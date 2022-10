Les analystes de Top Street sont optimistes sur Apple et Amazon

Le PDG d’Apple, Tim Cook, prend la parole lors de la conférence mondiale annuelle des développeurs d’Apple à San Jose, Californie, le 6 juin 2022. Pierre Dasilva | Reuter

L’utilisation d’un cycle baissier du marché pour accumuler des actions de sociétés avec des fondamentaux et des perspectives solides peut conduire à de bons rendements lorsque le marché monte. À cette fin, garder un œil sur les actions recommandées par les analystes peut être une bonne pratique. Voici cinq actions sélectionnées par les meilleurs analystes de Wall Street, selon TipRanks, un service qui classe les analystes en fonction de la performance de leurs notes.

Micron

micron (MU) s’efforce d’être le fournisseur mondial le plus efficace et le plus innovant de solutions de mémoire à semi-conducteurs. La demande croissante de puces mémoire de la part des fournisseurs de cloud computing, ainsi que la prolifération rapide du réseau cellulaire 5G et de l’IoT (Internet des objets), stimulent la croissance de l’entreprise. Cependant, le court terme de l’entreprise semble instable, avec une faible demande du marché des PC et des smartphones. De plus, les contraintes d’approvisionnement pour certains composants devraient également nuire aux expéditions de bits pendant un certain temps. (Voir Micron Dividend Date & Historique sur TipRanks) La semaine dernière, le quatrième trimestre de l’exercice 2022 de la société a brossé un tableau terne de ses développements. Néanmoins, l’analyste de Goldman Sachs Toshiya Hari n’a pas bougé de sa position haussière. L’analyste a été “encouragé par la réponse du côté de l’offre de Micron”, qui comprenait la stratégie de réduction des coûts de l’entreprise. Micron s’efforce notamment de réduire ses dépenses d’investissement (CapEx) pour l’exercice 23 d’environ 30 % d’une année sur l’autre (soit environ 4,1 milliards de dollars). Cela dit, la société a également déclaré qu’elle doublerait ses investissements dans la construction et entreprendrait d’autres actions stratégiques qui ralentiraient la montée en puissance de certains processus DRAM et NAND. Mais ces étapes assureront une piste de croissance à long terme plus fluide. « De notre point de vue, nous pensons que ces actions mettent en lumière Micron à prendre des décisions difficiles pour préserver la rentabilité et le rendement des actionnaires et sont susceptibles d’être bien accueillis par les investisseurs, selon nos conversations précédentes », a noté Hari, réitérant une note d’achat sur l’action MU. Compte tenu des vents contraires à court terme , cependant, l’analyste a réduit l’objectif de prix de 63 $ à 62 $. Hari, qui a été classé n ° 318 sur près de 8 000 analystes suivis sur TipRanks, a fourni des notes rentables 57% du temps. De plus, chacune de ses cotes a obtenu des rendements moyens de 16,3 % au cours de la dernière année.

Amazone

Amazone (AMZN) bénéficie d’une solide dynamique Prime grâce à une livraison rapide et à un portefeuille de contenus solide. De plus, la domination du cloud de l’entreprise est constamment renforcée par le fort taux d’adoption d’AWS. Plus important encore, la forte présence mondiale de l’entreprise et son orientation client inébranlable restent ses principaux arguments de vente. (Voir Amazon Stock Investors sur TipRanks) Amazon organise une vente Prime Early Access la semaine prochaine, avant laquelle, l’analyste Monness Crespi Hardt Brian Blanc est optimiste. L’analyste estime qu’une vente avant la période des fêtes augmentera la valeur de Prime et profitera également aux clients aux prises avec des dépenses élevées. Dans le but d’améliorer sa plate-forme Prime, Amazon a également offert à ses membres US Prime un abonnement gratuit d’un an à Grubhub+. La société a également investi massivement dans l’amélioration de son portefeuille de contenu au cours des derniers mois. De plus, White croit aussi que Amazone’ s acquisition de MGM Holdings. De plus, en examinant les réinvestissements d’Amazon dans l’entreprise, White estime que la rentabilité actuelle de l’entreprise est bien inférieure à son potentiel à long terme. Inutile de dire que l’analyste a réitéré une note d’achat sur le titre, avec un objectif de cours de 172 $. “Nous pensons que la trajectoire de croissance à long terme de l’entreprise est attrayante sur le segment du commerce électronique, AWS, les médias numériques, la publicité, Alexa, la robotique, l’IA, etc.”, a déclaré White, justifiant son optimisme. Le blanc vient 491St parmi près de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. Notamment, 56% de ses notations ont été réussies, chacune générant 10,10% de rendement en moyenne.

Pomme

Pomme (AAPL) a fait de son mieux pour lutter contre le ralentissement de la demande et la hausse des coûts. Ses lancements de produits cohérents et convaincants font avancer la marque dans un environnement de plus en plus incertain. Dans ce contexte, l’analyste de Tigress Financial Partners Ivan Feinseth ne semble pas trop s’inquiéter des menaces à court terme auxquelles l’entreprise est confrontée. L’analyste a récemment maintenu sa note d’achat sur l’action AAPL, estimant que “l’innovation continue, les lancements de nouveaux produits et l’augmentation des revenus des services continueront de stimuler la création de valeur à long terme pour les actionnaires”. Feinseth pense également que le récent recul des actions en raison de la faiblesse de la demande d’appareils Apple est une opportunité d’achat majeure. (Voir Activité de négociation des fonds spéculatifs Apple sur TipRanks) L’analyste souligne que l’interface CarPlay pour les véhicules témoigne de son expansion et de son intégration dans le secteur automobile, ce qui peut être un moteur de croissance majeur. En outre, Feinseth attend également avec impatience le lancement d’un casque de réalité virtuelle plus tard cette année ou au début de 2023. L’analyste estime que le lancement peut “entraîner un nouveau changement de paradigme pour les services et l’écosystème AAPL”. De plus, le bilan et les flux de trésorerie de la société sont suffisamment solides pour permettre à Apple de poursuivre ses initiatives de croissance et d’améliorer le rendement des actionnaires. Feinseth, qui est un analyste cinq étoiles sur TipRanks, détient le 288e position parmi environ 8 000 analystes suivis. 57% de ses notations ont généré des bénéfices, et chaque notation a rapporté 10,6% de rendement en moyenne.

Groupe DHI

Groupe DHI (DHX), qui propose un marché de carrière par abonnement pour les techniciens, surfe sur le fossé concurrentiel présenté par les 6,4 millions de candidats technologues actuellement abonnés à ses deux marques – Dice et ClearanceJobs. Analyste de recherche Barrington Gary Prestopino croit que DHI a l’avantage d’une demande séculaire à long terme pour les spécialistes de la technologie. “DHI se spécialise dans les catégories d’emploi dans lesquelles il existe une demande excédentaire à long terme de technologues hautement qualifiés qui travaillent dans une variété d’industries ou qui ont des habilitations de sécurité gouvernementales actives”, a déclaré l’analyste. (Voir Graphique boursier du groupe DHI sur TipRanks) Prestopino a également constaté que la capacité mondiale d’emplois dans la technologie numérique mondiale devrait passer de 41 millions en 2020 à 190 millions en 2025, ce qui met en évidence l’immense opportunité sur le marché que DHI dessert. De plus, l’analyste a été encouragé par la valorisation relativement bon marché d’une société avec un tel potentiel de croissance et de rentabilité. “DHI se vend avec une remise de plus de 60% par rapport à son groupe de pairs sur les multiples TEV / EBITDA 2022 et 2023”, a déclaré Prestopino, qui a initié la couverture de l’action avec un objectif de cours de 12 dollars. Prestopino, qui est également un analyste cinq étoiles sur TipRanks, a 61 ansSt parmi près de 8 000 analystes suivis sur la plateforme. Fait intéressant, 55% de ses notes ont réussi à obtenir des rendements moyens de 31,5% chacun.

McDonalds