux cas, les modèles Pro sont des produits haut de gamme conçus pour un public de niche prêt à payer pour une fidélité graphique accrue. »

Rhys Elliot estime que la génération la plus silencieuse de propriétaires de PS4 qui n’ont pas encore mis à niveau vers la PS5 constituera un public non négligeable pour la PS5 Pro.

« Lors de la réunion annuelle de Sony sur le segment commercial de 2024, la société a annoncé que la moitié des utilisateurs mensuels actifs de PlayStation utilisaient la PS4 », explique Elliot. « Cela signifie que quelque 50 millions de joueurs n’ont pas encore mis à niveau leur console. Certains de ces utilisateurs pourraient être tentés d’accéder à la dernière génération de consoles avec la PS5 Pro, mais ils auraient besoin d’une raison pour le faire. Sony serait astucieux de commercialiser la console comme « la meilleure façon de jouer à Grand Theft Auto 6 », avant le lancement révolutionnaire de GTA 6. Une PS5 Pro associée à GTA 6 fonctionnerait encore mieux. Sony a sorti des PS4 Pros de marque spéciale pour les jeux propriétaires (Spider-Man) et tiers (Monster Hunter), nous pouvons donc nous attendre à une stratégie similaire pour la PS5 Pro. »

La comparaison immédiate avec la PlayStation 4 Pro est celle qui se profile au-dessus de son équivalent PlayStation 5. Alors que la PS4 Pro 2016 a pu se vendre succinctement comme une machine de jeu 4K à une époque où l’adoption de la 4K commençait à se développer, les prouesses graphiques de la PlayStation 5 Pro ne sont pas aussi sommairement décrites. En quoi la proposition de valeur diffère-t-elle et cette différence est-elle importante ?

Piscatella commente : « Il est raisonnable de dire que la valeur de la PS5 Pro n’est pas à la hauteur de celle de la PS4 Pro au moment de son lancement. Je ne sais pas non plus à quel point cela compte vraiment pour le public cible. Il s’agit d’un groupe qui achète davantage en fonction des promesses de la marque que de ce qui est réellement proposé à bien des égards. Et, encore une fois, il s’agit d’une petite partie du marché, insensible au prix. Ils veulent juste le dernier et le meilleur, et c’est ce qu’est la PS5 Pro. »

« La PlayStation 4 Pro offrait une meilleure proposition de valeur, offrant une résolution 4K native alors que de nombreux consommateurs passaient à des téléviseurs 4K avec HDR », détaille Elliot. « La PS5 Pro n’a pas une telle proposition. Comme la PS4 Pro, la PS5 Pro offre cependant de meilleurs visuels. Et ce cas d’utilisation pourrait trouver un écho plus important auprès des joueurs sur console de nos jours. À cette fin, la présentation de lancement de la PS5 Pro a souligné le problème du consommateur qui consiste à choisir entre le mode fidélité et le mode performance. Ces différents modes sont désormais plus courants qu’ils ne l’étaient lors du lancement de la PS4 Pro. Mark Cerny a mentionné que 75 % des joueurs PS5 optent pour la performance, le choix est donc réel pour de nombreux joueurs PS5 de base. »

Il est difficile de parler de la PlayStation 5 sans évoquer le problème majeur : le prix. À 699 $, la puissante console affiche également un prix élevé, bien au-dessus de ce à quoi le marché est habitué. Au-delà du matériel actuel, la nouvelle PlayStation de Sony laisse-t-elle présager des prix plus élevés pour tous ?

« Pas tout à fait », a déclaré Ahmad à GamesBeat. « Bien que la Pro soit destinée à un public peu sensible au prix, les fabricants de consoles ont tout de même pris des mesures pour s’assurer de proposer un point d’entrée à moindre coût. Il s’agit de la Switch Lite pour Nintendo, de la Series S pour Xbox et de la PS5 Digital Edition pour Sony. Cependant, ce que nous avons généralement constaté au cours de cette génération, c’est que ces modèles n’ont pas bénéficié de baisses de prix permanentes. »

Ahmad a ajouté que Niko Partners s’attend à ce que la PS5 Pro se vende à environ dix millions d’unités au cours de sa vie, ce qui représente environ 10 % des ventes prévues de la PS5 sur toute sa vie.

Elliot a une vision moins optimiste pour les joueurs de consoles soucieux du prix. « Je dirais que la prochaine génération de consoles aura un nouveau prix plancher plus élevé. Si PlayStation et Xbox pouvaient revenir en arrière, elles auraient probablement fixé le prix de leurs consoles de base à 600 $ au lancement. Il suffit de regarder la Xbox Galaxy Black Edition 2 To à 600 $. Bien que cette console soit équipée d’un lecteur Blu-ray, en plus d’un espace de stockage plus important, elle a essentiellement les mêmes spécifications que la Series X de lancement. Je m’attends à ce que la PS6 et les consoles de nouvelle génération de Xbox soient vendues au moins à 600 $. PlayStation teste clairement les eaux avec le prix de sa PS5 Pro. »

Piscatella déclare : « Si l’on considère spécifiquement les États-Unis, le marché américain des consoles est mature, ce qui signifie que nous n’observons pas de croissance organique de la taille de l’audience ou des dépenses. En fait, les dépenses en matériel de console de jeux vidéo ont atteint un sommet en 2008, à 7,7 milliards de dollars. Le marché américain du matériel n’a jamais atteint ce total depuis 2010, soit 6,6 milliards de dollars en 2022. Mais le public qui existe sur les consoles y est assez dévoué. Cela signifie que pour que les dépenses en matériel augmentent, il faudra probablement que les prix augmentent. Donc, pour faire court, oui, je m’attends à ce que les prix des nouvelles consoles continuent d’augmenter. Nous avons maintenant vu ce seuil (précédemment un peu radioactif après l’annonce des prix de la PS3 il y a longtemps) de 599 dollars atteint ou dépassé par PlayStation et Xbox, donc je ne serai certainement pas surpris si nous le voyons à nouveau. »

En tant que produit commercialisable, la PlayStation 5 Pro est vouée à la controverse. Elle brise toutes les conventions précédentes sur les prix acceptables des consoles. Elliot, cependant, explique que c’est simplement une question d’époque et d’évolution du marché.

« Lorsque la PlayStation 4 Pro a été lancée, le prix de l’iPhone le plus haut de gamme (le 7 Plus) était de 769 $. Aujourd’hui, le prix de l’iPhone le plus haut de gamme (le 16 Pro Max) démarre à 1 199 $. »

Peut-être que dans ce sens, Sony est simplement à l’avant-garde du mouvement du marché, repoussant les limites de ce que les consoles peuvent vendre plutôt que de limiter ce qu’elles peuvent être. Nous le saurons lorsque le nouveau matériel sortira le 7 novembre.