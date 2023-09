Les amoureux des colibris de la Colombie-Britannique sont invités à renouveler leur engagement à l’approche de l’hiver

Alors que les colibris commencent à envisager des options de nidification, il est temps pour ceux qui les nourrissent de réfléchir au rôle qu’ils peuvent jouer dans le processus.

La côte sud de la Colombie-Britannique n’est pas un endroit naturel pour les colibris, mais au fil des décennies d’urbanisation, les jardins et les mangeoires les ont attirés vers le nord depuis la Californie et Baja, explique Alison Moran du projet Hummingbird du Rocky Point Bird Observatory.

Ils sont l’un des rares oiseaux positivement impactés par les humains, a-t-elle déclaré.

Observés pour la première fois sur l’île de Vancouver dans les années 1960, il a fallu 30 ans avant que les gens commencent vraiment à les voir, a déclaré Moran.

« Ce que nous avons fait, c’est fournir des ressources abondantes et ils ont mordu à l’hameçon – ils se sont lancés à fond. »

On les voit même jusqu’en Alaska et en Nouvelle-Écosse, mais sur la côte sud de la Colombie-Britannique, ils resteront toute l’année.

« Ces oiseaux se reproduisent pendant l’hiver car c’est le moment idéal pour se reproduire si vous vivez en Californie. Ils commencent donc à créer des territoires maintenant, mais cela va devenir de plus en plus occupé en décembre », a déclaré Moran.

Les oiseaux prennent leurs décisions de nidification en fonction des ressources, donc ceux qui les nourrissent doivent s’engager d’ici la mi-novembre ou leur donner une chance de trouver d’autres sources – ce qu’ils feront.

Si le quartier regorge de mangeoires, ce n’est pas grave de partir en vacances. Si vous êtes le seul fournisseur, c’est le bon moment pour évaluer votre engagement, a déclaré Moran.

« Si vous voulez prendre soin d’eux, faites-le bien ou ne le faites pas du tout. »

Cela signifie également un entretien approprié.

Rester simple. Une part de sucre blanc, quatre parts d’eau est la meilleure recette – en utilisant uniquement du sucre blanc.

Gardez-le liquide. Bien que les hivers de la côte sud soient doux, même les îles qui nourrissent les îles ont parfois besoin de se réchauffer. Moran a acheté un radiateur pour garder le sien au chaud, tandis qu’un ami a créé une version DIY. Quoi qu’il en soit, le nectar doit rester liquide, car le gel a un impact sur les concentrations dans la mangeoire.

«Il est important de ne pas laisser votre mangeoire geler et de ne pas créer de sirop super concentré», dit-elle.

Dans la nature, les oiseaux peuvent tolérer des concentrations de sucre légèrement plus élevées, à condition qu’ils disposent d’une source d’eau. Dans des conditions de gel, l’eau pour la dilution peut ne pas être facilement disponible.

Garde le propre. Il est important de nettoyer régulièrement la mangeoire et de rafraîchir le nectar. Par temps plus frais, le nettoyage peut être effectué une fois par semaine, mais en été, il devrait être effectué tous les deux jours.

« Choisissez une mangeoire facile à nettoyer pour pouvoir accéder aux ports et nettoyer toute la saleté. »

Moran suggère également de simplifier les choses en préparant un lot à conserver au réfrigérateur et en ne sortant que ce qui sera utilisé.

Le projet Hummingbird, géré par des bénévoles, comprend des équipes qui surveillent et étudient les schémas migratoires, reproducteurs et comportementaux. Les données offrent un aperçu des populations, de leur santé, des routes migratoires et de leur régime alimentaire. L’équipe surveille les cinq espèces de colibris que l’on retrouve couramment au Canada : le roux, l’Anna, le Calliope, le colibris à menton noir et le colibris à gorge rubis.

Visitez rpbo.org/hummingbirds pour plus de conseils et d’informations.

