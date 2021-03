Barker a ajouté que les résultats de l’essai donnaient au vaccin une validation importante. « Compte tenu de son coût et de sa facilité de stockage et de distribution, l’AZD1222 était autrefois décrit comme un » vaccin pour le monde « . C’est une étiquette juste à notre avis », a-t-il écrit. «Des données comme celles-ci rapportées aujourd’hui qui démontrent de manière plus concluante que l’efficacité et la sécurité d’AZD1222 sont certainement quelque chose à célébrer.

«Cet essai est basé sur un dosage à 4 semaines d’intervalle, mais nous savons que l’efficacité peut être plus grande si vous dosez avec un intervalle plus long (jusqu’à 12 semaines) et des pays comme le Royaume-Uni ont utilisé avec succès cette stratégie de« durée plus longue entre les doses »pour vacciner davantage. les gens rapidement », at-il signalé.

AstraZeneca a déclaré qu’elle continuerait d’analyser les données et de se préparer pour l’analyse principale qui sera soumise à la Food and Drug Administration des États-Unis pour une autorisation d’utilisation d’urgence dans les semaines à venir. Le vaccin a déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ou une utilisation d’urgence dans plus de 70 pays sur six continents.

