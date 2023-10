Les amoureux des animaux se précipitent à la rescousse après que des dizaines de chats sont morts dans le désert d’Abu Dhabi

Note de l’éditeur : ce rapport comprend des images d’animaux morts qui peuvent causer de la détresse à certains lecteurs.

Des dizaines de chats sont morts dans la chaleur impitoyable du désert d’Abu Dhabi, ont déclaré des défenseurs des droits des animaux.

L’incident a été révélé la semaine dernière lorsque deux groupes émiratis locaux sont tombés sur des animaux sans défense dans le quartier d’al-Falah à Abu Dhabi et ont contacté un réseau plus large de volontaires expatriés secouristes pour les aider à mettre les animaux en sécurité.

Entre 30 et 40 expatriés et passionnés d’animaux émiratis ont offert leur temps et leur expertise pour la mission de sauvetage. Le groupe a pu sauver 94 chats et chatons, dont trois retrouvés après minuit. Soixante chats sont morts.

Deux chiens, un husky et un golden retriever, ont également été retrouvés sur les lieux. Le husky n’a pas survécu.

Le désert peut atteindre 122 degrés Fahrenheit.

Un chat se rétablit après avoir été abandonné dans le désert d’Abu Dhabi. Document à distribuer/CBS News

Chiku Singh, un dirigeant britannique et défenseur des droits des animaux résidant à Abu Dhabi qui a aidé à sauver les animaux, a qualifié la scène de « terriblement brutale ».

« J’étais l’un des premiers à arriver sur place et je ne pouvais pas imaginer ce que j’avais vu », a déclaré Chiku Singh, cadre dirigeant britannique et défenseur des droits des animaux résidant à Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis.

Des séquences vidéo ont montré la scène sombre, qui a laissé de nombreux chats sans vie ou enterrés sous le sable impitoyable du désert. Certains chats ont même été retrouvés morts dans leur cage de transport non ouverte.

Singh a déclaré que certains des chats s’accrochaient à peine à la vie, mais avaient rassemblé la force de s’approcher d’elle. Certains étaient trop faibles pour faire ne serait-ce que quelques pas, a-t-elle expliqué. Singh a déclaré qu’elle et son mari Tirth Shergill avaient pu récupérer les félins malades et les transporter en sécurité.

Presque tous les chats sauvés avaient été micropucés et stérilisés dans le cadre de programmes de piège, de stérilisation et de libération, conçus pour contrôler sans cruauté la population de chats errants. Les circonstances de leur abandon dans le désert restent floues. Mais le ministère des Municipalités et des Transports a rapidement ouvert une enquête « pour identifier les auteurs de cet acte inhumain ».

Deux chats sous le sable du désert. Document à distribuer/CBS News

Un défenseur local du bien-être animal qui s’est entretenu avec CBS sous couvert d’anonymat a souligné l’urgence de mener une enquête approfondie sur l’ensemble du système de bien-être animal à Abu Dhabi afin d’identifier ses lacunes et de remédier à la non-application des lois existantes.

Cette évaluation devrait englober le rôle de Tadweer, le département gouvernemental responsable de la lutte antiparasitaire, et son réseau d’entrepreneurs qu’il emploie pour gérer les animaux errants, a déclaré le défenseur du bien-être animal. Ces entrepreneurs sont censés transporter les animaux à l’hôpital Falcon, où ils subissent des évaluations de santé et, s’ils sont jugés aptes, sont castrés et renvoyés dans leurs communautés respectives.

« Des incidents comme celui-ci se sont déjà produits. Il existe un besoin urgent de changements systémiques complets pour garantir la bonne mise en œuvre de la loi », a déclaré le défenseur du bien-être animal.

Pendant ce temps, les sauveteurs n’abandonnent pas les animaux abandonnés dans le désert. Certains continuent à rechercher les félins restants, installant des pièges plus loin dans le désert dans l’espoir de capturer des survivants chanceux.

« Je traque leurs empreintes de pattes dans le sable avec des lampes de poche et des voitures 4×4 jusque tard dans la nuit », a déclaré Singh. «Je suis quotidiennement là-bas à la recherche de survivants.»