Les analystes de Wall Street disent acheter des actions comme CrowdStrike et Analog Devices

VMware au NYSE, le 14 décembre 2021. Source : NYSE

L’attention des investisseurs est revenue sur la Réserve fédérale après un rapport sur l’emploi en novembre la semaine dernière. En effet, même si la banque centrale a poussé les taux d’intérêt à la hausse, l’économie continue de créer des emplois et les salaires continuent d’augmenter. Le rapport de vendredi sur la masse salariale du mois dernier a surpris les investisseurs et refroidi le sentiment. actualités liées à l’investissement Goldman dit d’acheter ces cinq actions dans un environnement macroéconomique qui s’affaiblit Néanmoins, les investisseurs doivent garder une perspective à plus long terme lorsqu’ils décident de la meilleure façon de positionner leurs portefeuilles. À cette fin, voici cinq actions choisies par les meilleurs pros de Wall Street, selon TipRanks, un service qui classe les analystes en fonction de leurs antécédents.

VMware

Alors que la société de logiciels VMware (VMW) sous le choc des résultats trimestriels médiocres, analyste Monness Crespi Hardt Brian Blanc a maintenu sa conviction positive sur le titre. Surtout, la société sera bientôt rachetée par Broadcom (AVGO). Selon l’accord entre les entreprises, les actionnaires de VMware peuvent soit encaisser leurs actions à 142,50 $ par action, soit choisir d’échanger leurs avoirs contre 0,2520 action de Broadcom pour chaque action de VMware. Cependant, selon toute probabilité, les actionnaires pourraient se retrouver avec une répartition 50-50 entre les liquidités et les actions. C’est important, car cet accord a permis à VMware “d’esquiver l’apocalypse technologique de 2022”, selon les mots de White, avec un stock en hausse de 4% en 2022. Compte tenu de l’acquisition en cours, VMware n’a publié aucune directive. Cependant, White reste optimiste sur la base de l’avantage pour les actionnaires ainsi que de la position stable de VMware dans le secteur de la technologie. “Les bénéfices de VMware restent déprimés après des initiatives d’investissement agressives et une transition de modèle. Dans le même temps, l’environnement économique et géopolitique actuel est décourageant, entraînant un avenir plus incertain, créant un plus grand attrait pour les grandes entreprises technologiques stables et bien gérées. bénéficiant de la transformation numérique, comme VMware », a théorisé White. White est classé n ° 697 parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. L’analyste a un record de 55% de notations réussies au cours de l’année écoulée, chaque notation générant des rendements moyens d’environ 8,7%.

Énergie Diamondback

Société d’exploration pétrolière et gazière Énergie Diamondback (CROC) a attiré l’attention de l’analyste de RBC Capital Markets Scott Hanold après avoir récemment réalisé deux acquisitions stratégiques importantes. L’analyste s’attend à ce que les acquisitions soient relutives à ses estimations de bénéfice par action pour 2023 et 2024 de 7% à 9%. Fait important, à une époque où presque toutes les entreprises ont des perspectives à court terme inquiétantes, Hanold voit un solide avantage pour les flux de trésorerie disponibles à court terme de Diamondback, grâce à son dernière acquisition des actifs du bassin permien de Lario. (Voir Date et historique des dividendes Diamondback sur TipRanks) L’analyste est également optimiste quant au plan de monétisation des actifs de Diamondback et estime qu’il aidera l’entreprise à maintenir un bilan sain même après les deux récentes acquisitions. “Nous pensons que FANG maintiendra toujours un ratio de levier ajusté inférieur à 1,0x après la clôture des deux transactions. Cependant, nous pensons que la société progressera davantage pour dépasser son objectif de monétisation d’actifs de 500 millions de dollars, en mettant l’accent sur les actifs intermédiaires qui se négocient à des prix plus robustes. valeurs sur le marché », a déclaré Hanold, qui a réitéré une cote d’achat et un objectif de cours de 182 $ pour l’action. Impressionnant, Hanold détient le 8e position parmi plus de 8 000 analystes sur TipRanks, et affiche un taux de réussite de 70 %. Chacune de ses cotes a généré des rendements moyens de 33,7 %.

Technologie des micropuces

Le prochain stock sur notre liste est Puce électronique (MCHP), l’un des principaux fabricants de solutions de contrôle embarquées. L’exposition de l’entreprise aux tendances de croissance séculaires sur les marchés finaux de la 5G, de l’intelligence artificielle/de l’apprentissage automatique, de l’Internet des objets (IoT), des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et des véhicules électriques est de bon augure pour l’entreprise à long terme. Récemment, l’analyste de Stifel Toré Svanberg a récemment réitéré une note d’achat sur les actions MCHP et a même augmenté l’objectif de prix à 80 $ contre 77 $. (Voir Graphique de l’action Microchip sur TipRanks) L’analyste estime que Microchip est bien positionnée pour “gérer un atterrissage en douceur par rapport à ses pairs lors d’une correction plus large du secteur”, sur la base d’une solide visibilité du carnet de commandes à court terme, d’une exposition défensive au marché final, d’une tarification résiliente des produits propriétaires, etc. Svanberg se situe au 41e rang parmi plus de 8 000 analystes suivis et classés sur TipRanks. L’analyste a également un solide bilan de 65% de notes rentables et de rendements moyens de 20,4% pour chacun.

Appareils analogiques

Appareils analogiques (DJA) est une autre action sur la liste d’achat de Tore Svanberg. Le fabricant de circuits intégrés de traitement de signaux analogiques, mixtes et numériques hautes performances détient les plus grandes parts de marché des convertisseurs et amplificateurs de données. “Nous pensons qu’ADI est une formidable centrale à signaux analogiques/mixtes hautes performances avec un chiffre d’affaires pro forma CY21A de (près) de 10 milliards de dollars, et le principal challenger du poids lourd actuel de l’industrie, TXN (Texas Instruments)”, a déclaré Svanberg. Analog Devices dispose également de solides capacités de génération de flux de trésorerie, ce qui a permis à Svanberg de rester optimiste : la société a généré 3,50 milliards de dollars au cours des 12 derniers mois. (Voir Activité de négociation de fonds spéculatifs d’Analog Devices sur TipRanks) L’analyste voit Analog Devices surperformer ses pairs dans l’environnement macroéconomique difficile actuel. Sur la base de ses observations, Svanberg a augmenté son objectif de prix de 190 $ à 195 $.

FouleStrike