Les analystes de Wall Street parient sur un nouveau rallye des matières premières avant la fin de l’année

“En général, l’offre de matières premières est limitée en raison d’années de sous-investissement – les stocks officiels sont faibles dans plusieurs secteurs – et en raison de facteurs liés aux conditions météorologiques et géopolitiques. Pendant ce temps, nous constatons des tendances positives de la demande”, a déclaré Haefele.

“Alors que la croissance ralentit, l’économie américaine revient également à des schémas pré-pandémiques et ce faisant, connaît une divergence entre les biens et les services », a déclaré Haefele.

Les stratèges de la banque considèrent également que parler d’une récession aux États-Unis est prématuré et se sont sentis justifiés par le rapport exceptionnel sur la masse salariale non agricole publié plus tôt ce mois-ci.

Par exemple, UBS s’attend à ce que la demande chinoise rebondisse, les données sur la fabrication et l’immobilier indiquant que davantage de mesures de relance budgétaire sont nécessaires. Tout en reconnaissant qu’une politique de “bazooka” est peu probable, Haefele a suggéré que Pékin recevrait davantage de soutien dans les mois à venir, ce qui devrait stabiliser la demande de matières premières telles que le minerai de fer et les métaux industriels.

Troisièmement, UBS a souligné un retour probable des craintes de pénurie d’approvisionnement, les métaux industriels et l’acier étant au cœur du nouveau cycle des matières premières et des composants nécessaires au processus de décarbonation, les plaçant au cœur de la reprise des prix.

“Bien que ce récit ne soit pas nouveau, nous pensons que le monde n’est toujours pas préparé à l’augmentation de la demande liée à la transition ; et malgré la hausse des prix, une décennie de faibles rendements et les préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ont réduit les investissements dans la croissance future de l’offre de métaux clés comme le cuivre », a déclaré Haefele.

“Cela signifie que la production aura du mal à suivre le rythme de la demande croissante. Sur le marché pétrolier, où il y a eu un sous-investissement similaire, les producteurs de l’OPEP+ ont une capacité de réserve limitée ou inexistante.”

UBS voit également les bouleversements de l’offre de matières premières agricoles se propager l’année prochaine en raison de la poursuite de la guerre en Ukraine, des prix élevés de l’énergie, des pénuries de main-d’œuvre et des problèmes persistants liés au climat.

Haefele a affirmé que dans l’ensemble, les matières premières sont “survendues” et que les investisseurs commenceront à être moins préoccupés par la croissance à court terme et plus préoccupés par les pressions du côté de l’offre dues au changement climatique, à la géopolitique et aux efforts de décarbonisation.

UBS maintient ses attentes de rendements de 15 à 20 % sur l’ensemble des matières premières au cours des six à douze prochains mois.

“Attentes irrationnelles”

Le point de vue d’UBS reflète celui du géant de Wall Street Goldman Sachs, qui a souligné dans une note de recherche jeudi que “des attentes irrationnelles conduisent à des prix insoutenables”, arguant que le modèle de tarification des matières premières est actuellement rompu.

“Aujourd’hui, les marchés des matières premières semblent avoir des attentes irrationnelles, alors que les prix et les stocks chutent

ensemble, la demande dépasse les attentes et l’offre déçoit », a déclaré Jeff Currie, responsable mondial de la recherche sur les matières premières chez Goldman.

“La seule explication rationnelle à notre avis est le déstockage, car les consommateurs de matières premières épuisent leurs stocks à des prix plus élevés, pensant qu’ils peuvent se réapprovisionner une fois qu’un large assouplissement crée une offre excédentaire”, a ajouté Currie.

Si cela s’avère incorrect et que cette offre excédentaire ne se matérialise pas, cependant, il a suggéré que la ruée vers le réapprovisionnement entraînerait une rareté et une augmentation substantielle des prix à l’automne. Cela pourrait obliger les banques centrales à resserrer leur politique monétaire de manière plus agressive et à infliger une contraction économique plus prolongée.

“Au lieu de cela, les marchés semblent évaluer un résultat d’atterrissage en douceur ; de nouvelles augmentations minimales des taux d’intérêt, une dissipation de l’inflation et une croissance économique suffisante pour maintenir les bénéfices bien soutenus jusqu’en 2023”, a déclaré Currie.

“À notre avis, les macro-marchés évaluent une contradiction insoutenable – il est difficile de concilier un FCI qui s’assouplit [Financial Conditions Index]un pivot de la Fed plus accommodant, une baisse des anticipations d’inflation et une baisse des stocks de matières premières.”