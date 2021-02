Les amoureux des animaux et les citoyens vigilants de l’Oregon se sont regroupés pour réunir les animaux de compagnie avec leur famille en traquant un homme qui a volé une camionnette pleine de chiens. La fourgonnette volée appartenait à une garderie pour chiens à Portland connue sous le nom de Coopers Dogpatch. La fourgonnette a été détournée lorsqu’elle s’est arrêtée pour décharger le chiot d’un client après le quart de travail.

Sunni Liston, propriétaire de la garderie, était à l’extérieur de la camionnette lorsque le «dognapper» est arrivé. Selon New York Post, Liston s’est entretenu avec une chaîne de télévision locale et a déclaré: «Il a fallu une fraction de seconde pour réaliser ce qui s’était passé, et j’ai crié.»

Elle a poursuivi: «Je suis montée du côté de la fourgonnette, du côté conducteur. Je frappais le mur de la camionnette et il a couru sur mon pied. À l’intérieur du véhicule, 11 chiens de clients et l’animal de compagnie de Liston, Howard, un mélange de Corgi-heeler. Malheureusement, son téléphone et son sac à main avaient également disparu avec la camionnette. Elle a crié pendant un moment à quiconque entendrait «Appeler le 911».

Puis le réseau de son amoureux des animaux est venu à la rescousse. Des centaines de personnes ont commencé à fouiller dans différentes rues pour repérer la camionnette volée. Pendant ce temps, ses employés ont suivi son téléphone à l’aide d’une application, ce qui les a également aidés à suivre l’emplacement de la camionnette. L’emplacement était un parking, près d’un ami de l’employé de Liston.

«Les filles incroyables qui travaillent pour moi ont appelé une amie qui vit [there] et a dit «monte dans ta voiture, tu dois trouver cette camionnette», a-t-elle déclaré à la chaîne. L’ami a ensuite utilisé sa propre voiture pour bloquer la sortie du parking, emprisonnant la camionnette à l’intérieur de l’endroit. Bien que le sac à main, l’argent liquide et les cartes de crédit de Liston aient disparu, la police a retrouvé les 12 chiens à l’intérieur du véhicule, sains et saufs.

L’épreuve entière a duré environ 40 minutes, ce qui aurait été beaucoup plus long sans le réseau de ces amoureux des animaux. BBC, tous ses clients se sont présentés avec des fleurs et du vin et ont également réservé de futurs rendez-vous. Elle était contente que personne ne la pointe du doigt.

Le NY Post a révélé que le criminel pouvait toujours être arrêté par la police car un témoin leur avait donné une description du voleur de fourgonnette.