Les amoureux – Vie de clan / Ruang Nyaman

Description textuelle fournie par les architectes. Située à Kemenuh, Bali, la série de villas The Lovers incarne une vision architecturale unique, conçue pour améliorer l’expérience de lune de miel grâce à une fusion de durabilité, d’intimité et d’inspiration culturelle balinaise. Le concept a évolué à partir d’une recherche menée en 2021, qui a révélé une lacune sur le marché des lunes de miel à Bali, où de nombreux couples recherchent l’intimité et l’exclusivité, mais où peu d’endroits permettent véritablement d’exprimer leurs désirs les plus profonds. The Lovers a été créé pour combler cette lacune, offrant un espace intime et sensuel tout en adoptant les principes de conception durable.

Plan – Chantier

Au cœur de The Lovers se trouve le concept de fertilité, un thème tiré des traditions agricoles de Bali. Cette idée se manifeste à travers des récits spatiaux qui font écho à la relation harmonieuse entre les humains et la nature. La conception minimise l’empreinte environnementale de la villa en utilisant seulement 50 % de la superficie totale du site, laissant le reste mettre en valeur la beauté naturelle environnante. Cet équilibre permet non seulement à la nature de jouer un rôle central dans l’expérience de la villa, mais amplifie également le lien émotionnel entre les invités et l’environnement.

La durabilité est intégrée à tous les détails architecturaux, depuis la structure du toit en bambou, qui s’étend sur une hauteur impressionnante de 200 mètres au-dessus du hall et récupère l’eau de pluie pour irriguer le paysage, jusqu’à l’utilisation de déchets plastiques recyclés comme pavés de stationnement. Ces caractéristiques réduisent non seulement les coûts opérationnels de la villa, mais s’alignent également sur un mouvement de développement durable plus large, garantissant que le projet laisse un impact environnemental minimal tout en maximisant le retour sur investissement à long terme.

Élévation

Un élément audacieux et remarquable de The Lovers est la Chambre Rouge, un espace caché et intime accessible par une porte dissimulée au niveau supérieur. Inspirée par l’esthétique brute et primitive d’un donjon, cette salle est conçue pour offrir aux couples un cadre immersif et privé qui encourage l’exploration de leurs désirs les plus profonds.

Plan – Premier étage

En intégrant cet élément audacieux, la villa remet en question les normes sociétales et crée un espace où les couples peuvent exprimer leurs liens les plus profonds sans jugement, amplifiant ainsi la résonance émotionnelle de leur expérience de lune de miel. The Lovers est plus qu’une villa de lune de miel ; c’est un voyage à travers la culture, l’intimité et la conscience environnementale, offrant une expérience unique en son genre qui embrasse la beauté de Bali et l’essence de la connexion humaine.