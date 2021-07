Les analystes de Wall Street voient ces risques provoquer une « peur de la croissance » pour les marchés mondiaux

LONDRES – Avec l’augmentation des cas de Covid-19 en raison de l’augmentation de la variante delta et d’une série de changements macroéconomiques, le récit du marché mondial est passé de « boucle d’or à la peur de la croissance », selon Barclays.

Dans une note de recherche lundi, le prêteur britannique a suggéré que la couverture reste justifiée pour les investisseurs compte tenu de la foule tourbillonnante de risques à la baisse, mais a fait valoir que le récent renversement brutal du commerce de reflation était « exagéré ».

« La combinaison de données ne fournissant plus de surprises positives, les preuves croissantes que l’offre et les pénuries de main-d’œuvre pourraient signifier une inflation plus rigide, la répression de plus en plus déterminée de la Chine contre diverses industries et le risque croissant de la variante delta COVID ont coïncidé avec suffisamment de force pour donner aux marchés une peur de la croissance « , a déclaré Emmanuel Cau, responsable de la stratégie actions européennes chez Barclays.

Cau a souligné que la perspective d’une croissance plus faible et d’une inflation plus élevée entraîne des mouvements importants et quelque peu erratiques des prix des actifs, la récente chute spectaculaire des rendements étant l’indicateur le plus évident.