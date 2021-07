Les analystes de Wall Street disent acheter des actions comme Facebook et AMD

Les analystes les plus performants de Wall Street sont devenus plus haussiers sur ces cinq actions.

Le service de prévision des analystes de TipRanks travaille pour identifier les analystes les plus performants de la rue, ou les pros avec le taux de réussite le plus élevé et le rendement moyen par note. Ces mesures tiennent compte du nombre de notes publiées par chaque analyste.

Lorsque les analystes de Wall Street adoptent une position plus haussière sur une action en particulier, cela peut signifier que le nom est sous-évalué et qu’il a de la place pour courir.

Berg est le huitième analyste le plus performant de Wall Street, grâce à son taux de réussite exceptionnel de 77% et à son rendement moyen de 33,9% par note.

De plus, Thryv a récemment lancé ThryvPay, sa solution de paiement intégrée qui permet aux petites et moyennes entreprises d’accepter les paiements par carte de crédit et ACH via sa plate-forme ou via une application mobile dédiée.

« Thryv est en concurrence dans l’espace des logiciels de marketing, qui, à lui seul, peut soutenir une croissance significative à long terme, selon nous », a déclaré Berg. Il a ajouté : « La stratégie produit à long terme de Thryv est enracinée dans le vaste segment des logiciels de marketing, qui, selon Gartner, a dépensé plus de 16 milliards de dollars en dépenses totales en 2019, avec une croissance de 20,7 % par an.

Bien que les nouvelles protections de la confidentialité pour l’iOS 14 d’Apple aient suscité certaines inquiétudes des investisseurs, car elles obligeront les applications à demander l’autorisation de suivre les utilisateurs, Post reste imperturbable. « Bien que l’adoption croissante d’iOS 14.5 pose le risque d’un impact plus important sur les revenus au troisième trimestre, nous continuons de penser que FB a une forte capacité à capitaliser sur les achats cette année, et la rue restera probablement optimiste sur plusieurs actifs FB sous-monétisés et sous-évalués (Messenger, WhatsApp, Watch, Reels, AR/VR) pour stimuler la croissance après 2021 », a déclaré l’analyste.

Après plusieurs appels avec des experts juridiques, Post pense que la probabilité que Facebook soit démantelé est très faible, sur la base non seulement de l’histoire mais aussi des précédents. « Nous considérons ce licenciement comme une étape positive basée sur: 1) met en évidence les obstacles auxquels les autorités antitrust américaines sont confrontées en essayant de démanteler les entreprises technologiques, et 2) un changement notable par rapport aux nouvelles réglementaires négatives continues au cours de l’année dernière », a-t-il commenté.

Deux poursuites monopolistiques déposées par la Federal Trade Commission et une coalition d’États qui cherchaient à se séparer Facebook viennent d’être licenciés. Le juge de district américain James Boasberg estime que la FTC n’a pas « défini clairement le marché » et fait valoir que ses affirmations concernant la part de marché de Facebook étaient « trop ​​spéculatives et concluantes pour aller de l’avant ».

Roper Technologies développe des logiciels et des produits d’ingénierie pour une gamme de marchés finaux, notamment les soins de santé, les transports, la construction commerciale, l’alimentation, l’énergie, l’eau, l’éducation, ainsi que la recherche universitaire.

Pour Christopher Glynn d’Oppenheimer, l’histoire de la croissance à long terme de l’entreprise semble solide, l’analyste déclarant que la piste est « toujours attrayante ». Encore plus optimiste quant aux perspectives de Roper, l’analyste cinq étoiles a augmenté l’objectif de prix de 505 $ à 560 $ (potentiel de hausse de 16 %) en plus de réitérer une note d’achat.

Glynn a commenté : « Nous voyons une marge de manœuvre continue pour les actions ROP, notant : (1) de solides perspectives organiques +hsd T2–T4 2021, soutenues par les quatre segments et les divisions sous-jacentes clés ; (2) réduction rapide de la dette (post Vertafore/autre boulon- ons) donnant lieu à une exécution renouvelée du pipeline d’acquisitions à partir de 2021 ; et (3) la différenciation concurrentielle globale et les profils de marge brute à travers l’entreprise. »

Au premier trimestre 2021, Roper a remboursé environ 500 millions de dollars de dette, ce qui a ramené la dette nette/EBITDA de 4,7x à 4,2x séquentiellement. Ainsi, si ROP alloue tous les flux de trésorerie disponibles aux transactions en 2022-2023, Glynn estime à environ 2,5x l’effet de levier net du PF pour YE23. De plus, l’analyste pense qu' »un plus grand flux de transactions/un effet de levier de 3,5x et plus supporterait probablement un flux de trésorerie disponible par action d’environ 1,00 $ et plus ».

Il faut aussi noter que BPA ajusté a augmenté de 18 % sur un EBITDA de plus de 20 %, avec une croissance organique du chiffre d’affaires de -1 %.

« La comparaison organique du T2 2021 passe à (3) %/T2 2020 de +4%/T1 2020, et, associée à divers marchés positionnés pour s’améliorer séquentiellement (par étapes au cours de 2021 ; TransCore, Neptune, Deltek, CBORD, iTradeNetwork, Process & Industrial), devrait offrir une trajectoire de haute qualité par rapport aux prévisions pour un BPA ajusté de 14,75 à 15,00 $ », a déclaré Glynn.

De plus, avec l’accrétion brute, Glynn pense que les accords « fonctionnent bien à long terme » pour Roper. Dans cette optique, il prévoit 6% d’EBITDA [compound annual growth rate] pour Neptune et TransCore, qui sont deux des plus gros contrats d’ancrage de la société depuis le début des années 2000.

Compte tenu du taux de réussite de 69 % de Glynn et de son rendement moyen de 20,5 % par note, il est l’un des 170 meilleurs analystes suivis par TipRanks.