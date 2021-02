Les analyses de la FDA révèlent que le vaccin Johnson & Johnson fonctionne bien

Les analyses ont confirmé que les Américains devraient bientôt bénéficier d’un troisième vaccin efficace contre le coronavirus développé en moins d’un an, la demande d’inoculations dépassant largement l’offre. La FDA pourrait autoriser le vaccin dès samedi, en fonction d’un vote de son comité consultatif sur les vaccins vendredi après avoir discuté des documents nouvellement publiés.

Le vaccin a également montré une efficacité de 86% contre les formes sévères de Covid-19 aux États-Unis et de 82% contre les maladies graves en Afrique du Sud. Cela signifie qu’une personne vaccinée a un risque beaucoup plus faible d’être hospitalisée ou de mourir du Covid-19.

Le vaccin avait un taux d’efficacité global de 72 pour cent aux États-Unis et de 64 pour cent en Afrique du Sud, où une variante très contagieuse est apparue à l’automne et est désormais responsable de la plupart des cas. L’efficacité en Afrique du Sud était de sept points supérieure aux données antérieures publiées par la société.

Le vaccin anti-coronavirus à dose unique fabriqué par Johnson & Johnson offre une forte protection contre les maladies graves et la mort de Covid-19, et peut réduire la propagation du virus par les personnes vaccinées, selon nouvelles analyses mises en ligne mercredi par la Food and Drug Administration.

Le vaccin de Johnson & Johnson peut être conservé à des températures de réfrigération normales pendant au moins trois mois, ce qui facilite considérablement sa distribution par rapport aux vaccins autorisés fabriqués par Moderna et Pfizer-BioNTech, qui nécessitent deux doses et doivent être conservés à des températures glaciales.

«Avec un vaccin J&J, nous serons en mesure d’accélérer le déploiement du vaccin pour notre pays et pour le monde», a déclaré Dan Barouch, virologue au Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston, qui a dirigé une grande partie des premières recherches sur le vaccin en dernier. an.

Les responsables de la Maison Blanche avaient une estimation encore plus basse mardi, disant aux gouverneurs lors d’un appel hebdomadaire qu’environ deux millions de doses seraient disponibles la semaine prochaine, selon un responsable de l’administration.

Le Dr Nettles a déclaré mardi qu’un total de 20 millions de doses serait prêt d’ici la fin du mois de mars. L’entreprise a un contrat pour livrer 100 millions de doses d’ici la fin juin.

Le vaccin de Johnson et Johnson a un taux d’efficacité inférieur à celui des vaccins de Moderna et Pfizer-BioNTech, qui sont tous deux d’environ 95%.

Mais en Afrique du Sud, le vaccin Johnson & Johnson est jusqu’à présent le vainqueur incontestable. Le tir de Novavax avait une efficacité de 49% en Afrique du Sud. Et un petit essai en Afrique du Sud du vaccin AstraZeneca-Oxford a révélé qu’il n’offrait pas beaucoup de protection du tout. Les résultats négatifs ont conduit le gouvernement sud-africain à abandonner son projet de donner un million de doses de vaccins AstraZeneca aux agents de santé. La semaine dernière, le gouvernement a commencé à donner les vaccins de Johnson & Johnson à la place et a jusqu’à présent administré plus de 32 000.

Les documents récemment publiés, qui incluent la première analyse technique de la FDA de l’essai clinique de 45000 personnes de la société, ont présenté des preuves que le vaccin était sûr, avec des effets secondaires nettement plus doux que les vaccins Pfizer et Moderna et sans aucun rapport de réactions allergiques graves comme l’anaphylaxie. .

La protection du vaccin était uniforme chez les volontaires noirs, hispaniques et blancs, et également à différents âges. L’essai a indiqué une efficacité inférieure, de 42,3%, pour les personnes de plus de 60 ans qui présentaient des facteurs de risque tels que les maladies cardiaques ou le diabète. Mais ce chiffre s’accompagnait d’une grande incertitude statistique, a noté la FDA.

Bien que plusieurs vaccins puissent empêcher les gens de tomber malades avec Covid-19, il n’est pas clair si les vaccins peuvent également empêcher les gens d’être infectés et de transmettre le virus à d’autres, ce qui a conduit à un débat sur la rapidité avec laquelle la société peut revenir à la normale après le début des vaccinations.

L’essai de Moderna a révélé des indices selon lesquels les personnes vaccinées étaient moins susceptibles de développer une infection sans symptômes. Et AstraZeneca a constaté que son vaccin réduisait d’environ la moitié les infections asymptomatiques.