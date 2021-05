Les analystes de Wall Street disent acheter des actions Deere & Advanced Micro Devices

Nous avons utilisé Service de prévision des analystes TipRanks pour identifier les actions gagnant un soutien haussier de la rue, en limitant notre recherche aux seuls appels effectués par les analystes les plus performants. Ce sont les analystes ayant le taux de réussite et le rendement moyen par note les plus élevés, en tenant compte du nombre de notes publiées par chaque analyste.

Se classant parmi les 40 premiers sur la liste des analystes les plus performants de TipRanks, Richard affiche un taux de réussite de 71 % et un rendement moyen de 33,8 % par note.

De plus, sur la base des résultats récents d’Intel et des vérifications de l’analyste par l’industrie, Intel s’est concentré sur les Chromebooks bas de gamme, et « cette dynamique est de bon augure pour un solide 2H pour AMD sur le marché client », de l’avis de Richard.

« L’un des marchés les plus difficiles à pénétrer est celui des entreprises clientes. Au cours du CY19, Intel manquait de capacité de 14 nm et tardait de 10 nm, ce qui a limité sa capacité à répondre à la demande, ouvrant la porte à AMD sur le marché des entreprises. Nous estimons qu’AMD a actuellement une part de 5 % à 7 % du marché des entreprises clientes à marge plus élevée et s’attend à ce que sa part s’accélère en tant que source double des entreprises », a expliqué Richard.

Analyste de Northland Capital Gus Richard dit que c’est à l’infini et au-delà pour Micro-systèmes avancés . Conformément à cette vision optimiste, l’analyste cinq étoiles a réitéré une note d’achat et un objectif de prix de 116 $.

Grâce à son taux de réussite de 76% et à son rendement moyen de 23,6% par note, Wiederhorn est classé n°34 sur plus de 7 000 analystes suivis par TipRanks.

En ce qui concerne les fusions et acquisitions, la société est « optimiste quant à la hausse à long terme des fusions et acquisitions en santé à domicile, car la myriade d’avantages liés à la pandémie, y compris la séquestration, les charges sociales, les paiements accélérés de Medicare, l’argent de la loi CARES et l’impact du RAP, sont sur le point d’expirer », déclare Wiederhorn. Il souligne également qu’Amedisys a fait un effort important pour établir des partenariats qui « tirent parti de ses scores de haute qualité ».

« Nous avons organisé des réunions avec Amedisys et pensons que la société reste bien positionnée pour la croissance à l’ère post-pandémique, tirée par les opportunités organiques alors qu’elle renforce son personnel BD et tire parti des opportunités pour pénétrer davantage les marchés existants avec sa plate-forme de soins palliatifs de grande envergure, qui comprenait ~ 600 millions de dollars de revenus de soins palliatifs acquis », a noté Wiederhorn.

Bien que Deere a relevé ses perspectives pour 2021, analyste de Jefferies Stephen Volkmann pense que ces estimations « pourraient s’avérer prudentes ». Dans cet esprit, le meilleur analyste a réitéré une note d’achat. De plus, il a donné un coup de pouce à l’objectif de prix, le chiffre passant de 400 $ à 450 $.

En essayant d’appeler le prochain sommet de Deere, c’est « compliqué », de l’avis de Volkmann. « Premièrement, le commentaire de la direction sur le cycle – les grandes et les petites entreprises agricoles à environ 110-115% du milieu du cycle – exclut le dernier supercycle et sous-estime donc le potentiel. Deuxièmement, nous estimons que les ASP globales ont augmenté de 40 à 50 % depuis le Le pic de 2013 est dû à une combinaison de réglementations sur les émissions, d’un contenu technologique accru et d’une inflation normale », a expliqué l’analyste.

Alors, quel est le résultat ? Volkmann estime que le chiffre d’affaires potentiel total est de 55 milliards de dollars, et à une marge EBIT de 20 %, cela équivaut à 30 $ en puissance bénéficiaire, sans compter l’emploi de capital supplémentaire.

Selon l’équipe de direction de Deere, pour 2021, les ventes consolidées devraient augmenter de 23,5% à 28,5% (par rapport à l’estimation précédente de 16% à 25%), en tenant compte des effets de change et des prix.

Volkmann souligne que bien que la société profite de l’inflation des prix des matières premières, la direction a mis en garde contre un vent contraire de 750 millions de dollars en fret/logistique et matériaux pour le reste de l’année. De plus, étant donné que le carnet de commandes 2021 est rempli, il pourrait être difficile pour Deere de couvrir des augmentations supplémentaires. Cela étant dit, l’analyste affirme que « les prix ont été le message phare du trimestre, ajoutant environ 6 points de pourcentage à la croissance du F1H et plus de 5 points aux perspectives pour l’année ».

De plus, Deere évalue des changements structurels supplémentaires, qui pourraient inclure des consolidations et des fermetures d’empreintes à l’étranger. Ses principales priorités sont de rationaliser la structure organisationnelle, de prendre « des décisions d’allocation de capital plus ciblées axées sur la partie du portefeuille à plus forte croissance et à marge plus élevée », d’élargir les opportunités du marché secondaire et d’augmenter les synergies Wirtgen.

Volkmann se classe parmi les 100 meilleurs en raison de son taux de réussite de 74 % et de son rendement moyen de 25,8 % par note.