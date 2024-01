Les analyses des eaux usées peuvent détecter du mpox, selon une étude. Attendez-vous à ce que davantage de bugs soient suivis de cette façon

NEW YORK (AP) — Les analyses des eaux usées font du bon travail pour détecter les infections au mpox, ont déclaré les responsables de la santé américains dans un communiqué. rapport Jeudi, cela renforce la volonté d’utiliser les eaux usées pour détecter davantage de maladies.

Les chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont découvert qu’au cours d’une semaine, il y avait 32 % de chances que les tests détectent la présence d’au moins une personne infectée par le mpox dans une population allant de plusieurs milliers à plusieurs millions.

Amy Kirby, qui supervise le travail de surveillance des eaux usées du CDC, a déclaré au départ qu’ils ne savaient pas si les tests fonctionneraient pour une infection rare comme le mpox.

“Il s’avère que cela a vraiment très bien fonctionné”, a-t-elle déclaré.

Les chances que les tests puissent détecter des infections augmentent à mesure que davantage de personnes sont infectées. Lorsqu’il y avait 15 personnes ou plus infectées dans une communauté, il y avait 76 % de chances que les analyses des eaux usées puissent détecter du mpox.

L’eau qui s’écoule dans un lavabo, une canalisation de douche ou des toilettes peut contenir des fragments de virus ou de bactéries qui se détachent de la peau ou sont excrétés dans l’urine ou les excréments. Des études ont montré que les analyses des eaux usées peuvent constituer un système d’alerte précoce, signalant qu’un bug a frappé une communauté avant même que les médecins ne commencent à signaler les cas.

Des villes entières peuvent être observées à partir d’un seul échantillon, a déclaré Joshua Levy, chercheur au Scripps Research Institute en Californie, qui a étudié la surveillance des eaux usées et développe des technologies associées.

« Presque tous les types de virus que nous recherchons sont détectables », a déclaré Levy.

Le système de surveillance américain se développe, mais il reste encore une mosaïque. Actuellement, 863 des 3 143 comtés du pays, soit environ un quart, communiquent leurs données sur les eaux usées au CDC. Ce sont des comtés plus grands qui abritent la majeure partie de la population américaine, mais il manque de nombreuses maisons rurales qui ne sont pas raccordées aux systèmes d’égouts municipaux.

Cette approche du suivi des maladies a pris de l’importance en 2020, lorsque les responsables de la santé ont commencé à tester les eaux usées à la recherche de preuves génétiques du coronavirus. Il est devenu un pilier du programme du CDC. Suivi du COVID-19 car moins de résultats de tests sur écouvillon nasal sont rapportés.

En 2022, le CDC a commencé à travailler avec un petit groupe de villes pour rechercher également la polio dans les eaux usées. La même année a également vu un nouvel effort de recherche du mpox, anciennement connu sous le nom de variole du singe, qui a éclaté en épidémies aux États-Unis et dans d’autres pays.

Dans la nouvelle étude, le CDC a examiné des échantillons d’eaux usées provenant de 89 sites dans 16 États, prélevés d’août 2022 à mai 2023. Lorsque l’ADN de mpox a été détecté, les chercheurs ont vérifié les cas rapportés par les médecins « pour voir essentiellement si nous voyions la même chose ». “, a déclaré Carly Adams du CDC, l’auteur principal du rapport.

Non seulement cela a fonctionné, mais l’approche semble être plus sensible pour détecter le mpox que le COVID-19, ont déclaré des responsables du CDC. Les responsables du CDC ont toutefois averti qu’il était difficile de faire des comparaisons directes, en raison des différences entre les germes et de la manière dont les médecins diagnostiquent et signalent les cas de diverses maladies.

Le CDC a également commencé à collecter des données sur la grippe et le VRS – environ 40 États ont testé ces virus et ont rapporté ces données. L’agence ne l’a pas encore publié publiquement, car les responsables travaillent sur les meilleurs moyens de l’afficher, bien que Kirby ait déclaré qu’il devrait être mis en ligne d’ici l’automne prochain.

L’agence prévoit également de commencer à traquer les germes résistants aux antibiotiques. Et Kirby a déclaré que d’ici le début de l’année prochaine, l’agence commencerait à surveiller certains microbes d’intoxication alimentaire.

« La surveillance des eaux usées dépasse toutes les attentes », a déclaré Kirby. « Nous sommes vraiment ravis de voir où d’autre nous pouvons appliquer ce nouvel outil pour nous aider à comprendre les maladies dans les communautés. »

