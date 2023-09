Les analgésiques associés à la pilule contraceptive pourraient augmenter le risque de caillots sanguins chez les femmes, suggère une étude | Actualités scientifiques et technologiques

Les femmes sont averties que la prise de certains analgésiques courants tout en utilisant la pilule contraceptive peut augmenter leur risque de développer des caillots sanguins.

Une étude danoise portant sur deux millions de femmes utilisant de l’ibuprofène, du diclofénac et du naproxène tout en prenant également des pilules combinées contenant de la progestérone et des œstrogènes pourrait entraîner une légère augmentation des risques de formation de caillot sanguin.

Mais les femmes utilisant des pilules uniquement progestatives (souvent appelées mini-pilules), des implants et des stérilets couraient un risque moindre.

Malgré le faible niveau de danger, les chercheurs ont demandé que les femmes soient informées du lien entre les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et la contraception hormonale.

Trois des AINS présentant le facteur de risque le plus élevé – l’ibuprofène, le naproxène et le diclofénac – font partie des principaux types d’AINS utilisés au Royaume-Uni, avec le célécoxib, l’acide méfénamique, l’étoricoxib et l’indométacine.

L’équipe a utilisé les dossiers médicaux nationaux pour suivre les diagnostics de thromboembolie veineuse (caillots sanguins) chez deux millions de femmes âgées de 15 à 49 ans vivant au Danemark entre 1996 et 2017 sans antécédents de caillots sanguins, de cancer, d’hystérectomie ou de traitement de fertilité.

Selon l’étude, plus d’un demi-million (529 704) de femmes prenant une contraception hormonale utilisaient des AINS, l’ibuprofène (60 %) étant le plus fréquemment utilisé, suivi du diclofénac (20 %) et du naproxène (6 %).

Un peu moins de 9 000 (8 710) caillots veineux se sont produits sur une moyenne de 10 ans, et 228 (2,6 %) des femmes sont décédées dans les 30 jours suivant le diagnostic.

L’utilisation d’AINS était liée à quatre événements thromboemboliques extra-veineux par semaine pour 100 000 femmes n’utilisant pas de contraception hormonale, à 11 événements supplémentaires chez les femmes utilisant une contraception hormonale à risque moyen et à 23 événements supplémentaires chez les femmes utilisant une contraception hormonale à haut risque.

Le lien était le plus fort pour le diclofénac par rapport à l’ibuprofène et au naproxène, selon le document.

Les experts ont averti que l’étude ne prouvait pas de lien, mais ont déclaré que les femmes devraient être informées des risques.

Une série de facteurs susceptibles d’influencer les résultats, tels que l’âge, le niveau d’éducation, les antécédents de grossesse, les interventions chirurgicales antérieures, l’hypertension artérielle et le diabète, ont été pris en compte lors de l’analyse des résultats.

Le Dr Channa Jayasena, maître de conférences clinique et consultante en endocrinologie et andrologie de la reproduction à l’Imperial College de Londres, a déclaré : « Les médicaments contraceptifs et les analgésiques comme l’ibuprofène sont essentiels pour de nombreuses femmes afin d’éviter une grossesse et de faire face aux douleurs menstruelles.

« Mais je ne pense pas que cette étude devrait à elle seule dissuader les femmes de prendre la pilule, des analgésiques ou les deux si nécessaire. »