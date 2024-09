Les amphétamines sur ordonnance à forte dose sont associées à un risque de psychose

Les adolescents et les jeunes adultes qui prennent de fortes doses d’amphétamines sur ordonnance pourraient être confrontés à un risque plus de cinq fois plus élevé de développer une psychose ou une manie, suggère une nouvelle analyse.

Le risque était le plus élevé avec des doses ≥ 30 mg de dextroamphétaminece qui correspond à 40 mg d’Adderall, ont constaté les chercheurs. Il n’y avait aucune association entre une psychose ou une manie d’apparition récente et la consommation d’Adderall au cours du mois précédent. méthylphénidate.

« Stimulant les médicaments n’ont pas de limite de dose supérieure sur leurs étiquettes, et nos résultats montrent qu’il est clair que la dose est un facteur de risque de psychose et devrait être une considération principale lors de la prescription de stimulants, a déclaré l’investigatrice principale Lauren Moran, MD, chercheuse en pharmacoépidémiologie à l’hôpital McLean, Belmont, Massachusetts, dans un communiqué de presse.

« Il s’agit d’un effet secondaire rare mais grave qui doit être surveillé par les patients et leurs médecins chaque fois que ces médicaments sont prescrits », a déclaré Moran.

L’étude a été publié en ligne 12 septembre dans le Journal américain de psychiatrie.

Relation dose-réponse claire

Des études antérieures ont identifié un risque accru de psychose avec les amphétamines sur ordonnance, mais les informations sur l’impact des niveaux de dose sont limitées.

« Cela représente une lacune majeure dans les connaissances au vu des taux élevés de prescription de cette classe de médicaments », écrivent les chercheurs.

Pour enquêter, Moran et ses collègues ont mené une étude cas-témoins en utilisant les dossiers médicaux électroniques des patients du Mass General Brigham entre 2005 et 2019, en se concentrant sur les personnes âgées de 16 à 35 ans, l’âge typique d’apparition de la psychose.

Ils ont identifié 1374 cas individuels qui ont présenté un premier épisode de psychose ou de manie et 2748 patients témoins avec une hospitalisation psychiatrique pour d’autres pathologies, le plus souvent dépression ou de l’anxiété.

Dans l’ensemble, ils ont observé une probabilité plus de deux fois plus élevée de psychose et de manie chez les personnes ayant consommé des amphétamines sur ordonnance au cours du mois précédent (rapport de cotes ajusté). [aOR]2,68 ; IC à 95 %, 1,90 – 3,77).

La probabilité de psychose ou de manie avec la consommation d’amphétamines sur ordonnance au cours du mois précédent a été augmentée de 5,3 fois avec des doses dépassant 30 mg d’équivalents de dextroamphétamine, ce qui correspond à 40 mg de sels mixtes d’amphétamine et 100 mg de lisdexamfétamine.

Dans les analyses de sensibilité comparant les cas avec les témoins ambulatoires, les risques de psychose ou de manie ont été multipliés par 13,5 avec la dose la plus élevée.

L’utilisation de méthylphénidate au cours du mois précédent n’a pas été associée à une augmentation des risques de psychose et de manie par rapport à l’absence d’utilisation (ORa, 0,91 ; IC à 95 %, 0,54 – 1,55), ce qui est cohérent avec les résultats d’une étude Étude 2019 par Moran et ses collègues.

Stratégies d’atténuation des risques

Les chercheurs ont noté dans l’étude que les lignes directrices actuelles sur le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) le traitement ne présente pas de doses maximales et recommande aux cliniciens de cibler la dose pour contrôler les symptômes tout en évitant les effets secondaires intolérables, « étant donné le manque de recherches fondées sur des preuves soutenant les doses maximales ».

« Nos résultats suggèrent que les cliniciens peuvent atténuer le risque de psychose ou de manie en évitant les doses supérieures à 30 mg d’équivalents de dextroamphétamine », écrivent-ils.

Commentant l’étude pour Actualités médicales de MedscapeStephen Faraone, PhD, professeur distingué au Département de psychiatrie du Norton College of Medicine de la SUNY Upstate Medical University, à Syracuse, dans l’État de New York, a noté que la Food and Drug Administration américaine prévient déjà que les stimulants peuvent provoquer une psychose.

« Ces nouvelles données issues d’une étude bien menée fournissent des indications sur la dose, ce qui est utile », a déclaré Faraone.

Cependant, comme la plupart des participants à l’étude ne souffraient pas de TDAH, on ne sait pas si les données s’appliqueraient à la plupart des personnes atteintes de cette maladie, a-t-il noté.

« Nous ne pouvons pas non plus dire si les stimulants ont été utilisés comme prescrit », a ajouté Faraone. « Étant donné que certains patients abusent de leurs stimulants, cela pourrait expliquer certains résultats. »

Faraone a également averti qu’il s’agissait d’une étude observationnelle et que, comme toute recherche de ce type, elle était sujette à confusion. « Les auteurs ont fait du bon travail en tenant compte des facteurs de confusion disponibles, mais n’ont pas pu tenir compte de ceux qui n’étaient pas disponibles, comme la gravité des troubles psychiatriques antérieurs », a déclaré Faraone.

Nina Kraguljac, docteure en médecine et professeure au département de psychiatrie et de santé comportementale de l’Ohio State University College of Medicine à Columbus, a également apporté son point de vue. Elle a estimé que l’étude avait été réalisée « très soigneusement » et que les auteurs avaient fait un « très bon travail en décrivant les limites de la recherche ».

« Mais en tant que chercheur et clinicien, mon principal point à retenir est qu’il faut être prudent lors de la prescription de doses élevées d’amphétamines pour le traitement du TDAH chez les populations plus jeunes, car les traitements à haute dose peuvent vraiment augmenter le risque de psychose », a déclaré Kraguljac. Actualités médicales Medscape.

Cela est particulièrement important dans les cas où il existe des antécédents familiaux de psychose ou d’autres maladies mentales graves, a déclaré Kraguljac, « ou choisissez un médicament alternatif comme le Ritalin ». [methylphenidate] « chez les personnes pour lesquelles vous êtes préoccupé par les antécédents familiaux de psychose », a-t-elle conseillé.

Ce travail a été financé par une subvention du National Institute of Mental Health. Moran est employé par Sage Therapeutics (sans rapport avec ce travail et après que l’étude ait été achevée et soumise pour publication). Faraone et Kraguljac n’ont signalé aucune relation pertinente.