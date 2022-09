Les amputés de guerre ukrainiens guérissent grâce à la thérapie par le cheval

Le soldat ukrainien blessé Danylo Ischenko chevauche son cheval préféré, Boliva, lors d’une séance de thérapie à Sukhodil, en Ukraine, le 31 juillet. (Heidi Levine)

SUKHODIL, Ukraine — Danylo Ischenko rêve de marcher à côté de sa fiancée le jour de leur mariage. Bolivia, un cheval de course anglais, l’aide à y arriver. Ischenko, 34 ans, a perdu sa jambe à cause des éclats d’obus russes dans un village près de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, qui a changé sa vie en un éclair de feu. Les éclats ont tranché sa jambe gauche, qu’il a perdue 11 jours plus tard. L’armée a envoyé Ischenko dans un centre de réadaptation à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine.

Il a été référé à une ferme équestre, où il a rencontré la Bolivie.

“Elle est vraiment calme et douce”, a déclaré Ischenko à propos du brun chocolat foncé cheval à la crinière épaisse et noire. “J’ai trouvé ma connexion avec elle.”

Ischenko fait partie des blessés ukrainiens qui suivent une hippothérapie – une thérapie physique basée sur l’équitation. Le soldat fait partie de la légion croissante d’amputés du pays, civils et combattants, qui se remettent de blessures vues et cachées.

Un dimanche de juillet, Ischenko a parcouru la Bolivie autour d’une arène avec l’aide d’un entraîneur. Les deux semblaient bouger comme un seul, la Bolivie répondant à ses signaux.

Après cinq séances, “mon état mental s’améliore”, a déclaré Ischenko. « Je sens que les muscles de mes jambes et de mon dos se renforcent. J’aime ce sentiment.

“Mon système nerveux se calme”, ​​a-t-il déclaré. « Je ne fais plus de cauchemars.

Le chemin d’Ischenko vers la guérison reste ardu. Il espère se rendre aux États-Unis en septembre pour une jambe bionique, un membre artificiel électromécanique, mais il lui faut encore le visa. Après cela, a-t-il dit, il sera prêt à se marier.

La thérapie équestre a réuni le mari et la femme Vasyl Irkha, 50 ans, et Oleksandra Khandodina, 42 ans, qui dirigent la ferme du village de Sukhodil, près de Lviv. Avant l’invasion russe, le duo possédait une ferme à Poltava, dans le centre de l’Ukraine, et travaillait principalement avec des personnes souffrant de stress post-traumatique, souvent des enfants.

Maintenant, ils se spécialisent dans le traitement des rangs croissants de soldats ukrainiens amputés, grâce à un projet appelé Ride to the Future. Il n’y a pas de chiffres officiels sur le nombre de soldats qui ont perdu des membres pendant la guerre : en règle générale, l’armée ukrainienne ne divulgue pas le nombre de causes.

Les amputés ont besoin de soins spécialisés pour prévenir les infections, les caillots sanguins, les problèmes cardiaques et les douleurs fantômes, entre autres complications. L’hippothérapie utilise des exercices physiques et des techniques de yoga pour aider les amputés à retrouver force, souplesse et équilibre, a déclaré Irkha.

En se testant et en se connectant avec des animaux, a-t-il dit, les participants s’efforcent de guérir les traumatismes psychologiques et apprennent à être fiers de leur résilience.

“Nous leur montrons la possibilité”, a-t-il dit, “qu’ils aient peut-être perdu un membre, mais la vie continue.”

Irkha le sait par expérience. Il a combattu pendant trois ans dans l’est de l’Ukraine après l’invasion russe de 2014. Il est revenu avec des maux de dos, des problèmes cardiaques et un trouble de stress post-traumatique. Il avait besoin d’une ancre.

Une connaissance lui a demandé de participer à un programme dans une ferme équestre voisine, où il a été initié à l’hippothérapie, ainsi qu’à Khandodina, qui y travaillait également. Le couple maintenant marié s’est déplacé vers l’ouest lorsque l’invasion de cette année a commencé. Ils ont commencé à adapter les traitements aux amputés.

Anatoly, 26 ans, qui pour des raisons de confidentialité n’a donné que son prénom, a perdu son bras droit suite à une blessure subie au corps à corps à Marioupol en avril, a-t-il déclaré. Il a dû marcher huit jours avec un garrot autour du bras avant d’atteindre les secours. Il a su dès le premier jour qu’il avait perdu son bras.

A la ferme équestre, il a tendance à avoir des douleurs persistantes, aggravées par des douleurs fantômes, une gêne perçue dans un membre qu’il n’a plus.

Il a d’abord appris à se hisser en jetant sa poitrine sur le côté du cheval, avant de passer aux mouvements de yoga à une main. Le plus grand sentiment, a-t-il dit, est “l’émotion de la victoire, sur moi-même, que j’ai fait quelque chose”.

Serheii, 26 ans, qui n’a également donné que son prénom, a déclaré qu’il n’aimait pas les chevaux – et est venu à la place pour sa femme, enceinte de sept mois, et son fils de 2 ans, Egor.

Le bambin hurla d’excitation à leur vue.

Serheii a été blessé en mars dans un village près d’Izyum, désormais occupé par la Russie.

“Le missile s’est enfoui dans la terre, a explosé et, avec les fragments et l’onde de choc, [the leg] s’est envolé immédiatement », a-t-il déclaré. « J’ai volé, j’ai pris feu, je suis tombé. Et ma jambe est tombée à côté de moi.

Serheii a récemment reçu un membre bionique.

Egor ne sait pas que tout ce qui concerne son père est différent. L’enfant se cogne ou mord parfois le membre prothétique – comme il fait tout ce qui l’entoure, a déclaré Serheii.

Un jour, cependant, Egor apprendra ce qui s’est passé.

Pendant ce temps, l’enfant regarda son père utiliser un tabouret pour monter à cheval, pendant qu’Irkha retenait le mou de la corde de plomb. Le cheval commença à marcher au pas.

Egor courut derrière, hurlant de désir de rester avec son père. Alors Irkha le hissa devant son père, où il s’assit joyeusement.

Le poids supplémentaire a rendu la perceuse plus difficile. Mais le soldat semblait calme, tout comme le cheval qui le portait avec son fils.