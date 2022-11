Les analystes de Wall Street ciblent 4 actions Club. Voici notre avis

Les analystes de Wall Street ont mis quatre participations du Club – Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Procter & Gamble (PG) et Honeywell (HON) – sous le microscope mardi. Voici les principales mises à jour des analystes, ainsi que notre point de vue pour chacune. Avis des analystes d’Apple : Canaccord a légèrement abaissé les estimations des revenus de l’iPhone pour l’exercice 2023 d’Apple, à 199,7 milliards de dollars, contre 206 milliards de dollars. Alors que la demande pour les modèles d’iPhone haut de gamme d’Apple, les 14 Pro et 14 Pro Max, reste à des “niveaux élevés”, la banque s’attend à ce que certaines ventes soient perdues au cours du premier trimestre fiscal, se terminant en décembre, avant que la disponibilité de l’iPhone ne s’améliore dans son exercice. deuxième. Canaccord pense que la demande l’emportera sur l’offre, même si la politique chinoise zéro Covid “a un impact négatif” sur l’assemblage de l’iPhone. La société a réitéré sa note d’achat sur l’action et un objectif de cours de 200 $. Prise de club : Alors que les restrictions draconiennes de Covid en Chine ont pesé sur la production d’iPhone d’Apple, nous continuons de soutenir qu’il s’agit d’un problème temporaire qui s’améliorera une fois que Pékin rouvrira complètement son économie. Nous reconnaissons que cette complication de la chaîne d’approvisionnement pourrait avoir un impact sur les ventes et pourrait prendre un autre trimestre pour s’améliorer, mais nous sommes encouragés par le fait que la demande pour les iPhones d’Apple est résiliente malgré les délais de livraison élevés. Nous réitérons notre mantra Apple – “possède-le, ne l’échange pas” – et pensons que toute perte subie au cours du trimestre en cours peut être compensée au cours des trimestres à venir. Prise d’analyste d’Amazon: Piper Sandler a abaissé mardi l’objectif de prix d’Amazon à 119 $ au lieu de 125 $, citant le ralentissement de l’activité cloud de la société, mais a maintenu une note de surpondération sur le titre. Le ralentissement d’Amazon Web Services (AWS), la division cloud, est un phénomène à l’échelle de l’industrie, ont écrit les analystes de Piper Sandler dans une note. Mais ils ont qualifié AWS de “leader de l’industrie”, avec environ 50 % de part de marché parmi les quatre plus grandes sociétés de cloud. Piper Sandler s’attend à ce que les revenus et le résultat d’exploitation diminuent de 2 % au quatrième trimestre et de 4 % en 2023. Prise de club : Nous continuons de considérer l’activité cloud d’Amazon comme le leader du secteur qui surpasse à plusieurs reprises ses pairs. Nous reconnaissons qu’AWS peut continuer à faire face à des défis dans une économie en ralentissement où les clients resserrent leurs budgets. Mais dans le même temps, Amazon a maîtrisé ses coûts, plus récemment en prenant la décision difficile de licencier des milliers d’employés. Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​a déclaré la semaine dernière au personnel que les licenciements se poursuivraient l’année prochaine, l’entreprise se concentrant sur la gestion des coûts. Analyse de Procter & Gamble : Wolfe Research a lancé la couverture de Procter & Gamble (PG) lundi avec une surperformance, ou un achat, une note et un objectif de prix de 156 $. “Le portefeuille de marques de P & G a fourni de fortes élasticités de la demande à ce jour, car ils innovent et réinvestissent dans les marques. Nous considérons leur exposition géographique et leur bilan comme défensifs, ce qui devrait soutenir les flux de fonds alors que les investisseurs fuient vers la sécurité”, ont écrit les analystes dans un communiqué. Remarque. Ils attribuent à la direction “des efforts pour rationaliser leur portefeuille tout en réinvestissant dans le marketing/l’innovation”. Bien que les analystes de Wolfe craignent que le portefeuille de produits de P & G ne s’oriente vers davantage de marques haut de gamme, ils estiment que les bilans des consommateurs et la croissance des salaires sont suffisamment solides pour soutenir une demande continue. Point de vue du club : La note de Wolfe Research est conforme à notre propre point de vue. Nous avons précédemment qualifié les investissements de P & G dans l’innovation de facteur clé de la demande soutenue, même si les bilans des consommateurs se resserrent. La direction aborde le resserrement des dépenses de deux manières : d’une part, elle propose des prix unitaires attractifs aux consommateurs désireux et capables d’acheter en gros. Dans le même temps, ils proposent des options plus économiques aux clients à court d’argent. À mesure que l’inflation se modère, nous nous attendons à ce que les marges bénéficiaires s’améliorent, car les prix de vente se maintiennent et les coûts des intrants redescendent. Nous continuons d’aimer P & G, en particulier dans le contexte d’incertitude économique actuelle. Avis des analystes d’Honeywell : dans une note publiée mardi, JPMorgan a dénoncé la “franchise technologique sous-estimée” d’Honeywell. Plus précisément, la recherche s’est concentrée sur le sous-segment UOP d’Honeywell, qui raffine les produits pétroliers et fabrique des produits pétrochimiques. Cette entreprise fait bien plus pour Honeywell que de fournir “une simple exposition aux” fossiles “de matières premières”, ont écrit les analystes. JPMorgan prévoit que l’unité de solutions technologiques durables (STS) d’UOP représentera environ 25% des ventes d’UOP en 2024, la qualifiant de “meilleur exemple d’un portefeuille technologique essentiellement élaboré à partir de zéro en peu de temps”. STS comprend une exposition aux énergies renouvelables, aux carburants durables et aux technologies de l’hydrogène vert. Club Take: Bien que Honeywell puisse être classée comme une entreprise industrielle, il s’agit davantage d’une action technologique axée sur le secteur industriel. Comme nous l’avons vu avec les résultats du troisième trimestre , la direction d’Honeywell sait comment fonctionner efficacement dans un environnement économique incertain. Alors que l’année prochaine devrait voir une croissance organique dans l’aérospatiale, les matériaux et technologies de performance et les technologies de construction – en raison de niveaux de demande record et d’un carnet de commandes solide – nous pensons que l’entreprise est prête pour une solide année 2023. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL , AMZN, PG, HON. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Les analystes ont débattu de la demande pour les modèles d’iPhone 14 d’Apple dans un contexte d’inflation galopante, de hausse des taux d’intérêt et de craintes d’une récession mondiale. Getty Images