Les ampoules intelligentes Philips Hue Color sont à 44% de réduction pour Prime Day

Si vous traînez des pieds pour acheter les ampoules intelligentes colorées coûteuses de Philips Hue, c’est aujourd’hui votre jour de chance.

Maintenant qu’Amazon Prime Day 2023 est arrivé, vous pouvez attraper un Pack de 3 ampoules White and Color Ambiance A19 de Philips Hue pour seulement 75,99 $soit 44 % de réduction sur le prix standard de 134,99 $.

Et si vous êtes nouveau dans l’écosystème Philips Hue, vous pouvez vous lancer avec un kit de démarrage qui comprend deux ampoules White and Color Ambiance plus le Hue Bridge pour seulement 89,99 $soit 31 % de réduction sur le prix courant habituel.

Philips Hue représente à peu près la référence en matière d’éclairage intelligent, la marque proposant une large gamme d’ampoules de couleur, de blanc réglable et réglable, et d’ampoules à incandescence, sans parler d’une galaxie de lampes, de plafonniers, de luminaires extérieurs et d’autres luminaires.

Toutes les lumières Hue récentes peuvent être contrôlées directement via Bluetooth, ou vous pouvez ajouter le pont Hue pour des options avancées de regroupement et de planification, ainsi que la possibilité de contrôler les lumières lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Les lumières intelligentes Hue sont compatibles avec Amazon Alexa, Google Home et Apple HomeKit, et le pont Hue fonctionne désormais avec Matter, la nouvelle norme qui vise à unir les grands écosystèmes de la maison intelligente.

Philips Hue White and Color Ambiance A19 pack de 3 pour 75,99 $ sur Amazon

Malheureusement, cette offre n’est pas disponible au Royaume-Uni, bien que vous puissiez obtenir 15% de réduction sur un kit de démarrage à construire soi-même, comprenant des lumières et un pont Hue, directement de Philips Hue ou 15% de réduction sur un pack de quatre ampoules à vis E27 d’Amazon.

Cet accord est apparu pour la première fois dans TechHive.