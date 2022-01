Les amoureux pourraient débourser 749 £ pour le festin de la Saint-Valentin au restaurant Heston Blumenthal

Le chef de TELLY, Heston Blumenthal, sert un massacre de solde bancaire pour la Saint-Valentin – un dîner de 749,10 £ pour deux.

Le cuisinier populaire facture 135 £ par personne pour sa bouffe romantique le jour spécial.

Heston Blumenthal a révélé le menu cher de la Saint-Valentin de son restaurant

Et il propose des options de vin que les clients pourraient avoir du mal à avaler.

Les convives qui espèrent faire plaisir à leurs proches peuvent dépenser 105 £ par personne sur son accord de vins le moins cher ou opter pour ses 195 £ par tête de « prestige » plonk lors de son dîner chic au restaurant londonien.

Cela équivaut à 660 £ pour le vol de nourriture et de vin le plus cher, plus des frais de service de 13,5 % qui portent la facture à 749,10 £.

Au menu d’Heston, parfait aux truffes et champignons et pain grillé, amandes, safran, ris de veau et anguille fumée, canard au chou rouge et cerises marinées ou saumon habillé au champagne avec poireaux rôtis, persillade, caviar et beurre d’algues.

Le pudding est une mousse aux noix fumées avec poire pochée, caramel salé et glace à la vanille.

Le menu fixe du restaurant deux étoiles Michelin de Knightsbridge comprend un verre de rose pétillant par personne.

Un restaurant récent a déclaré à propos du joint sur TripAdvisor : « Absolument fabuleux du début à la fin. Mon partenaire et moi avons eu le menu dégustation, qui n’a pas déçu.

« Chaque plat était d’un goût exquis et les vins assortis complimentaient parfaitement les saveurs. Bien sûr, c’est très cher, mais à mon avis, cela vaut vraiment chaque centime pour la nourriture, l’expérience et le service.

Mais un autre a écrit : « Malheureusement, je suis vraiment surpris que ce restaurant ait 2 étoiles Michelin.

« Ce n’est tout simplement pas à la hauteur d’en avoir un. La nourriture est moyenne.

« Je ne peux pas ajouter grand-chose de plus.

« Dans un restaurant 2 étoiles Michelin, vous vous attendez à un excellent service, des surprises entre les plats (la surprise était qu’il n’y avait rien .. ). »

Un autre restaurant a déclaré: « Moyen avec un prix élevé, une nourriture standard, peu ou pas de wow, ne vous attendez pas à un menu de canard gras, tous très ordinaires.

« Le service était particulièrement médiocre, la nourriture de ma femme serait expliquée alors qu’aucune explication ne m’était offerte, ma nourriture était décousue, pas tous les éléments de l’assiette en raison de l’occupation de la cuisine, arrivés à 5 minutes d’intervalle.

« Comment cela peut laisser des éléments manquants dans la cuisine est étrange et pas digne d’une cuisine étoilée Michelin.

« Ensuite, recevoir des frais de service de 52 £, alors que le service était si médiocre. »

Crédit : Facebook