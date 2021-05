Les analystes de Wall Street disent acheter des actions comme GoDaddy et Carvana

Spencer Platt | Getty Images

Face à la hausse des craintes d’inflation, les investisseurs recherchent des stratégies pour identifier des opportunités intéressantes. L’une de ces stratégies consiste à rechercher des actions qui semblent sous-estimées par la rue et qui ont beaucoup de marge de manœuvre. Les noms suivants répondent aux exigences et bénéficient du soutien d’analystes avec une expérience impressionnante de succès. Le service de prévision des analystes de TipRanks tente d’identifier les analystes les plus performants de Wall Street. Ce sont les analystes avec le taux de réussite et le rendement moyen par note les plus élevés, compte tenu du nombre de notes que chaque analyste a publiées. Voici les meilleurs choix d’actions des analystes les plus performants en ce moment:

Carvana

Lorsque Les actions de Carvana ont chuté plus bas trading après les heures suite à la publication de ses résultats, l’analyste de Wells Fargo, Zachary Fadem, a été décontenancé, notant que « nous nous grattons la tête ». Le détaillant de voitures d’occasion en ligne, qui a chuté de 24% au cours des trois derniers mois, a signalé une croissance des unités de vente au détail meilleure que prévu et a battu son estimation GPU de 6%. Il a également affiché une perte d’EBITDA de 50% plus faible que prévu. En tant que tel, Fadem a réitéré une note d’achat. De plus, il a laissé tel quel l’objectif de prix de 340 $, suggérant un potentiel de hausse de 50%. Fadem a commenté: « CVNA continue de tirer sur tous les cylindres alors que les unités hebdomadaires moyennes ont augmenté de + 1600 / semaine (contre + 600-700 au T3 / T4) suggérant que les goulots d’étranglement du débit s’atténuent, la demande reste élevée et la productivité sous-jacente de l’entreprise suit également mieux que prévu . « Pour l’avenir, la société est sur la bonne voie pour accélérer la croissance de son chiffre d’affaires et de ses unités. De plus, au deuxième trimestre, CVNA estime que la croissance des revenus dépassera la croissance des unités de vente au détail. Alors, qu’est-ce qui se cache derrière le récent recul? Fadem souligne un environnement de taux en hausse, le passage à la valeur de la croissance ainsi qu’une valorisation plus élevée. Cela étant dit, l’analyste reste optimiste. Expliquant cela, il a déclaré: «Pourtant, à notre avis, nous aurions du mal à trouver une entreprise de cette taille à trois chiffres qui croîtrait à trois chiffres; et nous voyons un point d’entrée attrayant pour un leader à long terme dans une catégorie attrayante à forte croissance avec des révisions à la hausse considérables à la pression. « Avec une position parmi les 30 premiers sur la liste des analystes les plus performants de TipRanks, Fadem affiche un taux de réussite de 78% et un rendement moyen de 31,2% par note.

Allez papa

Avec l’ancien directeur financier Ray Winborne «passant le relais» au nouveau directeur financier Mark McCaffrey, GoDaddy a signalé un quart de battement et de relance, grâce à une solide exécution des produits dans tous les domaines, au commerce et aux initiatives Web-pros En plus de cela, l’analyste de Deutsche Bank Lloyd Walmsley dit que le fait que la cohorte de clients du premier trimestre de 2021 ressemblait à la taille des cohortes du T2 2020 et du T3 2020 suggère que la plupart de ses principales préoccupations ont été abordées. À cette fin, l’analyste a réitéré une note d’achat et un objectif de cours de 89 $ (potentiel de hausse de 11%). « L’une de nos principales préoccupations à la sortie des résultats du quatrième trimestre 2020 pour l’espace de présence Web était de savoir si les nouvelles cohortes d’abonnés diminueraient. Cela ne semble pas être le cas pour les abonnés ou la taille en dollars de la cohorte. Le directeur financier Ray Winborne a signalé que tant qu’ils le sont. vu la différence de la demande dans le monde, il existe un contexte solide de création de nouvelles entreprises aux États-Unis », a commenté Walmsley. En outre, la croissance des revenus des domaines a atteint 19% d’une année sur l’autre et, selon Walmsley, GoDaddy « a positionné ces résultats en fonction de l’innovation, en particulier dans l’espace du marché secondaire qui représente désormais une part à deux chiffres de l’activité par rapport à un chiffre historiquement unique. chiffre. » L’analyste a ajouté: « Nous pensons qu’il y a place pour de nouvelles innovations dans le segment tout au long de l’année, car ils cherchent à expérimenter davantage ici. En tant que tel, nous pensons que les prévisions à deux chiffres pour l’année complète pour le segment peuvent s’avérer prudentes car elles implique que le quatrième trimestre 2021 deviendrait négatif en supposant qu’ils soient en mesure de maintenir efficacement la pile de 2 ans au deuxième et au troisième trimestre. Nous pensons qu’après les domaines de marché, les ventes sont comptabilisées comme un revenu brut et donc une marge plus faible et un peu moins prévisible. « Il convient également de noter qu’il existe une nouvelle autorisation de rachat de 770 millions de dollars, mais Walmsley ne pense pas que la récente activité de rachat implique un changement de la stratégie d’allocation de capital flexible de GDDY. Sur la base de son taux de réussite de 66% et de son rendement moyen de 29,3% par note, Walmsley est classé n ° 112 sur plus de 7 000 analystes suivis par TipRanks.

Sélectionner des titres médicaux

Pour l’analyste de RBC Capital Frank Morgan, Sélectionner des titres médicaux se distingue dans l’espace des établissements et services de santé. Dans cet esprit, l’analyste a maintenu une note d’achat et a augmenté l’objectif de prix de 42 $ à 45 $. Cela met le potentiel de hausse à 26%. «La plate-forme diversifiée de SEM semble très bien positionnée pour continuer à générer une croissance solide au cours des prochaines années», a écrit Morgan. L’analyste met spécifiquement en évidence les activités d’hospitalisation de la société comme des points de force clés. Au regard de ses CIRH, la croissance du taux d’occupation, du volume et des tarifs a bien résisté, alimentant une croissance du chiffre d’affaires de 19%. «La société continue de bénéficier de ses capacités démontrées de soins aux patients de haute acuité, ce qui conduit à une augmentation des affaires avec des sources de référence nouvelles et existantes. la performance de la ligne, et SEM n’a pas eu besoin d’instituer des «bed-hold» », a déclaré Morgan aux investisseurs. De plus, selon la direction, les taux horaires semblent baisser et son segment IRF a réalisé une solide performance, avec une croissance du chiffre d’affaires de 14% et 310 points de base d’expansion de la marge. Bien qu’il y ait eu des inquiétudes quant à l’impact de la disparition de la pandémie de Covid-19 sur ce domaine de l’entreprise, la direction ne s’attend pas à un ralentissement. Sur la base des données de Medicare, environ 325 000 à 350 000 patients sont éligibles aux services fournis par les établissements du SEM. Cependant, chaque année, il n’y a que 69 000 rejets dans l’industrie, ce qui implique que la pénétration du marché adressable total est relativement faible à 20%. « En outre, SEM a prouvé sa capacité à fournir des soins à certains des patients les plus complexes, de sorte que la direction s’attend à ce que l’acuité (et les prix) restent élevés », a déclaré Morgan. En ce qui concerne le segment ambulatoire de SEM, il s’est considérablement amélioré en mars et avril. En tant que tel, étant donné « le bon début d’année avec la poursuite de la dynamique des CIRH et des IRF, et les tendances à l’amélioration de Concentra et de réadaptation en ambulatoire », Morgan pense que la fourchette d’orientation de l’EBITDA ajusté de SEM « pourrait encore s’avérer prudente ». Un taux de réussite de 70% et un rendement moyen de 23,3% par note se traduisent par un classement n ° 73 sur la liste TipRanks pour Morgan.

DraftKings

Après un premier trimestre solide pour la société de paris sportifs en ligne, Greg Gibas, analyste de Northland Capital, a réitéré une note d’achat. En outre, l’analyste cinq étoiles a laissé son objectif de prix de 70 $ tel quel, ce qui implique que les actions pourraient gagner 66% par rapport aux niveaux actuels. Au T1 2021, DraftKings a généré des revenus de 312,3 millions de dollars, reflétant un gain de 175% d’une année sur l’autre et dépassant l’estimation consensuelle de 237 millions de dollars. De plus, le segment B2C a enregistré un chiffre d’affaires de 280,8 millions de dollars, en hausse de 217% d’une année sur l’autre. Selon la direction, l’impressionnante performance business-to-consumer a été motivée par une augmentation de 114% du nombre de payeurs uniques mensuels (MUP) à 1542, résultant d’une «forte rétention et acquisition de payeurs uniques dans les DFS, OSB et iGaming. segments. « Gibas a ajouté: « Le revenu moyen par payeur unique mensuel (ARPMUP) est passé à 61 USD par rapport à 41 USD il y a un an, ce qui a été favorisé par un engagement accru des utilisateurs avec iGaming et paris sportifs mobiles offres de produits, en plus des efforts de vente croisée réussis. » Compte tenu de la façon dont DraftKings a lancé l’année, la direction a fait passer les prévisions de revenus pour 2021 de 900 millions de dollars à 1 milliard de dollars à 1,05 à 1,15 milliard de dollars. Cela refléterait un gain de 63% à 79% par rapport à 2020. Il est à noter qu’au cours du dernier trimestre, DKNG a lancé les paris sportifs mobiles et iGaming au Michigan ainsi que les paris sportifs mobiles en Virginie. Gibas souligne également que jusqu’à présent, en 2021, « 25 législatures d’État ont introduit une législation pour légaliser les paris sportifs mobiles, cinq ont introduit une législation pour étendre les cadres de paris sportifs existants et une a introduit une législation pour légaliser les paris sportifs de détail ». « Nous nous attendons à ce que cette dynamique législative se poursuive pour le reste de 2021 et au-delà », a déclaré Gibas. Sur la base des données de TipRanks, Gibas a obtenu un rendement moyen de 49,4% par note et un taux de réussite de 59%.

TuSimple