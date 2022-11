Les analystes de Top Street disent qu’il achète des actions comme VMware et GlobalFoundries

VMware au NYSE, le 14 décembre 2021. Source : NYSE

Le marché est sur le point de commencer ce qui devrait être une semaine de vacances tranquille, mais des catalyseurs clés se profilent à l’horizon. Le marché boursier est fermé le jeudi pour Thanksgiving Day, et il devrait fermer à 13 heures le vendredi. Les investisseurs sont sur leurs gardes pour décembre : la Réserve fédérale se réunit une fois de plus et une explosion de données économiques, y compris les salaires de novembre, est en route. actualités liées à l’investissement « Convaincants » et « attrayants » : ces actions tournent à plein régime, selon JPMorgan Une plus grande volatilité peut être à venir, ce qui est une raison de plus pour les investisseurs d’adopter une perspective à long terme et de sélectionner des actions capables de résister au tumulte. Voici cinq actions choisies par les meilleurs pros de Wall Street, selon TipRanks, une plateforme qui classe les analystes en fonction de leurs performances passées.

VMware

Société de logiciels VMware (VMW) attend l’approbation antitrust avant d’être acquise par Broadcom (AVGO). Une fois la transaction conclue, les actionnaires de VMware peuvent choisir de recevoir 142,50 $ par action en espèces ou 0,2520 action de Broadcom pour chaque partage VMware. C’est pourquoi l’analyste Monness Crespi Hardt Brian Blanc a réitéré sa cote d’achat et son objectif de cours de 136 $ sur l’action avant les résultats trimestriels de VMware. White estime que le ratio cours/bénéfice de VMware de 19x est modeste pour une société de logiciels, et combiné aux avantages de l’accord avec Broadcom, la société a été en mesure de rester principalement au-dessus du carnage dans le secteur de la technologie cette année. (Voir Cours et analyse des actions VMware sur TipRanks) “Selon nous, VMware offre une proposition de valeur unique dans le cloud et les avantages économiques de son modèle commercial sont évidents”, a déclaré White. Pour les prochains résultats trimestriels, l’analyste s’attend à ce que la société soit sur la bonne voie pour atteindre ses estimations de haut et de bas. Les Blancs se classent au 657e position parmi une liste de plus de 8 000 analystes sur TipRanks. Il a réussi avec 56% de ses notes, chaque note obtenant un rendement moyen de 8,9% au cours de la dernière année.

Semi-conducteur en réseau

Société de puces Semi-conducteur en réseau (LSCC) se réjouit de tirer le meilleur parti des opportunités inexploitées sur le marché des FPGA (Field Programmable Gate Arrays), un marché de niche des semi-conducteurs qui permet aux clients de reconfigurer le matériel après la fabrication. Après une discussion avec la nouvelle direction de l’entreprise, l’analyste de Susquehanna Christophe Rolland a noté que la nouvelle plate-forme FPGA de la société, Avant, recueille rapidement l’adhésion des clients testeurs. La direction s’attend à ce que cette plate-forme, qui doit être lancée en décembre, ajoute environ 3 milliards de dollars au marché adressable total de l’entreprise, le portant à 6 milliards de dollars. (Voir États financiers de Lattice Semiconductor sur TipRanks) Bien que Rolland ait mis en lumière la technologie de Lattice, il semble encouragé par la vision de la nouvelle équipe de direction de sortir l’entreprise d’une ornière de croissance. L’analyste note que l’équipe a “remanié l’ensemble de sa feuille de route, renforcé sa chaîne d’approvisionnement et s’est étendue à de nouveaux marchés”. Avec ces observations, Rolland a réitéré une cote d’achat sur les actions LSCC avec un objectif de cours de 75 $. Il détient le 31St position parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks. Notamment, 68% de ses notes ont été rentables et chaque note a généré des rendements moyens de 21,6%.

Dentsply Sirona

Dentsply Sirona (RADIOGRAPHIE), le fabricant professionnel de produits et de technologies dentaires, est aux prises avec des sous-performances aux États-Unis et en Chine, ainsi qu’avec des vents contraires sur les devises. Les derniers résultats trimestriels ont reflété ces défis, la société étant en deçà des attentes en matière de bénéfices et de revenus. Néanmoins, l’analyste de Barrington Research Michel Petusky a réitéré une note d’achat sur l’action, mais avec un objectif de prix inférieur de 40 $ par rapport aux 51 $ attendus plus tôt. “Nous avions anticipé des prévisions réduites au cours des deux derniers mois, car les conditions macroéconomiques sont devenues plus difficiles”, a-t-il déclaré. (Voir Date et historique des dividendes de Dentsply Sirona sur TipRanks) Classé n ° 956 parmi plus de 8 000 analystes suivis sur TipRanks, Petusky a un taux de réussite de 50% avec ses notes. De plus, chacune de ses cotes a rapporté un rendement moyen de 7 %.

ICF International

ICF International (CIQI) est une société mondiale de services-conseils qui s’adresse aux principaux clients du gouvernement fédéral, des gouvernements internationaux et des marchés de l’énergie. Le segment des services marketing de l’entreprise a été gravement touché pendant la pandémie et connaît toujours une lente reprise. Cependant, l’analyste de Barrington Kévin Steinke est optimiste quant à la feuille de route de l’entreprise pour résoudre ce problème. ICF prévoit de “se concentrer sur les principales lignes de services de marketing commercial que sont la transformation de l’entreprise, la fidélisation et les communications innovantes”. ICF se concentre sur l’expansion de ses activités commerciales, la consolidation de ses offres technologiques et la poursuite d’opportunités de contrats importants. Ce sont ses stratégies à long terme pour augmenter les revenus et augmenter la valeur actionnariale. Steinke a relevé son estimation du bénéfice par action ajusté pour 2022 à 5,77 $, ce qui représente une croissance de 20 % d’une année sur l’autre, contre 5,59 $ « pour refléter les prévisions accrues découlant de l’avantage fiscal unique ». (Voir Activité de négociation de fonds spéculatifs internationaux d’ICF sur TipRanks) Steinke se tient au 417e position parmi plus de 8 000 analystes classés sur TipRanks actuellement, avec un taux de réussite de 54% et des rendements moyens de 11,7% par note.

GlobalFoundries