Gemma Collins est féroce, fabuleuse et 40 ans! La diva TOWIE célèbre aujourd’hui son anniversaire marquant – sans aucun doute d’une manière aussi épique que le verrouillage le permettra.

Et plus tôt cette semaine, elle a reçu le meilleur cadeau d’anniversaire possible lorsque son père Alan, 72 ans, est rentré de l’hôpital après avoir reçu Covid.

Finissant ses plans plus tôt cette semaine, le GC a révélé qu’elle avait dû annuler son énorme fête de 48 heures – avec « des chanteurs de garage et toutes les cuisines du monde ».

Au lieu de cela, elle a commandé ses desserts préférés pour elle et son père.







(Image: Gemma Collins / Instagram)



«Le fait que je puisse m’asseoir avec mon père en train de manger un gâteau le jour de mon anniversaire n’a absolument pas de prix», a-t-elle déclaré sur son podcast de la BBC.

«J’ai commandé trois grandes spécialités françaises. C’est mon gâteau préféré dans le monde entier et Battenberg.

«Je ne voulais pas être trop gourmand. Mon souhait d’anniversaire est juste d’être si heureux de ce que j’ai.

« Je veux juste souhaiter un bonheur éternel. »

En effet, depuis des années, Gemma est à la recherche d’un homme avec qui créer ce bonheur et veut désespérément avoir un bébé cette année.

Mais malheureusement, son histoire relationnelle a été truffée de faux départs, de triche et de chagrin. Ici, The Mirror revient sur les amours perdus de The GC …

Rami Hawash, 2011 – 2014 et 2017







(Image: Rex)



Gemma faisait des allers-retours avec l’ex-fiancé Rami Hawash, qui a proposé en 2013 en collant une bague dans son pudding de Noël.

Propriétaire d’une entreprise de réparation mécanique à Romford, Essex, il a fait une brève apparition sur TOWIE dans la neuvième série lorsqu’il a rejoint Gemma à Marbs.

Cependant, ils se sont séparés six mois plus tard et Rami a imputé leur séparation à son personnage GC.

«Le GC est une armure protectrice pour elle. Mon moment préféré avec elle a été le déjeuner du dimanche avec ses parents et son frère », a-t-il déjà déclaré au Mirror.

«C’était la vraie Gemma. Elle ne mettrait pas le GC devant son père Alan. Elle était heureuse, drôle et adorable.







(Image: Moments magiques)



«Je me réveillais le matin et je la regardais dans les yeux. En une seconde, je savais si c’était Gemma douce et drôle qui me ferait le petit déjeuner et une bonne tasse de thé … ou si c’était le GC. Il n’y avait pas de petit déjeuner avec le GC.

«Si j’avais pu expulser le GC et vivre avec Gemma Collins, les choses auraient été différentes.

«Nous aurions pu être mariés avec une famille maintenant.»

Pour la part de Gemma, l’année dernière, elle a admis qu’elle n’aurait jamais dû dire «oui» à la proposition de Rami, avouant: «Je savais que ce n’était pas juste parce que quand il m’a demandé de l’épouser, j’ai zoné et regardé dans le vide. J’aurais dû dire non, mais je n’avais pas le courage.

Charlie King, 2012







(Image: REX)



Gemma a été photographiée tenant la main de l’entraîneur personnel et du mannequin lors d’une soirée à Londres, et des années plus tard, elle a confirmé sur TOWIE qu’ils avaient « partagé un baiser ».

Cela s’est rapidement effondré avec Charlie expliquant qu’ils « n’avaient pas cliqué », mais dans les coulisses, il avait du mal à accepter sa sexualité.

Il a dit aTEEN : «Gemma était quelqu’un que j’aimais vraiment – je me suis retrouvé attiré par elle en tant que personne. Je suis sortie avec elle parce que je pensais à ce moment-là que c’était ce que je voulais faire.

«Je suppose qu’en regardant en arrière, je peux voir à quoi ça ressemble maintenant – elle n’allait pas vouloir sauter dans le lit tout de suite, et je ne pensais pas non plus qu’elle me ferait pression pour le faire.

« Nous n’avons pas cliqué et je suppose qu’au fond de mes difficultés à identifier qui je suis se cachaient au loin. »

Charlie est sorti gay en direct sur This Morning en 2014 et a déclaré que l’hôte Phillip Schofield – qui a continué à faire de même en 2020 – était un énorme soutien ce jour-là.







(Image: Rex)



Il a dit nouveau! magazine: « Sortir à la télé en direct a été un moment énorme pour moi. Mais quand je suis arrivé dans la salle verte, une partie de moi n’était pas vraiment sûr de vouloir y aller.

«Je n’avais jamais rencontré Phil auparavant, mais il est venu et m’a beaucoup soutenu. Cela m’a fait comprendre que je devais le faire.

«Je me souviens de lui disant: ‘C’est un grand jour pour toi, n’est-ce pas?’ C’était vraiment le cas, et il m’a dit que tout irait bien. «

Charlie a poursuivi: « C’était le réconfort dont j’avais besoin. Pendant l’interview, il était tellement adorable, apaisant et encourageant. »

James ‘Arg’ d’argent







(Image: Dave J Hogan / Getty Images)



Gemma et Arg ont pris un mauvais départ en 2012 lorsqu’une brève aventure s’est terminée lorsque Arg a quitté le corps du GC.

Dans un épisode désormais célèbre de TOWIE, Gemma a rompu les choses en déambulant jusqu’à Arg en maillot de bain à Marbella.

« Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose maintenant, vous ne manquerez plus jamais de respect à une fille comme ça, » dit-elle avant de laisser tomber son paréo au sol.

« Regarde bien ça, tu ne vas jamais avoir ce bonbon, » continua-t-elle.

« Je n’ai peut-être pas une taille 10 mais j’ai un bon cœur, alors prends ça et embrasse ça! »

Mais en 2016, Arg était de retour dans le lit de Gemma. Le seul problème était qu’il avait également été dans le lit de l’ex-petite amie Lydia Bright cette même nuit.

En apprenant son double jeu, Lydia a déclaré qu’elle était en «état de choc émotionnel et physique complet et total».









«J’ai pris une assiette de paella avec Gemma le lendemain, nous avons partagé Arg la veille et une paella le lendemain», a-t-elle ragé.

Le cœur brisé et confus, Gemma a décidé de quitter l’Essex pour se redresser la tête, en disant à son ex on-off, « Je ne peux pas te faire aimer moi, je ne peux pas te faire tomber amoureuse de moi. »

Ils se sont de nouveau réunis en 2018, mais tout l’enfer s’est déchaîné lorsqu’une Gemma mortifiée l’a jeté pour avoir partagé une vidéo de ses ronflements sur Instagram.

Arg lui a alors fait honte, lui disant qu’elle avait « plus de rouleaux que Greggs » dans une série de messages abusifs.

Mais le couple ne pouvait pas rester à l’écart l’un de l’autre et quand Arg a été purifié il y a un an après avoir vaincu une dépendance à la cocaïne, Gemma l’a repris.







(Image: Instagram)



Tragiquement, ils ont fait une fausse couche lors du premier verrouillage et Gemma est sortie l’été dernier quand Arg lui aurait dit qu’il voulait une relation ouverte.

Bien sûr, la scission n’a pas duré longtemps, des sources affirmant qu’ils étaient à nouveau un objet et prévoyant d’avoir un bébé.

Au sujet de ses espoirs pour l’année, Gemma a déclaré sur son podcast: « Mon objectif principal cette année sera d’être vraiment à l’aise d’être Gemma Collins, et de m’engager et de donner du temps de qualité à une relation et, espérons-le, je vais avoir un bébé. »

Alexander Moss, 2014







(Image: Steve Bainbridge)



Gemma a rencontré Alex pour la première fois au début de la vingtaine après avoir demandé à un copain de la trouver «un bonhomme – un peu gangster mais avec un grand cœur».

Ils sont sortis ensemble en 2014, mais ont rappelé leur relation la veille de son départ pour jouer dans I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here.

La star de télé-réalité a quitté la jungle dans un état fragile après seulement 72 heures, alléguant qu’elle avait été agressée par Alex avant de partir.

Il a ensuite été arrêté en novembre 2014 et devait répondre de sa caution en janvier suivant, mais la police a abandonné l’enquête en raison d’un manque de preuves.

Un porte-parole de la police d’Essex a déclaré au Mirror: « Il n’y avait pas suffisamment de preuves pour poursuivre l’affaire et la caution a été levée. »

Moss a été condamné à cinq ans et demi en 2012 pour complot en vue de fournir de la cocaïne et s’est réuni avec Gemma lorsqu’il a été libéré sous licence.

Puis, en février 2019, il a été emprisonné pour avoir cassé le bras de sa partenaire et menacé de la tuer dans une raclée sauvage.

Il a admis GBH et a été condamné à 21 mois.

JJ Goodman, 2016







(Image: Instagram)



Gemma et le barman JJ Goodman se sont éclatés au festival Cannes Lions en juillet 2016, et Gemma excitée espérait même qu’il pourrait être The One.

« C’est un vrai gentleman. Tout homme qui peut me traiter comme une princesse et partager un Club Sandwich avec moi est définitivement » Celui « dans mes livres », a-t-elle jailli.

Mais malheureusement, cela n’a pas abouti.

Laurence Hearn, 2018







(Image: ITV)



Gemma a eu avec l’expert automobile Laurence sur Celebs Go Dating mais l’a durement jeté en direct sur Loose Women après qu’Arg lui ait demandé un rendez-vous.

«C’est ce vieux dicton que vous ne pouvez pas avoir un homme, puis trois hommes viennent à la fois», a-t-elle déclaré au public – qui comprenait Laurence.

« Je cherchais l’amour, je cherche toujours l’amour. Mais pas de faute – j’adore vraiment Laurence mais je ne l’ai connu que cinq minutes », a-t-elle déclaré.

«J’ai fait le spectacle parce que, évidemment, Arg et moi étions très actifs à l’époque.

« Désolé Laurence. Tu es vraiment un homme incroyable.

« S’il y a des femmes célibataires qui veulent sortir avec Laurence …? »

Pensez-vous qu’Arg soit celui de Gemma après toutes ces années? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous…