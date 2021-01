Évitez les analgésiques juste avant de recevoir le vaccin COVID-19, mais ils sont « parfaitement bons » à prendre après, disent les experts.

Maux de tête, fièvre, courbatures et frissons.

Bien que ce soient des effets secondaires tout à fait normaux du vaccin COVID-19 – et un bon signe que votre système immunitaire fonctionne – ils peuvent être désagréables.

Pour minimiser l’inconfort, certains Américains peuvent se tourner vers des analgésiques tels que l’acétaminophène ou l’ibuprofène. D’autres craignent que ces médicaments n’affaiblissent l’efficacité du vaccin.

Les études sur le sujet sont rares et incohérentes, mais les Centers for Disease Control and Prevention et l’Organisation mondiale de la santé recommandent tous deux de ne pas utiliser à titre préventif des analgésiques,cependant leur permettre si les symptômes se développent après.

Dans une étude publiée dans le Journal of Virology à comité de lecture, les chercheurs ont découvert que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) tels que l’ibuprofène peuvent réduire la production d’anticorps et avoir un impact sur d’autres aspects de la réponse immunitaire au SRAS-CoV-2, le virus qui provoque COVID-19.

Les chercheurs ont déclaré que les résultats de l’étude ont soulevé la possibilité que des analgésiques tels que l’ibuprofène puissent modifier la réponse immunitaire au vaccin COVID-19.

Le Dr Colleen Kelley, professeur agrégé de médecine à l’École de médecine de l’Université Emory qui n’était pas affiliée à l’étude, suppose que cela pourrait être causé par la réduction de l’inflammation déclenchée par le système immunitaire.

«Le système immunitaire génère une réponse par une inflammation contrôlée. (Les analgésiques) peuvent réduire la production de médiateurs inflammatoires », dit-elle. «C’est donc le mécanisme potentiel d’une réponse immunitaire réduite à la vaccination si vous prenez ces médicaments.»

Mais le Dr Marian Michaels, membre du comité consultatif du vaccin COVID-19 du centre médical de l’Université de Pittsburgh, affirme que des études ont montré que le système immunitaire répond différemment au vaccin COVID-19 qu’à une infection naturelle.

«Nous pensons que la réponse (immunitaire) au vaccin est en fait une meilleure réponse que le virus de type sauvage avec COVID-19», a déclaré Michaels, qui est également médecin pédiatrique en infectiologie à l’hôpital pour enfants UPMC de Pittsburgh. «Pour cette raison même, même pour une personne qui a déjà été infectée par le passé… nous recommandons que les gens continuent à recevoir le vaccin.»

Une étude de 2016 de l’Université Duke a examiné l’efficacité de divers vaccins chez les enfants et a révélé que ceux qui prenaient des analgésiques avant de se faire vacciner régulièrement avaient moins d’anticorps que ceux qui ne le faisaient pas.

Cependant, les quelques études existantes sur les analgésiques et les vaccins ne sont pas suffisamment robustes pour tirer des conclusions, disent les experts, car les enfants de l’étude de 2016 qui ont pris des analgésiques et ont montré moins d’anticorps avaient encore une réponse immunitaire suffisante pour fournir une protection.

Il n’y a aucune donnée qui montre une réponse immunitaire réduite si les médicaments sont pris après avoir reçu le vaccin pour traiter les effets secondaires, a ajouté Kelley.

«C’est parfaitement bien de prendre des AINS ou du Tylenol si vous ne vous sentez pas bien après la vaccination», a déclaré Kelley. «Les symptômes que vous ressentez indiquent que votre système immunitaire fonctionne normalement et que la réponse immunitaire est en cours.»

Michaels note qu’il n’était pas interdit aux participants à l’étude de prendre des analgésiques dans les essais Pfizer-BioNTech et Moderna COVID-19 et que les taux d’efficacité étaient toujours supérieurs à 95%.

«Bien que je n’ai pas le nombre exact de personnes dans l’étude de recherche… Je suis sûre que nombre d’entre elles ont pris de l’acétaminophène ou de l’ibuprofène parce que 70% avaient des effets secondaires bénins du vaccin», dit-elle. «Et pourtant, il y avait encore une réponse immunologique.»

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.