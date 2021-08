Les analystes de Wall Street voient plus de gains pour des actions comme Tesla et Nike

Les véhicules multisegments compacts Model Y de Tesla dans une salle d’exposition à Shanghai, en Chine, le 18 janvier 2021. VCG | Groupe visuel Chine | Getty Images

La saison des bénéfices est bien avancée, alors qu’un certain nombre de noms technologiques à méga-capitalisation ont publié leurs résultats financiers la semaine dernière. Cependant, il reste encore beaucoup à venir, car plusieurs entreprises n’ont pas encore publié leurs impressions trimestrielles. Dans ce contexte, comment les investisseurs sont-ils censés identifier les actions qui sont prêtes pour plus de gains ? Une approche consiste à s’inspirer des pros ayant fait leurs preuves en matière de succès. Le service de prévision des analystes TipRanks tente d’identifier les analystes les plus performants sur la rue, ou les analystes avec le taux de réussite le plus élevé et le rendement moyen par note. Ces mesures tiennent compte du nombre de notes publiées par chaque analyste. Voici cinq actions qui, selon les meilleurs analystes de Wall Street, peuvent générer plus de gains car la saison des résultats se poursuit.

Nike

Après que ses résultats du quatrième trimestre aient dépassé les attentes et que les actions aient dépassé son objectif de cours précédent, l’analyste d’Oppenheimer, Brian Nagel, a réexaminé les résultats de Nike (NKE) debout dans l’espace. Il a conclu que le récit de croissance à long terme de la société de vêtements et de chaussures de sport reste solide. À cette fin, l’analyste a laissé sa note d’achat telle quelle. Démontrant davantage son optimisme, Nagel a augmenté l’objectif de cours de 150 $ à 195 $, portant le potentiel de hausse à 18 %. « Nous pensons que NKE dispose d’une marge de manœuvre supplémentaire. À notre avis, les investissements récents commencent à peine à porter leurs fruits et le marché sous-estime la puissance EPS significativement améliorée à moyen et à long terme d’un modèle NKE à commande numérique », a déclaré Nagel. Nike a fait un effort important pour se repositionner, « grâce à quoi la haute direction s’est engagée à numériser l’entreprise et ses processus, tout en se recentrant sur une innovation de produit supérieure », souligne Nagel. Expliquant cela, l’analyste a déclaré : « Les technologies numériques, telles que l’application NKE SNKRS, permettent à NKE de se connecter plus efficacement avec les consommateurs et de renforcer sa notoriété déjà démesurée. Au cours des deux dernières années, l’activité numérique de NKE a plus a plus que doublé pour atteindre plus de 9 milliards de dollars. La direction prévoit d’atteindre 50 % de mix numérique du chiffre d’affaires total de l’entreprise au cours de l’exercice 2025 (contre 35 % actuellement). » En ce qui concerne la demande, la direction a déclaré aux investisseurs que pour l’exercice 2022, la croissance des ventes devrait se situer dans la fourchette basse à deux chiffres, avec un chiffre d’affaires total de plus de 50 milliards de dollars. En outre, les estimations font état d’une augmentation des marges brutes de 125 à 150 points de base et d’une croissance en dollars des frais généraux et administratifs dépassant les gains de revenus. Un point de base équivaut à 0,01 %. En regardant l’image à long terme, jusqu’en 2025, croissance annuelle du BPA pourrait se situer dans la fourchette moyenne à élevée des adolescents, ce qui sera probablement soutenu par des gains de revenus élevés à un seul chiffre à faibles à deux chiffres et un taux de marge brute dans les années 40 d’ici l’exercice 2025, « reflétant un changement important dans les ventes mix vers Nike Direct », selon Nagel. En résumé, Nagel a commenté : « À notre avis, Nike représente une marque mondiale déjà dominante et traditionnelle qui adopte désormais de manière agressive la puissance du numérique pour améliorer presque toutes les facettes de son modèle commercial. Nous regardons les prévisions et les conseils optimistes de Street comme au moins faisable et favorable à une valorisation premium. » Le 13e l’analyste le plus performant de Wall Street affiche un taux de réussite de 77 % et un rendement moyen de 35,6 % par note.

Réseaux F5

Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre, Réseaux F5Le cours de l’action a bondi alors que « la direction a saupoudré une série de points de données fortement positifs dans le script et les questions-réponses », écrit l’analyste de Needham Alex Henderson. Alors que l’analyste cinq étoiles voit « les bonnes nouvelles se poursuivre », il reste avec les taureaux. Dans cet esprit, Henderson a réitéré une note d’achat sur le fournisseur de solutions de livraison d’applications et de sécurité. En plus de cela, il a donné un coup de pouce à l’objectif de prix, le chiffre passant de 255 $ à 265 $ (31% de potentiel de hausse). En creusant un peu plus dans les détails de l’impression, Software Products a enregistré une augmentation de 34 % d’une année sur l’autre pour le trimestre, contre une comparaison de 44 %. Selon la direction, il y a eu une accélération des transactions plus importantes pour NGINX et une vente incitative de nouvelles fonctionnalités avec NGINX App Protect, API Gateway et Application Controller Products. De plus, la demande de produits Shape Security s’est renforcée, l’entreprise connaissant également de solides indicateurs d’adoption. Henderson souligne également le fait que la part de FFIV sur le marché Kubernetes vADC est passée d’environ 60 % lors de l’acquisition de NGINX à plus de 67 %. « L’expansion de la fonctionnalité l’entraîne dans davantage de cas d’utilisation en tant que passerelles API, dans la sécurité du codage de pré-déploiement et dans la communication d’applications de conteneurs interdomaines/multi-domaines. L’avancement des nouvelles capacités et le lien avec Enterprise Private Les clouds prennent conscience de leur importance dans les multi-clouds, qui représentent plus de 95 % des topologies d’entreprise », a déclaré Henderson. Il convient de noter qu’Henderson avait précédemment estimé que la croissance des ventes du système se modérerait à 5 %, mais elle est restée plus forte qu’il ne l’avait prévu au cours du trimestre. « Les ventes de produits de systèmes ont également affiché une croissance robuste de 13 %, qui s’est combinée à la croissance de logiciels pour une croissance de 21 % des ventes de produits », a déclaré l’analyste. Tout cela a incité Henderson à commenter : « F5 a démontré qu’il s’agissait d’un jeu Cloud, réfutant une récente note de vente de la fourchette de renflement. » Gagnant la place n ° 57 sur la liste de TipRanks, Henderson a atteint un taux de réussite de 69 % et un rendement moyen de 28,7 % par note.

Tesla

Après avoir réalisé de solides performances en termes de chiffre d’affaires et de marge brute, d’autres gains sont à prévoir pour constructeur de véhicules électriques Tesla? L’analyste de Mizuho Securities, Vijay Rakesh, dit oui. Conformément à son approche optimiste, Rakesh a relevé l’objectif de cours de 820 $ à 825 $, ce qui place le potentiel de hausse à 28 %. De plus, il a laissé sa cote d’achat inchangée. En première ligne, chiffre d’affaires du trimestre a atterri à 12 milliards de dollars, dépassant l’estimation consensuelle de 11,4 milliards de dollars. Le BPA de 1,45 $ a également battu le call de 0,94 $ de la rue. En ce qui concerne les marges brutes automobiles, Tesla a affiché un « fort » 25,8%, contre 23,1% de projection des analystes. Cela reflète une augmentation de 700 points de base d’une année sur l’autre. « TSLA a noté que les optimisations des coûts dans les installations de production stimulent les GM, nous pensons que malgré la baisse des volumes sur le modèle S/X à plus haut ASP, mais les vents contraires persistent avec les coûts d’accélération du fret. « remplacer les puces et réécrire le micrologiciel » pour effectuer des livraisons au cours du trimestre de juin », a déclaré Rakesh. Gardant cela à l’esprit, la société vise toujours un taux de croissance annuel composé de 50 % du chiffre d’affaires et des livraisons unitaires au cours des prochaines années. Au cours du dernier trimestre, les livraisons des modèles S/X ont redémarré et Rakesh pense que les modèles remaniés alimenteront une amélioration du mix ASP et des marges brutes au cours du second semestre. Rakesh a ajouté : « TSLA a noté qu’après son optimisation des coûts et son succès de montée en puissance à Shanghai, la Gigafactory de Shanghai est devenue le centre d’exportation mondial de ses véhicules. Bien que TSLA ait noté qu’elle voyait les pénuries de puces continuer à limiter la production, nous pensons qu’elles tendent vers une amélioration potentielle. dans les 2H21. » De plus, à l’horizon 2022, l’analyste de Mizuho souligne le fait qu’à mesure que la production à Austin et à Berlin augmente, cela pourrait entraîner de nouvelles améliorations des marges brutes. En plus de cela, il voit la nouvelle batterie 4680 comme un vent arrière possible. Les données de TipRanks montrent que l’analyste classé n° 130 a obtenu un taux de réussite de 65 % et un rendement moyen de 24,7 % par note.

Calix

Offrant un large portefeuille de produits, Calix fournit une infrastructure d’accès à large bande aux clients résidentiels et commerciaux. Après « une autre impression forte » pour l’entreprise, George Notter de Jefferies a déclaré aux investisseurs que « les premières impressions sont excellentes ». Ainsi, l’analyste cinq étoiles a réitéré sa cote d’achat et a relevé l’objectif de prix de 52 $ à 58 $, suggérant un potentiel de hausse de 25 %. Discutant de sa thèse d’investissement, Notter demande « comment la rue manque-t-elle cela? » La société n’a pas fourni beaucoup « d’informations quantitatives sur l’histoire des revenus récurrents en herbe ». Ainsi, Notter pense que « la plupart des investisseurs en déduisent que l’activité Calix Cloud n’est pas (et ne sera pas) un moteur de recherche de sitôt ». L’analyste, cependant, voit les choses différemment. « Nous pensons que nous sommes les premiers à construire un modèle ascendant pour l’activité Cloud qui est essentiel pour comprendre l’opportunité à long terme. De même, nous pensons que la rue n’est pas consciente de la taille et de la durée potentielles de croissance disponibles pour l’entreprise à la suite de nouvelles mesures de relance fédérales massives », a-t-il déclaré. Il convient de noter que les ventes de logiciels récurrents sont incluses dans le segment de revenus Systèmes de la société plutôt que dans les Services. Au cours du deuxième trimestre, la société a déclaré une marge Systèmes de 54 %. Bien que légèrement inférieur à celui du trimestre précédent, il est en hausse par rapport à 51,8 % il y a un an. Expliquant cela, Notter a déclaré : « Nous pensons que le résultat de la marge de Q2 Systems a été entraîné vers le bas par une expédition importante de produits à faible marge qui a été reconnue ce trimestre. a glissé au deuxième trimestre. Toute pression supplémentaire sur les coûts de la chaîne d’approvisionnement peut également masquer le résultat de la marge brute des systèmes. À la lumière de ces éléments, nous pensons que le résultat organique de la marge brute des systèmes a tendance à augmenter – et qu’il continue de progresser avec Calix Cloud. « En ce qui concerne les prévisions du troisième trimestre, Notter note qu’elles « semblent bonnes aussi ». La direction prévoit des ventes au troisième trimestre de 167 millions de dollars et un BPA de 0,28 $, tous deux à mi-parcours. Pendant ce temps, Wall Street annonce des ventes de 156,4 millions de dollars et un BPA de 0,24 $. Actuellement, Notter enregistre un taux de réussite de 67 % et un rendement moyen de 17,7 % par note.

Teradyne