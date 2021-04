Les grandes banques ont connu un début de saison des résultats éclatant.

Les rapports plus forts que prévu du groupe ont « étonné » les professionnels de longue date de Wall Street tels que Jim Cramer de CNBC.

Voici ce que lui et deux autres analystes de marché ont déclaré que les investisseurs devraient surveiller:

Cramer, l’animateur de « Mad Money », a mis en évidence un nom en particulier:

« Ce qui m’étonne, ce sont ces bénéfices bancaires. Ils sont à un autre niveau. Et si nous obtenons ce que tout le monde pense que nous allons obtenir, c’est que [Federal Reserve Chairman] Jay Powell va être obligé de nous donner une hausse des taux, l’effet de levier de ces entreprises – je dois vous dire qu’aucune de ces entreprises n’est chère. Pas un seul d’entre eux. Et JPMorgan, … quel achat. Je veux dire, allez. Ils ont fait un trimestre incroyable. Et je pense simplement que ce sont les actions sur lesquelles nous devons nous concentrer. Vous pouvez y installer Coinbase. Ça ne me dérange pas. Cathie Wood dit que tout va bien. «

Tiffany McGhee, PDG et directrice des investissements de Pivotal Advisors, avait également un œil sur JPMorgan:

«Il y a une différence entre ces banques. Et surtout en ce qui concerne JPMorgan et Goldman Sachs – ces types ont des revenus diversifiés, des dividendes constants. Je les regarde, et je les considère en fait comme de véritables éléments de base dans nos portefeuilles clients pour pas mal de temps, quand on regarde ce qu’ils ont fait l’année dernière, sans couper leur dividende dans une période de réel stress, quand on regarde ce qui les a sauvés en termes de revenus l’année dernière, leurs revenus diversifiés, leurs revenus de trading, aussi un peu de gestion d’actifs les revenus et les revenus de conseil. Et nous avons constaté que ces chiffres se maintiennent par rapport à une banque comme Wells Fargo qui dépend tellement de ses services bancaires à la consommation. Donc, juste un peu compliqué. Donc, je me sens vraiment comme avec ces banques que la frontière entre les actions défensives et cycliques est vraiment floue en ce moment. C’est vraiment difficile à dire. «

Sarat Sethi, associé directeur chez Douglas C. Lane & Associates, était d’accord sur la force de JPMorgan par rapport à ses pairs, mais surveillait également les noms ayant un potentiel à court terme:

« Comme Tiffany, j’aime JPMorgan. Ils sont l’étalon-or. Ils ont une base d’actifs diversifiée, pas de doute là-dessus. Mais ce que je recherche, c’est qui va me donner l’avantage dans les deux ou trois prochaines années, et Je pense que la société que vous souhaitez examiner est Morgan Stanley. Ils ont vraiment restructuré l’ensemble de leurs activités. Leur activité de gestion d’actifs va leur donner un énorme levier, et je pense que c’est là que vous voulez être. Le problème que vous avez avec certaines de ces autres banques sont que les revenus de négociation ne permettent pas vraiment de faire avancer l’évaluation, car le marché l’examine une fois. Donc, vous voulez des revenus récurrents, et vous voulez des revenus qui augmenteront grâce aux revenus récurrents. Et Soit dit en passant, JPMorgan a une énorme activité de gestion d’actifs dans ce domaine. Morgan Stanley aussi. Bank of America va avoir un bêta plus élevé pour vous, car la question que je me pose est de savoir quelle sera la croissance de vos prêts. C’est vraiment là où ils ont le poids, et une grande partie de cela doit dépendre de l’économie et de la façon dont les choses se passent, en particulier avec l’économie de consommation. Et si les entreprises commencent à se développer, Bank of America aura, à court terme, une hausse plus élevée. «

